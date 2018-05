Amíg "a térde és a feje bírja", nem vonul vissza a színházi szerepléstől Ian McKellen – a 79 esztendős brit színész, akinek pályafutását egy új dokumentumfilm dolgozza fel, a Lear király londoni bemutatója előtt beszélt erről.

Az X-Men és A Gyűrűk Ura-trilógia sztárja júliustól alakítja Shakespeare Lear királyának címszerepét a londoni Duke of York Színházban. Ezt a szerepet utoljára tíz éve a Royal Shakespeare Company társulattal játszotta. Mint mondta: Leart játszani számára olyan, mintha egy idős ember utazását mutatná be, a szerep nagyon közel áll hozzá személyesen is.

"Érdemesnek tartom újra felfedezni, mivel már én is közel járok a 80-hoz, Lear korához, arra tudok koncentrálni, hogy egy idős emberről van szó, a dráma egy idős ember utazása, egy olyan emberé, aki kifelé tart a világból. Az elméje cserbenhagyja, az élete zavarossá válik. Rájöttem, hogy nagyon könnyen kapcsolódom ehhez a vonalhoz, ezért igazán személyessé válik a szerep" – magyarázta McKellen.

A színész hangsúlyozta, hogy amíg a térde és a feje engedi, színpadon marad. "Most már bármikor gyengélkedni kezdhetnek, és akkor sajnálnám, hogy nem ragadtam meg minden lehetőséget, amikor még megtehettem" – mondta.

© Intercom

Pályafutásával egy új dokumentumfilm is foglalkozik: a McKellen: Playing The Part című produkciót Angliában vasárnap mutatták be, nyáron pedig amerikai mozikban is vetítik majd. A film a színész nagy szerepeit idézi fel, de melegjogi aktivistaként is foglalkozik vele.

McKellen elárulta, hogy kezdetben nem volt elragadtatva a portréfilm ötletétől, de Joe Stephenson rendező végül meggyőzte, és úgy érezte, hogy a produkció tényleg olyan témákkal foglalkozik, amelyek fontosak számára. Mint felidézte: két dologban járatos igazán, a színészetben, mivel oly régóta műveli, és a homoszexualitás kérdésében, mivel egész életében meleg volt.

Stephenson elmondta: elsősorban a fiatal közönség figyelmét akarta felhívni arra, hogy A Gyűrűk Ura Gandalfjaként vagy az X-Men Magnetójaként ismert McKellen színészete sokkal gazdagabb.

© Roadside Attractions

A kétszeres Oscar-jelölt megjegyezte: nem ambicionálta, hogy filmsztár legyen, már gyermekként is a színpadi színészek ragadták magukkal.

"Ifjú színészként szerettem az idős színészek társaságát, sok mindenre meg tudtak tanítani. Azt gondoltam: egyszer én is olyan leszek, mint ők, és elérkezett ez az a idő" – emlékezett. McKellen hozzáfűzte, hogy kéretlenül nem ad tanácsokat, és örül, hogy egy olyan ágazatban dolgozik, amelyben egyforma felelősség hárul a fiatalokra és idősebbekre, megosztoznak a dolgokon, és a tisztelet is kölcsönös, nem az évek számától függ.