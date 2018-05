Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99087659-c6d7-40c4-863e-3727f928ed55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a szerencsén múlott, hogy a harmadik emeltről kihajított tévé senkit sem talált el az utcán. A férfit gyorsított eljárásban ítélték el, az ítélet jogerős.","shortLead":"Csak a szerencsén múlott, hogy a harmadik emeltről kihajított tévé senkit sem talált el az utcán. A férfit gyorsított...","id":"20180525_kozerdeku_munkara_iteltek_a_ferfit_aki_utcara_dobott_egy_tevet_a_harmadikrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99087659-c6d7-40c4-863e-3727f928ed55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cb2dc8-0115-4ccd-b229-0f10b6f89b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_kozerdeku_munkara_iteltek_a_ferfit_aki_utcara_dobott_egy_tevet_a_harmadikrol","timestamp":"2018. május. 25. 19:38","title":"Közérdekű munkára ítélték a férfit, aki utcára dobott egy tévét a harmadikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0081faad-ddbd-434c-84fc-c225477126e2","c_author":"S. A.","category":"kultura","description":"De miért hallgatott eddig, ha tudta, mit művel a producer?\r

","shortLead":"De miért hallgatott eddig, ha tudta, mit művel a producer?\r

","id":"20180525_Halalosan_megfenyegette_Brad_Pitt_Harvey_Weinsteint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0081faad-ddbd-434c-84fc-c225477126e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d8181d-2837-4e1e-9eb3-3c3cdda1a211","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Halalosan_megfenyegette_Brad_Pitt_Harvey_Weinsteint","timestamp":"2018. május. 25. 16:56","title":"Halálosan megfenyegette Brad Pitt Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57133acb-5477-4e94-b62e-815f8724d331","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"sport","description":"A Bajnokok Ligája ma esti döntőjére már megérkeztek a két csapat szurkolói, de a ráhangolódó városnézésen nem találkoztak. Az ukrán fővárosban mindenesetre hatalmas a biztonsági készültség. Esélylatolgató hangulatjelentés a helyszínről.","shortLead":"A Bajnokok Ligája ma esti döntőjére már megérkeztek a két csapat szurkolói, de a ráhangolódó városnézésen nem...","id":"20180526_kijev_realmadrid_liverpool_bl_donto_keszulodes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57133acb-5477-4e94-b62e-815f8724d331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b88e54-120e-4682-9264-377f32d4b735","keywords":null,"link":"/sport/20180526_kijev_realmadrid_liverpool_bl_donto_keszulodes","timestamp":"2018. május. 26. 11:42","title":"Tizenharmadszor a Real, vagy hatodszor a Liverpool? Kijev ezerrel készül a döntőre ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1241f5b0-bc3a-4143-b965-a0c8418ce29c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szpojlerek, szárnyak, légterelők, splitterek – egytől egyig az aerodinamikai jellemzőket módosítják remélhetőleg előnyös irányba. Ennyire egyedi megoldást viszont még nem láttunk.","shortLead":"Szpojlerek, szárnyak, légterelők, splitterek – egytől egyig az aerodinamikai jellemzőket módosítják remélhetőleg...","id":"20180525_zenvo_tsr_s_aerodinamika","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1241f5b0-bc3a-4143-b965-a0c8418ce29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47356888-cc00-414e-aa86-1c98e613a0c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_zenvo_tsr_s_aerodinamika","timestamp":"2018. május. 25. 15:20","title":"A csálé szárnyas sportautónál nehéz furábbat elképzelni, pedig működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A paksi bővítésről is beszélt Szentpéterváron Szijjártó Péter. ","shortLead":"A paksi bővítésről is beszélt Szentpéterváron Szijjártó Péter. ","id":"20180525_Megint_a_Gazpromtol_veszunk_gazt_meg_mindig_nem_tudjuk_mennyiert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c6fde3-be36-42bb-b2dc-291bac6da6d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Megint_a_Gazpromtol_veszunk_gazt_meg_mindig_nem_tudjuk_mennyiert","timestamp":"2018. május. 25. 16:04","title":"Megint a Gazpromtól veszünk gázt, még mindig nem tudjuk, mennyiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar származású milliárdos egy konzervatív brit lapba írt cikket a főbb érveiről.","shortLead":"A magyar származású milliárdos egy konzervatív brit lapba írt cikket a főbb érveiről.","id":"20180526_Soros_ezert_ellenzem_a_Brexitet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4483c1c3-6471-4bea-a78a-ebeca1ae50d2","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Soros_ezert_ellenzem_a_Brexitet","timestamp":"2018. május. 26. 14:30","title":"Soros: ezért ellenzem a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da06fc06-341c-436b-8736-a47cf2608d81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavaly emlékeztünk Mária Terézia királynő születésének 300. évfordulójára. Kell-e ennél jobb alkalom arra, hogy újra napirendre kerüljön Fadrusz János pozsonyi szobrának ügye? – kérdezi a Műértő legfrissebb számában a szerző.



","shortLead":"Tavaly emlékeztünk Mária Terézia királynő születésének 300. évfordulójára. Kell-e ennél jobb alkalom arra, hogy újra...","id":"20180525_Felresikerult_kezdemenyezes__Maria_Terezia_emlekmuve_Pozsonyban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da06fc06-341c-436b-8736-a47cf2608d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79616191-522a-4a68-9dc2-6b5ebcf5d134","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Felresikerult_kezdemenyezes__Maria_Terezia_emlekmuve_Pozsonyban","timestamp":"2018. május. 25. 20:15","title":"Félresikerült kezdeményezés - Mária Terézia emlékműve Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6ec7c4-d0c2-48c1-828b-1612b7e2806f","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"A „stróman” szinte mindennapos kifejezéssé vált Magyarországon, egyre gyakrabban találkozunk ezzel a fogalommal. De mit is jelent tulajdonképpen? Hogyan működik a rendszer? Veszélyes, ha az üzletfelünk csak egy stróman a cégben? Fontos, hogy tudjuk ki a tényleges tulajdonos? Ezekre a kérdésekre adunk választ a cikkben. ","shortLead":"A „stróman” szinte mindennapos kifejezéssé vált Magyarországon, egyre gyakrabban találkozunk ezzel a fogalommal. De mit...","id":"bchbisnode_20180525_Hogyan_mukodik_a_stromanrendszer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c6ec7c4-d0c2-48c1-828b-1612b7e2806f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e465c5-3f73-4f1a-9f70-260b5bc50842","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20180525_Hogyan_mukodik_a_stromanrendszer","timestamp":"2018. május. 25. 13:35","title":"Hogyan működik a strómanrendszer?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"9479191e-2aab-46ea-913f-f219e8dbead4","c_partnertag":"bchbisnode"}]