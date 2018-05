Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"122e4246-a25b-4120-aee8-47ebd609aa2a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 70 éves Presser Gáborral beszélget utolsó előtti műsorában Alinda, amelyben elmondja véleményét Marton László ügyéről is.","shortLead":"A 70 éves Presser Gáborral beszélget utolsó előtti műsorában Alinda, amelyben elmondja véleményét Marton László ügyéről...","id":"20180525_Presser_Gabor_A_tervezett_halottak_szama_egy","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=122e4246-a25b-4120-aee8-47ebd609aa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f5bb38-2f1b-4955-85c6-50f60a932f16","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Presser_Gabor_A_tervezett_halottak_szama_egy","timestamp":"2018. május. 25. 18:23","title":"Presser Gábor: A tervezett halottak száma egy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc80251-31aa-4813-9031-cfe02e6943e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbb csapadék Kiskunhalason esett, ott összesen több mint 90 milliméternyi eső zúdult le pillanatok alatt. Mára is esős időt mondanak.","shortLead":"A legtöbb csapadék Kiskunhalason esett, ott összesen több mint 90 milliméternyi eső zúdult le pillanatok alatt. Mára is...","id":"20180525_Medencenyi_eso_hullott_az_orszagra_volt_ahol_utcakat_lepett_el_a_viz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bc80251-31aa-4813-9031-cfe02e6943e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1399ebdf-a50e-442d-a058-26775592b0bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Medencenyi_eso_hullott_az_orszagra_volt_ahol_utcakat_lepett_el_a_viz","timestamp":"2018. május. 25. 07:08","title":"Medencényi eső hullott az országra, volt, ahol utcákat lepett el a víz – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878a653b-a8e4-4ea5-a53b-cb197334802f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Fidesz több éve politikát épít a menekültellenességre, kampányuk fő eleme is az uszítás volt. Ennek ellenére tavaly közel 1300 menekültet fogadtak be, a gyakorlat pedig idén is folytatódott. Kiderült, egy részük egy budapesti rehabilitációs központban van elszállásolva.","shortLead":"A Fidesz több éve politikát épít a menekültellenességre, kampányuk fő eleme is az uszítás volt. Ennek ellenére tavaly...","id":"20180525_Mozgasserultek_kozott_rejtegetik_a_befogadott_menekulteket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=878a653b-a8e4-4ea5-a53b-cb197334802f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547ef830-4d79-4342-8e3c-7d0899754c98","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Mozgasserultek_kozott_rejtegetik_a_befogadott_menekulteket","timestamp":"2018. május. 25. 16:00","title":"Mozgássérültek között rejtegetik a befogadott menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Tervezett rendszerfejlesztés és -karbantartás lesz hajnali 1 és 5 között.","shortLead":"Tervezett rendszerfejlesztés és -karbantartás lesz hajnali 1 és 5 között.","id":"20180525_Most_vasarnap_hajnalban_ne_nagyon_akarjon_ematricat_venni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70d7e15-e275-4cd5-ba59-290bd52a3a11","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180525_Most_vasarnap_hajnalban_ne_nagyon_akarjon_ematricat_venni","timestamp":"2018. május. 25. 10:27","title":"Most vasárnap hajnalban ne nagyon akarjon e-matricát venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09422b38-1dbe-4873-829d-e4caeaadc54e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A régi, halmozódó problémák lefoglalnak minden erőt, így sok olyan fontos kérdés itthon nincs terítéken, amellyel Nyugat-Európában kiemelt helyen foglalkoznak. Sokat kellene tenni a gyerekek mentálhigiénés állapotának javításáért is, hiszen – hogy elöljáróban csak egy adatot emeljünk ki – minden második héten öngyilkos lesz egy kamasz.","shortLead":"A régi, halmozódó problémák lefoglalnak minden erőt, így sok olyan fontos kérdés itthon nincs terítéken, amellyel...","id":"20180526_gyurko_szilvia_gyerekjogok_hintalovon_alapitvany_2017_jelentes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09422b38-1dbe-4873-829d-e4caeaadc54e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3de262-9e22-4e2a-9658-ea64b3c0544b","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_gyurko_szilvia_gyerekjogok_hintalovon_alapitvany_2017_jelentes","timestamp":"2018. május. 26. 12:30","title":"A gyereknapi buli küszöbén van itt lesújtó jelentés a magyar gyerekekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4ae245-3241-4fe9-9aca-c68c929c7053","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Somogy és Tolna megyében másodfokú a figyelmeztetés. ","shortLead":"Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Somogy és Tolna megyében másodfokú a figyelmeztetés. ","id":"20180525_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_viahrok_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a4ae245-3241-4fe9-9aca-c68c929c7053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb6d483-fb5e-4d21-beda-f0061c9e9258","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_viahrok_miatt","timestamp":"2018. május. 25. 07:19","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a viharok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40512a4-23db-4fcd-874a-84203852d766","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korlátlanul mobilnetezhetnek belföldön a Telekom feltöltőkártyás ügyfelei két napon át, egész hétvégén.","shortLead":"Korlátlanul mobilnetezhetnek belföldön a Telekom feltöltőkártyás ügyfelei két napon át, egész hétvégén.","id":"20180525_magyar_telekom_korlatlan_mobilnet_domino_korlatlan_hetvege_feltoltokartyasoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b40512a4-23db-4fcd-874a-84203852d766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2a60f3-ef71-4c4e-b74c-ba3a3cb0c84a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_magyar_telekom_korlatlan_mobilnet_domino_korlatlan_hetvege_feltoltokartyasoknak","timestamp":"2018. május. 25. 07:02","title":"Kár lenne kihagyni: 1,8 millió Telekom-ügyfél netezhet korlátlanul és ingyen a telefonján egész hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c495b71-0544-4099-90f3-a5199581c365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia (MI) elterjedése hozzájárul a munkahelyterméshez, az új állások betöltéséhez azonban egyelőre hiányzik a megfelelő szakembergárda – mutat rá az MIT és az EY felmérése. A szakértők szerint több állást hoznak a robotok, mint amennyit visznek, a kérdés csak az, hogy lesz-e, aki menedzseli őket.","shortLead":"A mesterséges intelligencia (MI) elterjedése hozzájárul a munkahelyterméshez, az új állások betöltéséhez azonban...","id":"20180525_mesterseges_intelligencia_automaizacio_robotok_munka","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c495b71-0544-4099-90f3-a5199581c365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc0dd11-8eef-4caf-a0fe-cc4a020df63a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_mesterseges_intelligencia_automaizacio_robotok_munka","timestamp":"2018. május. 25. 13:03","title":"Szinte garantált, hogy nem lesz állása, ha nem ért a gépekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]