[{"available":true,"c_guid":"da06fc06-341c-436b-8736-a47cf2608d81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavaly emlékeztünk Mária Terézia királynő születésének 300. évfordulójára. Kell-e ennél jobb alkalom arra, hogy újra napirendre kerüljön Fadrusz János pozsonyi szobrának ügye? – kérdezi a Műértő legfrissebb számában a szerző.



","shortLead":"Tavaly emlékeztünk Mária Terézia királynő születésének 300. évfordulójára. Kell-e ennél jobb alkalom arra, hogy újra...","id":"20180525_Felresikerult_kezdemenyezes__Maria_Terezia_emlekmuve_Pozsonyban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da06fc06-341c-436b-8736-a47cf2608d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79616191-522a-4a68-9dc2-6b5ebcf5d134","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Felresikerult_kezdemenyezes__Maria_Terezia_emlekmuve_Pozsonyban","timestamp":"2018. május. 25. 20:15","title":"Félresikerült kezdeményezés - Mária Terézia emlékműve Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa9023f-e44a-4166-84f3-1bc41f5eddcd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többfunkciós sport- és rendezvénycsarnok, valamint egy versenyuszoda épülhet összesen 15 milliárd forintból, a Modern városok program részeként Nagykanizsán, a támogatói okirat most készült el - közölte a város polgármestere pénteken sajtótájékoztatón.","shortLead":"Többfunkciós sport- és rendezvénycsarnok, valamint egy versenyuszoda épülhet összesen 15 milliárd forintból, a Modern...","id":"20180525_15_milliardbol_epul_uszoda_Nagykanizsan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afa9023f-e44a-4166-84f3-1bc41f5eddcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234e6a51-905d-4f31-bfcc-cb2c03f4cb1b","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_15_milliardbol_epul_uszoda_Nagykanizsan","timestamp":"2018. május. 25. 16:02","title":"15 milliárdból épül uszoda Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904885c3-6803-4675-84fc-ad83c3049015","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A thai főváros egyik rendőrségi vezetője tájékoztatta a sajtót: a híres Wat Saket templom főpapja komoly gyanúba keveredett. Tíz, érdekes módon a saját nevét viselő bankszámlán összesen 130 millió bahtot, vagyis kb. 3,4 millió eurót találtak. ","shortLead":"A thai főváros egyik rendőrségi vezetője tájékoztatta a sajtót: a híres Wat Saket templom főpapja komoly gyanúba...","id":"20180525_Kisertes_Lelepett_az_adomanyokkal_a_bangkoki_buddhista_templom_fonoke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=904885c3-6803-4675-84fc-ad83c3049015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b93800c-4c1a-41ff-86cd-1a93f7986b0a","keywords":null,"link":"/elet/20180525_Kisertes_Lelepett_az_adomanyokkal_a_bangkoki_buddhista_templom_fonoke","timestamp":"2018. május. 25. 15:32","title":"Kísértés? Lelépett az adományokat saját számláira utaló buddhista templomfőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99087659-c6d7-40c4-863e-3727f928ed55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a szerencsén múlott, hogy a harmadik emeltről kihajított tévé senkit sem talált el az utcán. A férfit gyorsított eljárásban ítélték el, az ítélet jogerős.","shortLead":"Csak a szerencsén múlott, hogy a harmadik emeltről kihajított tévé senkit sem talált el az utcán. A férfit gyorsított...","id":"20180525_kozerdeku_munkara_iteltek_a_ferfit_aki_utcara_dobott_egy_tevet_a_harmadikrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99087659-c6d7-40c4-863e-3727f928ed55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cb2dc8-0115-4ccd-b229-0f10b6f89b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_kozerdeku_munkara_iteltek_a_ferfit_aki_utcara_dobott_egy_tevet_a_harmadikrol","timestamp":"2018. május. 25. 19:38","title":"Közérdekű munkára ítélték a férfit, aki utcára dobott egy tévét a harmadikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac7b20e-6c70-4bfd-98c8-a75efe13c38d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég tőkeemelést hajt végre, Ungár Péter az új (társ)tulajdonos. A cég tőkeemelést hajt végre, Ungár Péter az új (társ)tulajdonos. Megígérte, hogy nem szól bele az újságírók dolgába.","id":"20180526_Ilyen_viccesen_meg_nem_jelentettek_be_mediatulajdonlast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ac7b20e-6c70-4bfd-98c8-a75efe13c38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93d7b35-0261-40af-8600-ecb55e30b3ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Ilyen_viccesen_meg_nem_jelentettek_be_mediatulajdonlast","timestamp":"2018. május. 26. 11:34","title":"Ilyen viccesen még nem jelentettek be médiatulajdonlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos szoftverfrissítés érkezett a napokban három programhoz is, melyek közül legalább egy szinte mindenki számítógépén megtalálható.","shortLead":"Fontos szoftverfrissítés érkezett a napokban három programhoz is, melyek közül legalább egy szinte mindenki...","id":"20180526_adobe_acrobat_reader_photoshop_frissitesek_biztonsagi_res","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7be216-b4d6-4290-9760-159232eacd19","keywords":null,"link":"/tudomany/20180526_adobe_acrobat_reader_photoshop_frissitesek_biztonsagi_res","timestamp":"2018. május. 26. 08:03","title":"Erre nyomjon rá: egyszerre 47 hibát javít ki a számítógépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09422b38-1dbe-4873-829d-e4caeaadc54e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A régi, halmozódó problémák lefoglalnak minden erőt, így sok olyan fontos kérdés itthon nincs terítéken, amellyel Nyugat-Európában kiemelt helyen foglalkoznak. Sokat kellene tenni a gyerekek mentálhigiénés állapotának javításáért is, hiszen – hogy elöljáróban csak egy adatot emeljünk ki – minden második héten öngyilkos lesz egy kamasz.","shortLead":"A régi, halmozódó problémák lefoglalnak minden erőt, így sok olyan fontos kérdés itthon nincs terítéken, amellyel...","id":"20180526_gyurko_szilvia_gyerekjogok_hintalovon_alapitvany_2017_jelentes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09422b38-1dbe-4873-829d-e4caeaadc54e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3de262-9e22-4e2a-9658-ea64b3c0544b","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_gyurko_szilvia_gyerekjogok_hintalovon_alapitvany_2017_jelentes","timestamp":"2018. május. 26. 12:30","title":"A gyereknapi buli küszöbén van itt lesújtó jelentés a magyar gyerekekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9cc451d-97c1-4ef6-a006-326a7e2eacd8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Skóciában egyelőre nincs napirenden újabb függetlenségi népszavazás kiírása, de a kormánypárt friss tanulmányában már megpróbálják megjósolni, mi történne a fonttal, illetve mikor lehetne Skóciának saját fizetőeszköze.","shortLead":"Skóciában egyelőre nincs napirenden újabb függetlenségi népszavazás kiírása, de a kormánypárt friss tanulmányában már...","id":"20180525_skocia_legalabb_tiz_evig_nem_engedne_el_a_fontot_ha_fuggetlenne_valna","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9cc451d-97c1-4ef6-a006-326a7e2eacd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5cb6a1-64ef-430d-b090-c71ff0020524","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_skocia_legalabb_tiz_evig_nem_engedne_el_a_fontot_ha_fuggetlenne_valna","timestamp":"2018. május. 25. 18:50","title":"Skócia legalább tíz évig nem engedné el a fontot, ha függetlenné válna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]