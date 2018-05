Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25b92307-b38e-4ff4-9d5b-ba904e9d4726","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A többszörös zaklatással és nemi erőszakkal vádolt amerikai filmproducer pénteken korábban adta föl magát a rendőrségen, ez után vitték a New York-i bíróságra.","shortLead":"A többszörös zaklatással és nemi erőszakkal vádolt amerikai filmproducer pénteken korábban adta föl magát...","id":"20180525_Weinstein_a_birosagon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25b92307-b38e-4ff4-9d5b-ba904e9d4726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abbcb4f-e5a0-4bbd-be40-02bff1a62287","keywords":null,"link":"/elet/20180525_Weinstein_a_birosagon","timestamp":"2018. május. 25. 14:44","title":"A zaklatással vádolt Harvey Weinstein már a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57771b9b-fa9b-4930-bcf4-7a70872d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kedvezmények ellenére a fiataloknak szánt bankszámlákra is igaz, hogy jelentős, éves szinten 5-10 ezer forintos különbségek lehetnek a különböző ajánlatok között.","shortLead":"A kedvezmények ellenére a fiataloknak szánt bankszámlákra is igaz, hogy jelentős, éves szinten 5-10 ezer forintos...","id":"20180525_Gyereknapra_bankszamlanyitas_Ha_igy_csinalja_meg_fogja_koszonni_a_gyereke_mikor_nagykoru_lesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57771b9b-fa9b-4930-bcf4-7a70872d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8853a15b-6767-46f0-b2f6-e45e8576bf32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Gyereknapra_bankszamlanyitas_Ha_igy_csinalja_meg_fogja_koszonni_a_gyereke_mikor_nagykoru_lesz","timestamp":"2018. május. 25. 11:04","title":"Gyereknapra bankszámlanyitás? Ha így csinálja, meg fogja köszönni a gyereke, mikor nagykorú lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df3011e-4a12-4629-8c49-cc3989c3f627","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elfogtak két 18 éves francia fiút Párizsban, akiket azzal gyanúsítanak hogy feltörték többek között a Despacitót. ","shortLead":"Elfogtak két 18 éves francia fiút Párizsban, akiket azzal gyanúsítanak hogy feltörték többek között a Despacitót. ","id":"20180526_Francia_tinedzserek_hekkeltek_meg_a_Despacitot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1df3011e-4a12-4629-8c49-cc3989c3f627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6ff20e-0e03-4540-a758-14fe0559d3e7","keywords":null,"link":"/kultura/20180526_Francia_tinedzserek_hekkeltek_meg_a_Despacitot","timestamp":"2018. május. 26. 19:25","title":"Francia tinédzserek hekkelték meg a Despacitot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8027c463-7d9a-445f-9157-74eef72c1344","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntekre virradóra történt az eset. ","shortLead":"Péntekre virradóra történt az eset. ","id":"20180525_Megkeseltek_egy_taxist_Pesterzsebeten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8027c463-7d9a-445f-9157-74eef72c1344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62cdbe1-810c-4c72-9a38-1e65ea75862a","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Megkeseltek_egy_taxist_Pesterzsebeten","timestamp":"2018. május. 25. 08:31","title":"Megkéseltek egy taxist Pesterzsébeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Jelentős torlódásra kell számítani a sztráda Budapest felé tartó oldalán, Óbaroknál.","shortLead":"Jelentős torlódásra kell számítani a sztráda Budapest felé tartó oldalán, Óbaroknál.","id":"20180525_10_kilometeres_kocsisor_kigyozik_az_M1esen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43d327c-19e2-40ca-91b1-cf932e9880a1","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180525_10_kilometeres_kocsisor_kigyozik_az_M1esen","timestamp":"2018. május. 25. 13:43","title":"10 kilométeres kocsisor kígyózik az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos szoftverfrissítés érkezett a napokban három programhoz is, melyek közül legalább egy szinte mindenki számítógépén megtalálható.","shortLead":"Fontos szoftverfrissítés érkezett a napokban három programhoz is, melyek közül legalább egy szinte mindenki...","id":"20180526_adobe_acrobat_reader_photoshop_frissitesek_biztonsagi_res","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7be216-b4d6-4290-9760-159232eacd19","keywords":null,"link":"/tudomany/20180526_adobe_acrobat_reader_photoshop_frissitesek_biztonsagi_res","timestamp":"2018. május. 26. 08:03","title":"Erre nyomjon rá: egyszerre 47 hibát javít ki a számítógépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6ec7c4-d0c2-48c1-828b-1612b7e2806f","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"A „stróman” szinte mindennapos kifejezéssé vált Magyarországon, egyre gyakrabban találkozunk ezzel a fogalommal. De mit is jelent tulajdonképpen? Hogyan működik a rendszer? Veszélyes, ha az üzletfelünk csak egy stróman a cégben? Fontos, hogy tudjuk ki a tényleges tulajdonos? Ezekre a kérdésekre adunk választ a cikkben. ","shortLead":"A „stróman” szinte mindennapos kifejezéssé vált Magyarországon, egyre gyakrabban találkozunk ezzel a fogalommal. De mit...","id":"bchbisnode_20180525_Hogyan_mukodik_a_stromanrendszer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c6ec7c4-d0c2-48c1-828b-1612b7e2806f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e465c5-3f73-4f1a-9f70-260b5bc50842","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20180525_Hogyan_mukodik_a_stromanrendszer","timestamp":"2018. május. 25. 13:35","title":"Hogyan működik a strómanrendszer?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"9479191e-2aab-46ea-913f-f219e8dbead4","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nemzetközi cég szerint az új kormány költségvetési tervei miatt jelentősen megnőtt az olasz államháztartás érdemi gyengülésének kockázata.","shortLead":"A nemzetközi cég szerint az új kormány költségvetési tervei miatt jelentősen megnőtt az olasz államháztartás érdemi...","id":"20180526_Leminositheti_Olaszorszagot_a_Moodys","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2fb713-40e4-44c8-8a51-8e47dc77233a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180526_Leminositheti_Olaszorszagot_a_Moodys","timestamp":"2018. május. 26. 08:51","title":"Leminősítheti Olaszországot a Moody's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]