[{"available":true,"c_guid":"57133acb-5477-4e94-b62e-815f8724d331","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"sport","description":"A Bajnokok Ligája ma esti döntőjére már megérkeztek a két csapat szurkolói, de a ráhangolódó városnézésen nem találkoztak. Az ukrán fővárosban mindenesetre hatalmas a biztonsági készültség. Esélylatolgató hangulatjelentés a helyszínről.","shortLead":"A Bajnokok Ligája ma esti döntőjére már megérkeztek a két csapat szurkolói, de a ráhangolódó városnézésen nem...","id":"20180526_kijev_realmadrid_liverpool_bl_donto_keszulodes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57133acb-5477-4e94-b62e-815f8724d331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b88e54-120e-4682-9264-377f32d4b735","keywords":null,"link":"/sport/20180526_kijev_realmadrid_liverpool_bl_donto_keszulodes","timestamp":"2018. május. 26. 11:42","title":"Tizenharmadszor a Real, vagy hatodszor a Liverpool? Kijev ezerrel készül a döntőre ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc347fd8-8e14-4251-80ed-68ad106cd63c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt gyanítják, hogy a hajó rossz állapota vezetett a tragédiához. ","shortLead":"Azt gyanítják, hogy a hajó rossz állapota vezetett a tragédiához. ","id":"20180525_49en_megfulladtak_egy_kongoi_hajotores_soran","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc347fd8-8e14-4251-80ed-68ad106cd63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7764bc-2c6b-4e6d-8c27-b307b04723e0","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_49en_megfulladtak_egy_kongoi_hajotores_soran","timestamp":"2018. május. 25. 12:25","title":"49-en megfulladtak egy kongói hajótörés során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc945063-c3d3-431e-8708-99059e3b2d39","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magyar kormány sok fontos ügyben blokkolja az unió egységes fellépését, láthatóan arra játszva, hogy a migráció témáján lovagolva ő legyen a \"nemzetállamok Európája\" koncepció zászlóvivője.","shortLead":"A magyar kormány sok fontos ügyben blokkolja az unió egységes fellépését, láthatóan arra játszva, hogy a migráció...","id":"201821__magyar_kulpolitika__migracio__europai_egyseg__hol_azafal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc945063-c3d3-431e-8708-99059e3b2d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35723749-a389-48bf-a03f-963dd88fc582","keywords":null,"link":"/itthon/201821__magyar_kulpolitika__migracio__europai_egyseg__hol_azafal","timestamp":"2018. május. 26. 08:15","title":"Hol az a fal? Orbán Viktor az Unió és a Néppárt tűrőképességét feszegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac7b20e-6c70-4bfd-98c8-a75efe13c38d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég tőkeemelést hajt végre, Ungár Péter az új (társ)tulajdonos. Megígérte, hogy nem szól bele az újságírók dolgába.","shortLead":"A cég tőkeemelést hajt végre, Ungár Péter az új (társ)tulajdonos. Megígérte, hogy nem szól bele az újságírók dolgába.","id":"20180526_Ilyen_viccesen_meg_nem_jelentettek_be_mediatulajdonlast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ac7b20e-6c70-4bfd-98c8-a75efe13c38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93d7b35-0261-40af-8600-ecb55e30b3ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Ilyen_viccesen_meg_nem_jelentettek_be_mediatulajdonlast","timestamp":"2018. május. 26. 11:34","title":"Ilyen viccesen még nem jelentettek be médiatulajdonlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 27 rendbeli lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást egy ceglédi lakossal szemben.","shortLead":"A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 27 rendbeli lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt...","id":"20180526_Elozetesben_a_debreceni_maszkos_sorozatbetoro","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28da1fbb-c648-4a27-87b3-6a84a44a8f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Elozetesben_a_debreceni_maszkos_sorozatbetoro","timestamp":"2018. május. 26. 09:26","title":"Előzetesben a debreceni maszkos sorozatbetörő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6ec7c4-d0c2-48c1-828b-1612b7e2806f","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"A „stróman” szinte mindennapos kifejezéssé vált Magyarországon, egyre gyakrabban találkozunk ezzel a fogalommal. De mit is jelent tulajdonképpen? Hogyan működik a rendszer? Veszélyes, ha az üzletfelünk csak egy stróman a cégben? Fontos, hogy tudjuk ki a tényleges tulajdonos? Ezekre a kérdésekre adunk választ a cikkben. ","shortLead":"A „stróman” szinte mindennapos kifejezéssé vált Magyarországon, egyre gyakrabban találkozunk ezzel a fogalommal. De mit...","id":"bchbisnode_20180525_Hogyan_mukodik_a_stromanrendszer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c6ec7c4-d0c2-48c1-828b-1612b7e2806f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e465c5-3f73-4f1a-9f70-260b5bc50842","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20180525_Hogyan_mukodik_a_stromanrendszer","timestamp":"2018. május. 25. 13:35","title":"Hogyan működik a strómanrendszer?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"9479191e-2aab-46ea-913f-f219e8dbead4","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kuciak család ügyvédje, Daniel Lipsic volt belügyminiszter szerint a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség tapasztalt nyomozói csak órákkal a járási rendőrség után érkeztek a helyszínre, pedig azonnal oda kellett volna menniük, és a holttesteket nem vizsgálta meg a helyszínen törvényszéki orvos szakértő. Az ügyben nyomozó különleges ügyész hivatalától is azt közölték, hogy a tetthelyen több hibát elkövettek a hatóságok.","shortLead":"A Kuciak család ügyvédje, Daniel Lipsic volt belügyminiszter szerint a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség tapasztalt...","id":"20180525_meggyilkolt_szlovak_ujsagiro_a_csalad_ugyvedje_szerint_a_rendorseg_hibazott_a_helyszineleskor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94b5fca-5ac7-4ae6-86ea-7549b5b1c34e","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_meggyilkolt_szlovak_ujsagiro_a_csalad_ugyvedje_szerint_a_rendorseg_hibazott_a_helyszineleskor","timestamp":"2018. május. 25. 18:11","title":"Meggyilkolt szlovák újságíró: a család ügyvédje szerint a rendőrség hibázott a helyszíneléskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e5bc45-173d-4716-a6f7-9e4c36d2242c","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Fiatal női humoristának lenni nem sétagalopp – sehol a világon, Magyarországon meg még annyira sem –, van, aki szerint olyan, mint gladiátorként kisétálni a vadak közé, de az optimistábbak is óvatosan örülnek. Miérteket, példaképeket és bátrakat kerestünk.","shortLead":"Fiatal női humoristának lenni nem sétagalopp – sehol a világon, Magyarországon meg még annyira sem –, van, aki szerint...","id":"hvgextrano_20180525_Na_ne_nevettess__Nok_standup_humor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33e5bc45-173d-4716-a6f7-9e4c36d2242c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0523391-e8e7-4152-bc4d-b212c8e633c8","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180525_Na_ne_nevettess__Nok_standup_humor","timestamp":"2018. május. 25. 18:00","title":"Na ne nevettess! - Nők, standup, humor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"}]