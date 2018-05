Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61d9c1de-2390-4a9e-85d0-1e21cdbda812","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kegyetlen emberölés áldozata lett egy idős házaspár Hódmezővásárhelyen - jelentette be Piros Attila, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője. ","shortLead":"Kegyetlen emberölés áldozata lett egy idős házaspár Hódmezővásárhelyen - jelentette be Piros Attila, a Csongrád Megyei...","id":"20180526_Sajat_lanyuk_olette_meg_az_idos_hazaspart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61d9c1de-2390-4a9e-85d0-1e21cdbda812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4ff79e-f12f-437f-b032-296451f5e9f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Sajat_lanyuk_olette_meg_az_idos_hazaspart","timestamp":"2018. május. 26. 14:29","title":"Saját lánya ölette meg az idős házaspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122e4246-a25b-4120-aee8-47ebd609aa2a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 70 éves Presser Gáborral beszélget utolsó előtti műsorában Alinda, amelyben elmondja véleményét Marton László ügyéről is.","shortLead":"A 70 éves Presser Gáborral beszélget utolsó előtti műsorában Alinda, amelyben elmondja véleményét Marton László ügyéről...","id":"20180525_Presser_Gabor_A_tervezett_halottak_szama_egy","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=122e4246-a25b-4120-aee8-47ebd609aa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f5bb38-2f1b-4955-85c6-50f60a932f16","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Presser_Gabor_A_tervezett_halottak_szama_egy","timestamp":"2018. május. 25. 18:23","title":"Presser Gábor: A tervezett halottak száma egy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3526b6a-35ef-43bb-949b-12585a8f7bfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Baán László hosszú interjút adott a Klubrádiónak a Liget Projektről, a Ligetvédők szerint most sem sikerült megindokolni, miért kell és lehet intézményi sűrűségben beépíteni a világ első közparkját.","shortLead":"Baán László hosszú interjút adott a Klubrádiónak a Liget Projektről, a Ligetvédők szerint most sem sikerült...","id":"20180525_Tetelesen_cafoljak_a_Ligetvedok_a_projektert_felelos_miniszteri_biztost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3526b6a-35ef-43bb-949b-12585a8f7bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf4b43f-0030-48be-8a44-3c89832189dd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180525_Tetelesen_cafoljak_a_Ligetvedok_a_projektert_felelos_miniszteri_biztost","timestamp":"2018. május. 25. 12:38","title":"Tételesen cáfolják a Ligetvédők a projektért felelős miniszteri biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pénteken 200-on győzött, most a 400 méteres vegyesúszást nyerte meg a kaliforniai Irvine-ban.","shortLead":"Pénteken 200-on győzött, most a 400 méteres vegyesúszást nyerte meg a kaliforniai Irvine-ban.","id":"20180527_Hosszu_Katinka_400_meter_vegyesen_is_gyozott_Kaliforniaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a02636-c4c8-4a1d-a60f-ddef0bb72819","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Hosszu_Katinka_400_meter_vegyesen_is_gyozott_Kaliforniaban","timestamp":"2018. május. 27. 08:45","title":"Hosszú Katinka 400 méter vegyesen is győzött Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee105492-22e1-4a6f-a9a5-5442bdaf93de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Irakban indított offenzívát a hadsereg a terrorszervezet ellen.","shortLead":"Észak-Irakban indított offenzívát a hadsereg a terrorszervezet ellen.","id":"20180526_Meg_messze_nincs_legyozve_az_Iszlam_Allam","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee105492-22e1-4a6f-a9a5-5442bdaf93de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d972a5c7-2b8e-4742-bc5a-793b93af3ce1","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Meg_messze_nincs_legyozve_az_Iszlam_Allam","timestamp":"2018. május. 26. 12:01","title":"Még messze nincs legyőzve az Iszlám Állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc39c71e-b000-4e6e-ae11-6e55a898a980","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok a műszaki hibás szerelvény, ezért ritkítják a járatokat. ","shortLead":"Sok a műszaki hibás szerelvény, ezért ritkítják a járatokat. ","id":"20180525_csepeli_hev_ritkabban_jar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc39c71e-b000-4e6e-ae11-6e55a898a980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac97ad62-7b04-4b64-8eb6-d8cfd750e345","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_csepeli_hev_ritkabban_jar","timestamp":"2018. május. 25. 15:57","title":"Nagyon elfáradtak a csepeli HÉV-ek, többet ki kellett vonni a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sorozatban harmadszor, az elmúlt öt évben negyedszer nyerte meg a labdarúgó Bajnokok Ligáját a Real Madrid. Az első félidőben lesérült az angolok szupersztárja, Szalah, aztán a Realnál Carvajal. Később a Liverpool kapusának két súlyos hibája, illetve a csereként beállt Gareth Bale csodagólja, majd duplázása eldöntötte a meccset. Tudósításunk a meccsről.","shortLead":"Sorozatban harmadszor, az elmúlt öt évben negyedszer nyerte meg a labdarúgó Bajnokok Ligáját a Real Madrid. Az első...","id":"20180526_A_BLdonto_nagy_kerdese_megallitjae_a_Real_nagy_sorozatat_a_Liverpool","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbdccb0-0a0f-46a1-a768-b08537b16777","keywords":null,"link":"/sport/20180526_A_BLdonto_nagy_kerdese_megallitjae_a_Real_nagy_sorozatat_a_Liverpool","timestamp":"2018. május. 26. 20:35","title":"Real Madrid-Liverpool 3-1 - egy csodagól és két potya döntött a BL-trófeáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elérte az árfolyam a lélektani határt.","shortLead":"Elérte az árfolyam a lélektani határt.","id":"20180525_Jo_napot_Magyarorszag_egy_euro_320_forint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562ea1a5-5ea8-4750-8e05-c7eb750b1c48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Jo_napot_Magyarorszag_egy_euro_320_forint","timestamp":"2018. május. 25. 13:52","title":"Jó napot, Magyarország: egy euró 320 forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]