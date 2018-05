Kispesten született, 1957 és 1961 között volt a Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója, és egy évfolyamon végzett többek között Tímár Évával, Sztankay Istvánnal, Pap Évával, Szilágyi Istvánnal, Verebély Ivánnal és Mécs Károllyal.

A főiskolai oklevél megszerzése után 1963-ig a kaposvári Csiky Gergely Színház tagja volt, majd játszott Miskolcon, a Vígszínházban és a Nemzeti Színházban is. A Színházi adattárban több mint 100 bemutatóját regisztrálták, játszott Shakespeare királydrámáiban, volt Rómeó is és olyan magyar szerzők darabjaiban is láthatta a közönség, mint Molnár Ferenc, Szabó Magda vagy Móricz Zsigmond.

© MTI / Zih Zsolt

Olyan régi nagy klasszikusokban is szinkronizált mint a Bűvölet, A chateauvalloni polgárok, a Twin Peaks, az Álomhajó vagy a Marimar. Ő szólaltatta meg több ízben is James Cromwellt, James Rebhornt, és hallhattuk többek között a Harry Potter-filmekben Jim Broadbent magyar orgánumaként is, valamint ő volt 2017-ig az NCIS egyik népszerű karakterének, a kórboncnok Doki hangja is.

Az elmúlt években egészségi állapota miatt keveset, és egy idő után már egyáltalán nem szinkronizált.

