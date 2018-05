Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyik újabb fotója publikálásakor nem volt rest megmutatni, milyen márkákban feszít. ","shortLead":"Egyik újabb fotója publikálásakor nem volt rest megmutatni, milyen márkákban feszít. ","id":"20180525_Vajna_Timea_400_ezres_kisruhaban_fotoztatta_magat_a_francia_Rivieran","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bfc2aa-6572-4bba-b149-a3bd0d994b85","keywords":null,"link":"/elet/20180525_Vajna_Timea_400_ezres_kisruhaban_fotoztatta_magat_a_francia_Rivieran","timestamp":"2018. május. 25. 13:05","title":"Vajna Tímea 400 ezres kisruhában fotóztatta magát a francia Riviérán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7ee365-ffaa-4d4e-ac6b-51f605edfc77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pletykák a Disney nagy bejelentésére válaszul röppentek fel.","shortLead":"A pletykák a Disney nagy bejelentésére válaszul röppentek fel.","id":"20180525_Star_Trek_parkot_epit_a_Universal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea7ee365-ffaa-4d4e-ac6b-51f605edfc77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcae86d-e2a4-49e6-ba5f-1225ead0e95b","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Star_Trek_parkot_epit_a_Universal","timestamp":"2018. május. 25. 15:01","title":"Star Trek parkot építhet a Universal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi és élettársa egy este veszekedni, majd verekedni kezdett, mely emberölésig fajult. A férfi a gyilkosság után élettársát betakarta, rázárta a lakást és elment.","shortLead":"A férfi és élettársa egy este veszekedni, majd verekedni kezdett, mely emberölésig fajult. A férfi a gyilkosság után...","id":"20180525_Bortonbol_szabadulva_ismerte_meg_a_not_agyonverte","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5118817-4324-402c-a63a-8b5e52e58abf","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Bortonbol_szabadulva_ismerte_meg_a_not_agyonverte","timestamp":"2018. május. 25. 21:08","title":"Börtönből szabadulva ismerte meg a nőt, agyonverte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0770819d-3640-403f-b521-61c5c8669b4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Zrínyi 2026 programban rövidesen megkezdődik a magyarországi fegyvergyártás is.","shortLead":"A Zrínyi 2026 programban rövidesen megkezdődik a magyarországi fegyvergyártás is.","id":"20180526_Honvedsegi_fejlesztes_fokent_a_legierot_erositenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0770819d-3640-403f-b521-61c5c8669b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a01316-2385-4d20-9c22-6552d8bd5595","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Honvedsegi_fejlesztes_fokent_a_legierot_erositenek","timestamp":"2018. május. 26. 11:02","title":"Honvédségi fejlesztés: főként a légierőt erősítenék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32348ad0-cb1f-4d13-9962-72ca8ea40942","c_author":"V.É.","category":"kultura","description":"Biztos ránk tartozik, mit gondol vagy állít az egyik fél a válás okáról? És ezt tényleg az állítólag megcsalt féltől kellett megtudnunk?","shortLead":"Biztos ránk tartozik, mit gondol vagy állít az egyik fél a válás okáról? És ezt tényleg az állítólag megcsalt féltől...","id":"20180525_Tenyleg_tudni_akartuk_hogy_Hosszu_Katinka_megcsalta_Shane_Tusupot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32348ad0-cb1f-4d13-9962-72ca8ea40942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7e28f0-e3cb-479c-8fee-0c1fba152a81","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Tenyleg_tudni_akartuk_hogy_Hosszu_Katinka_megcsalta_Shane_Tusupot","timestamp":"2018. május. 25. 09:02","title":"Tényleg tudjuk és tudni is akarjuk, hogy Hosszú Katinka megcsalta-e a férjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9301b255-b3c5-44d3-87da-f40bae01769d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi átvette már a vádlotti idézését, de azzal védekezik, hogy a fejsérülése miatt nem is emlékszik semmire, nem tud nyilatkozni semmiről. ","shortLead":"A férfi átvette már a vádlotti idézését, de azzal védekezik, hogy a fejsérülése miatt nem is emlékszik semmire, nem tud...","id":"20180526_Veronai_busztragedia_a_sofor_most_azt_mondja_nem_o_vezetett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9301b255-b3c5-44d3-87da-f40bae01769d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c7cdf3-6584-4b48-8b42-ee447069713a","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Veronai_busztragedia_a_sofor_most_azt_mondja_nem_o_vezetett","timestamp":"2018. május. 26. 18:25","title":"Veronai busztragédia: a sofőr most azt mondja, nem ő vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b92307-b38e-4ff4-9d5b-ba904e9d4726","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A többszörös zaklatással és nemi erőszakkal vádolt amerikai filmproducer pénteken korábban adta föl magát a rendőrségen, ez után vitték a New York-i bíróságra.","shortLead":"A többszörös zaklatással és nemi erőszakkal vádolt amerikai filmproducer pénteken korábban adta föl magát...","id":"20180525_Weinstein_a_birosagon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25b92307-b38e-4ff4-9d5b-ba904e9d4726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abbcb4f-e5a0-4bbd-be40-02bff1a62287","keywords":null,"link":"/elet/20180525_Weinstein_a_birosagon","timestamp":"2018. május. 25. 14:44","title":"A zaklatással vádolt Harvey Weinstein már a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több helyen balesetek is voltak. ","shortLead":"Több helyen balesetek is voltak. ","id":"20180525_Oriasiak_a_dugok_a_fovaros_kornyeken","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df5f570-74e4-4262-b609-51959b8197e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_Oriasiak_a_dugok_a_fovaros_kornyeken","timestamp":"2018. május. 25. 08:44","title":"Óriásiak a dugók a főváros környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]