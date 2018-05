Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01fbb05c-7d9a-4930-bab2-25a596834ce0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A székesfehérvári együttes Felcsúton 2-0-ra győzte le a Budapest Honvédot. ","shortLead":"A székesfehérvári együttes Felcsúton 2-0-ra győzte le a Budapest Honvédot. ","id":"20180528_Felcsuton_lett_bajnok_a_Videoton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01fbb05c-7d9a-4930-bab2-25a596834ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15ba957-c3ea-404b-a05a-2c65861f4b76","keywords":null,"link":"/sport/20180528_Felcsuton_lett_bajnok_a_Videoton","timestamp":"2018. május. 28. 05:42","title":"Felcsúton lett bajnok a Videoton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec37ef7a-1fc6-4f85-81ce-bab26c93fbc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német konzervatívok a jelek szerint megunták a budapesti provokációkat. A Fidesz két feltételt kapott, és bár egyik sem lehetetlen kérés, a kommunikációjuk nem lenne egyszerű Magyarországon.","shortLead":"A német konzervatívok a jelek szerint megunták a budapesti provokációkat. A Fidesz két feltételt kapott, és bár egyik...","id":"20180527_A_CDU_meguzente_ezt_a_ket_feltetelt_kell_a_Fidesznek_teljesitenie_kulonben_repul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec37ef7a-1fc6-4f85-81ce-bab26c93fbc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc84de7-ff6f-4738-9526-e63cea8a07c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_A_CDU_meguzente_ezt_a_ket_feltetelt_kell_a_Fidesznek_teljesitenie_kulonben_repul","timestamp":"2018. május. 27. 18:47","title":"A CDU megüzente: ezt a két feltételt kell a Fidesznek teljesítenie, különben repül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0bb9291-7787-4760-b8a7-2d76c66366de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiválogatta a számára legfontosabbakat.","shortLead":"Kiválogatta a számára legfontosabbakat.","id":"20180527_Presser_Gabor_70_keppel_unnepel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0bb9291-7787-4760-b8a7-2d76c66366de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e080af-72df-4ca5-bebe-fbb2710251d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Presser_Gabor_70_keppel_unnepel","timestamp":"2018. május. 27. 15:20","title":"Presser Gábor 70 képpel ünnepel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2f1515-1fbe-4cc1-9cd2-61aaaad60f9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A budapesti Tág Világ Iskola 3. osztályos tanulói azt a feladatot kapták, hogy rajzolják le legboldogabb napjukat. Az alkotások elkészültek, lapunk pedig kapott egy válogatást, amelyet az alábbi galériában a kedves olvasó is végiglapozhat. ","shortLead":"A budapesti Tág Világ Iskola 3. osztályos tanulói azt a feladatot kapták, hogy rajzolják le legboldogabb napjukat...","id":"20180527_Kepzelje_vannak_gyerekek_akik_kutyuk_nelkul_is_boldogok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e2f1515-1fbe-4cc1-9cd2-61aaaad60f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b89e2c-7ecd-4ac5-8709-5dc010412e4d","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Kepzelje_vannak_gyerekek_akik_kutyuk_nelkul_is_boldogok","timestamp":"2018. május. 27. 07:30","title":"Képzelje, vannak gyerekek, akik kütyük nélkül is boldogok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc9c943-d44b-43e1-a823-c3a0dd93130f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota vezető munkatársa szerint a hagyományos elveken alapuló autók a nem túl távoli jövőben teljesen eltűnhetnek az utakról. ","shortLead":"A Toyota vezető munkatársa szerint a hagyományos elveken alapuló autók a nem túl távoli jövőben teljesen eltűnhetnek...","id":"20180527_vege_az_autozasnak_onvezeto_autonom_elektromos_auto_jovo_toyota_general_motors_ford_bmw","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecc9c943-d44b-43e1-a823-c3a0dd93130f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f79391b-dae4-4af1-b8d4-4864d319d638","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_vege_az_autozasnak_onvezeto_autonom_elektromos_auto_jovo_toyota_general_motors_ford_bmw","timestamp":"2018. május. 27. 16:21","title":"Vészjósló kijelentés: hamarosan vége az autózásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f52c0fe-a33d-400b-87fa-67bfdbdbe2e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életének 72. évében elhunyt Sas István – írja a Kreatív.","shortLead":"Életének 72. évében elhunyt Sas István – írja a Kreatív.","id":"20180528_Elhunyt_a_magyar_reklamtortenet_egyik_legnagyobbja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f52c0fe-a33d-400b-87fa-67bfdbdbe2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577cbaaf-f70e-4ac2-8ee9-a3a3e6eaa62b","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Elhunyt_a_magyar_reklamtortenet_egyik_legnagyobbja","timestamp":"2018. május. 28. 15:37","title":"Elhunyt a magyar reklámtörténet egyik legnagyobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fél óra alatt elfogytak az argentin–izraeli összecsapásra szóló jegyek. ","shortLead":"Fél óra alatt elfogytak az argentin–izraeli összecsapásra szóló jegyek. ","id":"20180528_Valosagos_hiszteriat_keltett_egy_sportesemeny_Izraelben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96b5a0e-6835-4770-84d6-9956f2684f7f","keywords":null,"link":"/sport/20180528_Valosagos_hiszteriat_keltett_egy_sportesemeny_Izraelben","timestamp":"2018. május. 28. 15:14","title":"Valóságos hisztériát keltett egy sportesemény Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f10c2-8ecc-40fc-aed1-5f593bebbeab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezet tengeri kommandójától védő akadály építésébe kezdett az övezet és Izrael tengerpartjának határán - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, az ynet vasárnap.","shortLead":"Izrael a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezet tengeri kommandójától védő akadály építésébe...","id":"20180527_Izrael_a_tengerre_is_keritest_epit_a_Hamasz_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=881f10c2-8ecc-40fc-aed1-5f593bebbeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50adb200-c1f9-4f51-b064-f18b233b9f1d","keywords":null,"link":"/vilag/20180527_Izrael_a_tengerre_is_keritest_epit_a_Hamasz_ellen","timestamp":"2018. május. 27. 19:23","title":"Izrael a tengerre is kerítést épít a Hamász ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]