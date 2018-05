Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee105492-22e1-4a6f-a9a5-5442bdaf93de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Irakban indított offenzívát a hadsereg a terrorszervezet ellen.","shortLead":"Észak-Irakban indított offenzívát a hadsereg a terrorszervezet ellen.","id":"20180526_Meg_messze_nincs_legyozve_az_Iszlam_Allam","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee105492-22e1-4a6f-a9a5-5442bdaf93de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d972a5c7-2b8e-4742-bc5a-793b93af3ce1","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Meg_messze_nincs_legyozve_az_Iszlam_Allam","timestamp":"2018. május. 26. 12:01","title":"Még messze nincs legyőzve az Iszlám Állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa468d7d-645b-4273-9cb2-b74095908ff3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ehhez a mutatványhoz csak egy stabilan álló markolóra és néhány jobb sorsra érdemes személyautóra van szükség. Illetve némi kézügyességre és gyakorlatra.","shortLead":"Ehhez a mutatványhoz csak egy stabilan álló markolóra és néhány jobb sorsra érdemes személyautóra van szükség. Illetve...","id":"20180525_a_nap_videoja_markologep_szemelyauto_fso_polonez_lengyel_auto_caterpillar_cat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa468d7d-645b-4273-9cb2-b74095908ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8b4aa5-62db-4ad5-bac4-d28ada2ce143","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_a_nap_videoja_markologep_szemelyauto_fso_polonez_lengyel_auto_caterpillar_cat","timestamp":"2018. május. 25. 06:41","title":"A nap videója: Ilyen könnyedséggel játszadozik egy markológép személyautókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d63e0f-24f8-4a46-ac8f-03a2fc8ed83d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hat ember, köztük a magyar buszvezető ellen is vádat emelt a veronai államügyész. A tárgyalás október elején lesz az olasz város bíróságán. ","shortLead":"Hat ember, köztük a magyar buszvezető ellen is vádat emelt a veronai államügyész. A tárgyalás október elején lesz...","id":"20180525_Vadat_emeltek_a_veronai_buszt_vezeto_magyar_sofor_ellen_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08d63e0f-24f8-4a46-ac8f-03a2fc8ed83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53d2930-139b-4a21-9d3f-63626f61c69c","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Vadat_emeltek_a_veronai_buszt_vezeto_magyar_sofor_ellen_is","timestamp":"2018. május. 25. 06:47","title":"Vádat emeltek a veronai buszt vezető magyar sofőr ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc53f18-8490-42f9-b05e-fa1d21b0b73e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 58 éves férfi az Alföld több településén is idős emberek házába jutott be csellel, majd készpénzt és iratokat vitt el tőlük.","shortLead":"Az 58 éves férfi az Alföld több településén is idős emberek házába jutott be csellel, majd készpénzt és iratokat vitt...","id":"20180525_Nyugdijasokat_fosztott_ki_az_alfoldi_ferfi_a_rendorseg_elkapta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcc53f18-8490-42f9-b05e-fa1d21b0b73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e2a46b-797e-4a73-9468-bd96c9458c81","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Nyugdijasokat_fosztott_ki_az_alfoldi_ferfi_a_rendorseg_elkapta","timestamp":"2018. május. 25. 20:51","title":"Nyugdíjasokat fosztott ki az alföldi férfi, a rendőrség elkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5923faf2-1691-4218-b50d-ed7ac4cde115","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180525_Ment_az_autobaneneklos_musor_felvetele_amikor_egy_rendor_kozbeszolt__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5923faf2-1691-4218-b50d-ed7ac4cde115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156ed54a-4bc1-4676-9e75-da8666375fd1","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Ment_az_autobaneneklos_musor_felvetele_amikor_egy_rendor_kozbeszolt__video","timestamp":"2018. május. 25. 15:25","title":"Ment az autóban éneklős műsor felvétele, amikor egy rendőr közbeszólt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kuciak család ügyvédje, Daniel Lipsic volt belügyminiszter szerint a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség tapasztalt nyomozói csak órákkal a járási rendőrség után érkeztek a helyszínre, pedig azonnal oda kellett volna menniük, és a holttesteket nem vizsgálta meg a helyszínen törvényszéki orvos szakértő. Az ügyben nyomozó különleges ügyész hivatalától is azt közölték, hogy a tetthelyen több hibát elkövettek a hatóságok.","shortLead":"A Kuciak család ügyvédje, Daniel Lipsic volt belügyminiszter szerint a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség tapasztalt...","id":"20180525_meggyilkolt_szlovak_ujsagiro_a_csalad_ugyvedje_szerint_a_rendorseg_hibazott_a_helyszineleskor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94b5fca-5ac7-4ae6-86ea-7549b5b1c34e","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_meggyilkolt_szlovak_ujsagiro_a_csalad_ugyvedje_szerint_a_rendorseg_hibazott_a_helyszineleskor","timestamp":"2018. május. 25. 18:11","title":"Meggyilkolt szlovák újságíró: a család ügyvédje szerint a rendőrség hibázott a helyszíneléskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0932780-e21f-4949-80c1-f1b6715034e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Most országszerte húsz olyan kocsival dolgoznak a rendőrök, amelyekről senki nem mondaná meg, hogy valójában mozgó traffipaxként működnek. ","shortLead":"Most országszerte húsz olyan kocsival dolgoznak a rendőrök, amelyekről senki nem mondaná meg, hogy valójában mozgó...","id":"20180525_Husz_civil_autoval_vadaszik_a_gyorshajtokra_a_rendorseg_de_ha_kell_meg_tobb_lesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0932780-e21f-4949-80c1-f1b6715034e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1347b766-2190-4e0b-8f4a-9034c97eaf89","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180525_Husz_civil_autoval_vadaszik_a_gyorshajtokra_a_rendorseg_de_ha_kell_meg_tobb_lesz","timestamp":"2018. május. 25. 05:53","title":"Húsz civil autóval vadászik a gyorshajtókra a rendőrség, de ha kell, még több lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9301b255-b3c5-44d3-87da-f40bae01769d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi átvette már a vádlotti idézését, de azzal védekezik, hogy a fejsérülése miatt nem is emlékszik semmire, nem tud nyilatkozni semmiről. ","shortLead":"A férfi átvette már a vádlotti idézését, de azzal védekezik, hogy a fejsérülése miatt nem is emlékszik semmire, nem tud...","id":"20180526_Veronai_busztragedia_a_sofor_most_azt_mondja_nem_o_vezetett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9301b255-b3c5-44d3-87da-f40bae01769d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c7cdf3-6584-4b48-8b42-ee447069713a","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Veronai_busztragedia_a_sofor_most_azt_mondja_nem_o_vezetett","timestamp":"2018. május. 26. 18:25","title":"Veronai busztragédia: a sofőr most azt mondja, nem ő vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]