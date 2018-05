Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e90fca1-728b-4c47-919a-58387ae51573","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi csapatkapitány Nagy László visszatér a magyar férfi kézilabda-válogatottba a Szlovénia elleni világbajnoki selejtező két mérkőzésére.","shortLead":"A korábbi csapatkapitány Nagy László visszatér a magyar férfi kézilabda-válogatottba a Szlovénia elleni világbajnoki...","id":"20180527_Nagy_Laszlo_megis_visszater_a_valogatottba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e90fca1-728b-4c47-919a-58387ae51573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33052c4f-11bc-4110-913b-4ce01afdbbe0","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Nagy_Laszlo_megis_visszater_a_valogatottba","timestamp":"2018. május. 27. 14:12","title":"Nagy László mégis visszatér a válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450c339d-2d75-4d2a-9105-f67e4c9809eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter szerint az észak-atlanti szövetség főtitkárának megvannak az eszközei arra, hogy véget vessen Magyarország és Ukrajna „családi vitájának”. Czaputowicz arra utalt, hogy Magyarország hónapok óta akadályozza a NATO és Ukrajna közeledését, és azt követeli, hogy Kijev vonja vissza a magyar kisebbséget is sújtó oktatási törvényét, vagy 2023-ig halassza el annak bevezetését. ","shortLead":"Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter szerint az észak-atlanti szövetség főtitkárának megvannak az eszközei arra...","id":"20180528_A_lengyelek_a_NATOfotitkar_segitseget_kerik_a_magyarukran_vita_megoldasahoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=450c339d-2d75-4d2a-9105-f67e4c9809eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac7be2-d47b-411f-bb2d-6b6a3c942546","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_A_lengyelek_a_NATOfotitkar_segitseget_kerik_a_magyarukran_vita_megoldasahoz","timestamp":"2018. május. 28. 14:05","title":"A lengyelek a NATO-főtitkár segítségét kérik a magyar-ukrán vita megoldásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2aaabbe-d37c-474b-8091-522d5c3c0955","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 93 éves volt elnök kimerültnek érezte magát. ","shortLead":"A 93 éves volt elnök kimerültnek érezte magát. ","id":"20180528_Korhzba_kerult_idosebb_George_Bush","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2aaabbe-d37c-474b-8091-522d5c3c0955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758be143-f970-4463-8d9f-be2c494eb632","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_Korhzba_kerult_idosebb_George_Bush","timestamp":"2018. május. 28. 05:28","title":"Kórházba került idősebb George Bush","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Top Gear egykori műsorvezetője, Jeremy Clarkson a Bajnokok Ligája-döntő után osztott meg követőivel egy fotót.","shortLead":"A Top Gear egykori műsorvezetője, Jeremy Clarkson a Bajnokok Ligája-döntő után osztott meg követőivel egy fotót.","id":"20180527_bl_donto_bajnokok_ligaja_donto_real_madrid_liverpool_karius_kapus_gol_jeremy_clarkson","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb42ecc-fbb7-49c9-83dc-eaf77b9c074a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_bl_donto_bajnokok_ligaja_donto_real_madrid_liverpool_karius_kapus_gol_jeremy_clarkson","timestamp":"2018. május. 27. 00:31","title":"BL-döntő: zseniális képpel trollkodta meg a Liverpoolt Jeremy Clarkson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Konkrét tervek egyelőre nincsenek az épületek hasznosításához, de igyekeznek új funkciókat találni azoknak, ha muszáj lesz. Azok a hallgatók, akik Budapesten kezdtek, Budapesten is fejezik be tanulmányaikat, erre a magyar törvények biztosítanak lehetőséget Fodor Éva rektorhelyettes szerint.","shortLead":"Konkrét tervek egyelőre nincsenek az épületek hasznosításához, de igyekeznek új funkciókat találni azoknak, ha muszáj...","id":"20180528_nem_adja_epuleteit_a_ceu_akkor_sem_ha_koltoznie_kell","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae35964-bcb1-4b53-a84f-7dc0933cd972","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_nem_adja_epuleteit_a_ceu_akkor_sem_ha_koltoznie_kell","timestamp":"2018. május. 28. 08:55","title":"Nem adja épületeit a CEU akkor sem, ha költöznie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fbb05c-7d9a-4930-bab2-25a596834ce0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A székesfehérvári együttes Felcsúton 2-0-ra győzte le a Budapest Honvédot. ","shortLead":"A székesfehérvári együttes Felcsúton 2-0-ra győzte le a Budapest Honvédot. ","id":"20180528_Felcsuton_lett_bajnok_a_Videoton","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01fbb05c-7d9a-4930-bab2-25a596834ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15ba957-c3ea-404b-a05a-2c65861f4b76","keywords":null,"link":"/sport/20180528_Felcsuton_lett_bajnok_a_Videoton","timestamp":"2018. május. 28. 05:42","title":"Felcsúton lett bajnok a Videoton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd176338-bbe0-4ef2-9e56-379f66c0a07a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felnyomták a büféket a kormányhivatalnál és a kerületi jegyzőnél. ","shortLead":"Felnyomták a büféket a kormányhivatalnál és a kerületi jegyzőnél. ","id":"20180528_Romai_a_mobilgatparti_ergyesulet_most_a_bufeknek_ment_neki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd176338-bbe0-4ef2-9e56-379f66c0a07a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb91089-905d-47d8-959c-d8cf5c9ae319","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Romai_a_mobilgatparti_ergyesulet_most_a_bufeknek_ment_neki","timestamp":"2018. május. 28. 12:53","title":"Római: a mobilgátpárti egyesület most a büféknek ment neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg kiskereskedelmi vállalatok akadtak fenn, amikor a NAV számolni kezdett, mennyi adót kellett volna bevallani.","shortLead":"Főleg kiskereskedelmi vállalatok akadtak fenn, amikor a NAV számolni kezdett, mennyi adót kellett volna bevallani.","id":"20180528_Tobb_szaz_ceg_kamuzhatott_az_adobevallasban_de_meg_nem_rogton_buntet_a_NAV","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cf7625-6923-43f2-8365-17a8cf02b115","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Tobb_szaz_ceg_kamuzhatott_az_adobevallasban_de_meg_nem_rogton_buntet_a_NAV","timestamp":"2018. május. 28. 10:59","title":"Több száz cég kamuzhatott az adóbevallásban, de még nem rögtön büntet a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]