Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea7ee365-ffaa-4d4e-ac6b-51f605edfc77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pletykák a Disney nagy bejelentésére válaszul röppentek fel.","shortLead":"A pletykák a Disney nagy bejelentésére válaszul röppentek fel.","id":"20180525_Star_Trek_parkot_epit_a_Universal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea7ee365-ffaa-4d4e-ac6b-51f605edfc77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcae86d-e2a4-49e6-ba5f-1225ead0e95b","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Star_Trek_parkot_epit_a_Universal","timestamp":"2018. május. 25. 15:01","title":"Star Trek parkot építhet a Universal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szinte egyhangúlag választották meg Molnár Zsoltot a fővárosi MSZP élére, de vannak a pártban, akik fenntartással kezelik a korábban gyanúba keveredett politikust. Molnár azt mondja, szóbeszéd, hogy jóban van a Fidesszel, viszont szocialista gyűlöletkampány az önkormányzati választáson sem lesz.","shortLead":"Szinte egyhangúlag választották meg Molnár Zsoltot a fővárosi MSZP élére, de vannak a pártban, akik fenntartással...","id":"20180526_Nem_arulo_mar_Molnar_Zsolt_vagy_csak_nem_erdekel_senkit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ed8fd2-8034-4831-9703-03b17367095c","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Nem_arulo_mar_Molnar_Zsolt_vagy_csak_nem_erdekel_senkit","timestamp":"2018. május. 26. 07:30","title":"Nem áruló már az MSZP-s Molnár Zsolt, vagy csak nem érdekel senkit, ha mégis az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96e8f75-1d67-401a-b778-11e4d73517df","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia rohamléptékű fejlődésének előnyei már most is látszódnak, pedig ha úgy nézzük, továbbra is csak a felszín egy részét kapargatjuk. Elképzelésekből persze rengeteg van, ezek egyike az embert segíteni hivatott robotok kifejlesztése, melyek a rájuk bízott feladatok révén könnyebbé tehetik majd életünket. De mi van, ha a rendszer úgy dönt, önálló életre vágyik, céljai eléréséhez pedig semmitől nem riad vissza? Erről szól a Detroit: Become Human, az elmúlt évek talán legtöbb mondanivalóval rendelkező videojátéka, mely épp a feldolgozott téma miatt annyira hihető. És ami miatt maga Stephen Hawking is óva intette az emberiséget. ","shortLead":"A mesterséges intelligencia rohamléptékű fejlődésének előnyei már most is látszódnak, pedig ha úgy nézzük, továbbra is...","id":"20180526_detroit_become_human_playstation_4_teszt_kritika","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a96e8f75-1d67-401a-b778-11e4d73517df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a49ad0ee-97c2-4f61-a7d4-83aff49192d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180526_detroit_become_human_playstation_4_teszt_kritika","timestamp":"2018. május. 26. 20:00","title":"Ha ilyen lesz a világ 20 múlva, aggódhatunk – teszteltük a Detroit: Become Humant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80183cc0-a431-4791-b0af-19e45b721654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 200 dolgozónak, több mint egy éve nem fizeti ki a Heim Pál Kórház a pluszmunkákért járó többlet-járadékokat.","shortLead":"Több mint 200 dolgozónak, több mint egy éve nem fizeti ki a Heim Pál Kórház a pluszmunkákért járó többlet-járadékokat.","id":"20180525_Nem_fizeti_ki_a_tulmunkat_az_egyik_legnagyobb_budapesti_korhaz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80183cc0-a431-4791-b0af-19e45b721654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243be9fe-9c9f-4e7c-bcc4-cafb35b8a260","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Nem_fizeti_ki_a_tulmunkat_az_egyik_legnagyobb_budapesti_korhaz","timestamp":"2018. május. 25. 19:50","title":"Nem fizeti ki a túlmunkát az egyik legnagyobb budapesti kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcea5b7b-6fa4-45b9-a945-e0c53da083b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. A gyanú szerint az elkövetők külföldről beszerzett szója áfájával „ügyeskedtek” majdnem egymilliárd forint kárt okozva a költségvetésnek. A NAV pénzügyi nyomozói a teljes kár megtérülését biztosították azzal, hogy a bűncselekményt megszakították, a haszonhúzók vagyonát lefoglalták, és megakadályozták a visszaigényelt áfa egy részének kiutalását.","shortLead":"Üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága...","id":"20180525_Szojas_bunszervezet_kovetett_el_milliardos_afacsalast_egy_tatabanyai_ugyved_is_gyanusitott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcea5b7b-6fa4-45b9-a945-e0c53da083b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4798d07-4ead-444e-b0b7-6e33835629cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Szojas_bunszervezet_kovetett_el_milliardos_afacsalast_egy_tatabanyai_ugyved_is_gyanusitott","timestamp":"2018. május. 25. 10:19","title":"Szójás bűnszervezet követett el milliárdos áfacsalást, egy tatabányai ügyvéd is gyanúsított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49abb6b1-9ae5-4cd9-9941-89c4a8a1de48","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gondozói nevelik a debreceni állatkert legifjabb lakóját, a két héttel ezelőtt, 184 grammal született kapucinus majmot.","shortLead":"Gondozói nevelik a debreceni állatkert legifjabb lakóját, a két héttel ezelőtt, 184 grammal született kapucinus majmot.","id":"20180525_kezi_taplalasra_szorul_az_ujszulott_debreceni_kismajom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49abb6b1-9ae5-4cd9-9941-89c4a8a1de48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57af79f1-94a8-4de5-b655-063f155c79d3","keywords":null,"link":"/elet/20180525_kezi_taplalasra_szorul_az_ujszulott_debreceni_kismajom","timestamp":"2018. május. 25. 12:46","title":"Kézi táplálásra szorul az újszülött debreceni kismajom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb45ed0-0275-4382-98f1-cc94e9cf4bcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Természetesen minden nap gyereknap, de van, amikor külön ürügy is van arra, hogy jól érezzék magukat. Összegyűjtöttük az ígéretes gyereknapi programokat, már csak választania kell. ","shortLead":"Természetesen minden nap gyereknap, de van, amikor külön ürügy is van arra, hogy jól érezzék magukat. Összegyűjtöttük...","id":"20180524_gyereknap","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccb45ed0-0275-4382-98f1-cc94e9cf4bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4bbaaae-9323-47a9-90f9-a6b8569c8b80","keywords":null,"link":"/elet/20180524_gyereknap","timestamp":"2018. május. 25. 13:45","title":"Nem tudja, mihez kezdjen gyereknapon a gyerekkel? Segítünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump újra azt mondta, hogy tárgyalna az észak-koreai vezetővel, egy nappal azután, hogy lemondta közös találkozójukat.","shortLead":"Trump újra azt mondta, hogy tárgyalna az észak-koreai vezetővel, egy nappal azután, hogy lemondta közös találkozójukat.","id":"20180525_Trump_megis_talalkozna_Kim_Dzsongunnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a89331-6c6a-4700-9bb7-43cb93d89c75","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_Trump_megis_talalkozna_Kim_Dzsongunnal","timestamp":"2018. május. 25. 18:49","title":"Trump mégis találkozna Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]