[{"available":true,"c_guid":"aa468d7d-645b-4273-9cb2-b74095908ff3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ehhez a mutatványhoz csak egy stabilan álló markolóra és néhány jobb sorsra érdemes személyautóra van szükség. Illetve némi kézügyességre és gyakorlatra.","shortLead":"Ehhez a mutatványhoz csak egy stabilan álló markolóra és néhány jobb sorsra érdemes személyautóra van szükség. Illetve...","id":"20180525_a_nap_videoja_markologep_szemelyauto_fso_polonez_lengyel_auto_caterpillar_cat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa468d7d-645b-4273-9cb2-b74095908ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8b4aa5-62db-4ad5-bac4-d28ada2ce143","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_a_nap_videoja_markologep_szemelyauto_fso_polonez_lengyel_auto_caterpillar_cat","timestamp":"2018. május. 25. 06:41","title":"A nap videója: Ilyen könnyedséggel játszadozik egy markológép személyautókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcea5b7b-6fa4-45b9-a945-e0c53da083b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. A gyanú szerint az elkövetők külföldről beszerzett szója áfájával „ügyeskedtek” majdnem egymilliárd forint kárt okozva a költségvetésnek. A NAV pénzügyi nyomozói a teljes kár megtérülését biztosították azzal, hogy a bűncselekményt megszakították, a haszonhúzók vagyonát lefoglalták, és megakadályozták a visszaigényelt áfa egy részének kiutalását.","shortLead":"Üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága...","id":"20180525_Szojas_bunszervezet_kovetett_el_milliardos_afacsalast_egy_tatabanyai_ugyved_is_gyanusitott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcea5b7b-6fa4-45b9-a945-e0c53da083b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4798d07-4ead-444e-b0b7-6e33835629cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Szojas_bunszervezet_kovetett_el_milliardos_afacsalast_egy_tatabanyai_ugyved_is_gyanusitott","timestamp":"2018. május. 25. 10:19","title":"Szójás bűnszervezet követett el milliárdos áfacsalást, egy tatabányai ügyvéd is gyanúsított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff12a674-4c1d-4652-95bc-89bf9defa849","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ezúttal a Kúria kaszálta el a Toroczkai-féle rendeletet. ","shortLead":"Ezúttal a Kúria kaszálta el a Toroczkai-féle rendeletet. ","id":"20180524_Masodszor_is_megbukott_az_asotthalmi_nikabtilalom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff12a674-4c1d-4652-95bc-89bf9defa849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5128e2d-547c-4f84-bfba-fc3242e6fef2","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Masodszor_is_megbukott_az_asotthalmi_nikabtilalom","timestamp":"2018. május. 24. 20:15","title":"Másodszor is megbukott az ásotthalmi nikábtilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97147222-d7b5-4581-8521-6bdcfe7b7108","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel alapján a sofőr nem sokat foglalkozott azzal, hogy a lámpa pirosra váltott, szinte lassítás nélkül hajtott át rajta.","shortLead":"A felvétel alapján a sofőr nem sokat foglalkozott azzal, hogy a lámpa pirosra váltott, szinte lassítás nélkül hajtott...","id":"20180525_piros_lampa_gyalogatkelohely_reflex_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97147222-d7b5-4581-8521-6bdcfe7b7108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd7ebb4-8800-4560-9edc-8e4090eb08b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_piros_lampa_gyalogatkelohely_reflex_video","timestamp":"2018. május. 25. 04:01","title":"Piroson hajtott át az autós, a reflexe mentette meg a gyalogos életét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0a4f3a-cfb7-46e5-9b64-405217753c40","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a volt amerikai first lady memoárjának a borítója. A könyv világszerte 24 nyelven jelenik meg, magyarul is.","shortLead":"Elkészült a volt amerikai first lady memoárjának a borítója. A könyv világszerte 24 nyelven jelenik meg, magyarul is.","id":"20180524_Igy_nez_majd_Michelle_Obama_a_magyar_olvasokra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be0a4f3a-cfb7-46e5-9b64-405217753c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2449528e-830b-4aeb-a58a-425c022f786c","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Igy_nez_majd_Michelle_Obama_a_magyar_olvasokra","timestamp":"2018. május. 24. 15:31","title":"Így néz majd Michelle Obama a magyar olvasókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos szoftverfrissítés érkezett a napokban három programhoz is, melyek közül legalább egy szinte mindenki számítógépén megtalálható.","shortLead":"Fontos szoftverfrissítés érkezett a napokban három programhoz is, melyek közül legalább egy szinte mindenki...","id":"20180526_adobe_acrobat_reader_photoshop_frissitesek_biztonsagi_res","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7be216-b4d6-4290-9760-159232eacd19","keywords":null,"link":"/tudomany/20180526_adobe_acrobat_reader_photoshop_frissitesek_biztonsagi_res","timestamp":"2018. május. 26. 08:03","title":"Erre nyomjon rá: egyszerre 47 hibát javít ki a számítógépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter megvédte a közigazgatási bíróságok felállítását.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter megvédte a közigazgatási bíróságok felállítását.","id":"20180526_Trocsanyi_nem_serul_a_biroi_fuggetlenseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6364b042-187d-4ee7-b8fd-84e9f788f34a","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Trocsanyi_nem_serul_a_biroi_fuggetlenseg","timestamp":"2018. május. 26. 07:29","title":"Trócsányi: nem sérül a bírói függetlenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc80251-31aa-4813-9031-cfe02e6943e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbb csapadék Kiskunhalason esett, ott összesen több mint 90 milliméternyi eső zúdult le pillanatok alatt. Mára is esős időt mondanak.","shortLead":"A legtöbb csapadék Kiskunhalason esett, ott összesen több mint 90 milliméternyi eső zúdult le pillanatok alatt. Mára is...","id":"20180525_Medencenyi_eso_hullott_az_orszagra_volt_ahol_utcakat_lepett_el_a_viz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bc80251-31aa-4813-9031-cfe02e6943e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1399ebdf-a50e-442d-a058-26775592b0bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Medencenyi_eso_hullott_az_orszagra_volt_ahol_utcakat_lepett_el_a_viz","timestamp":"2018. május. 25. 07:08","title":"Medencényi eső hullott az országra, volt, ahol utcákat lepett el a víz – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]