[{"available":true,"c_guid":"6e2f1515-1fbe-4cc1-9cd2-61aaaad60f9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A budapesti Tág Világ Iskola 3. osztályos tanulói azt a feladatot kapták, hogy rajzolják le legboldogabb napjukat. Az alkotások elkészültek, lapunk pedig kapott egy válogatást, amelyet az alábbi galériában a kedves olvasó is végiglapozhat. ","shortLead":"A budapesti Tág Világ Iskola 3. osztályos tanulói azt a feladatot kapták, hogy rajzolják le legboldogabb napjukat...","id":"20180527_Kepzelje_vannak_gyerekek_akik_kutyuk_nelkul_is_boldogok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e2f1515-1fbe-4cc1-9cd2-61aaaad60f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b89e2c-7ecd-4ac5-8709-5dc010412e4d","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Kepzelje_vannak_gyerekek_akik_kutyuk_nelkul_is_boldogok","timestamp":"2018. május. 27. 07:30","title":"Képzelje, vannak gyerekek, akik kütyük nélkül is boldogok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4fd102-b175-494c-9c19-761d35c45df3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Büszkén és meghatottan nyilatkozott Fucsovics Márton, miután szombaton megszerezte pályafutása első ATP-trófeáját az 501 ezer euró (159 millió forint) összdíjazású genfi salakpályás tenisztornán.","shortLead":"Büszkén és meghatottan nyilatkozott Fucsovics Márton, miután szombaton megszerezte pályafutása első ATP-trófeáját...","id":"20180526_Fucsovics_gyerekkorom_ota_errol_almodtam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4fd102-b175-494c-9c19-761d35c45df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c821807-bd94-40e8-a8c6-f764df68bc9f","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Fucsovics_gyerekkorom_ota_errol_almodtam","timestamp":"2018. május. 26. 21:27","title":"Fucsovics: Gyerekkorom óta erről álmodtam, hogy ATP-tornát nyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11519c1-5ded-4b0a-af10-526e8f801864","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eric Schmidt a párizsi VivaTech konferencián fejtette ki véleményét a mesterséges intelligenciáról – és arról, miért gondolja, hogy Elon Musk téved.","shortLead":"Eric Schmidt a párizsi VivaTech konferencián fejtette ki véleményét a mesterséges intelligenciáról – és arról, miért...","id":"20180528_eric_schmidt_elon_musk_mesterseges_intelligencia_vivatech","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f11519c1-5ded-4b0a-af10-526e8f801864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43014f0-5f2c-4e94-b1cd-0a38b8ec3418","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_eric_schmidt_elon_musk_mesterseges_intelligencia_vivatech","timestamp":"2018. május. 28. 15:03","title":"\"Szerintem téved\" – a volt Google-főnök gyorsan helyretette Elon Muskot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pénteken 200-on győzött, most a 400 méteres vegyesúszást nyerte meg a kaliforniai Irvine-ban.","shortLead":"Pénteken 200-on győzött, most a 400 méteres vegyesúszást nyerte meg a kaliforniai Irvine-ban.","id":"20180527_Hosszu_Katinka_400_meter_vegyesen_is_gyozott_Kaliforniaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a02636-c4c8-4a1d-a60f-ddef0bb72819","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Hosszu_Katinka_400_meter_vegyesen_is_gyozott_Kaliforniaban","timestamp":"2018. május. 27. 08:45","title":"Hosszú Katinka 400 méter vegyesen is győzött Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Svéd kutatók több mint 38 ezer ember alvásai szokásait követték 13 éven át. Most tették közzé a megfigyelésük eredményeit, melyek sokak számára megnyugtatók lehetnek.","shortLead":"Svéd kutatók több mint 38 ezer ember alvásai szokásait követték 13 éven át. Most tették közzé a megfigyelésük...","id":"20180528_mennyi_alvas_egeszseges_hetvegi_szundikalas_tovabb_alvas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049790ac-c40d-409f-b251-8a69bc0c3e5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_mennyi_alvas_egeszseges_hetvegi_szundikalas_tovabb_alvas","timestamp":"2018. május. 28. 07:02","title":"Szeret 1-2 órával tovább aludni hétvégén? Akkor van egy remek hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet pilótái videóra vettek egy furcsán mozgó, azonosíthatatlan repülő tárgyat, amit a repülőgép-hordozó radarrendszere is észlelt. Azóta sem tudni, pontosan mivel álltak szemben.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet pilótái videóra vettek egy furcsán mozgó, azonosíthatatlan repülő tárgyat, amit...","id":"20180528_ufo_eszleles_amerikai_haditengereszet_legireo_jelentes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18be221-a2ce-4804-81b3-ce4375f053a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_ufo_eszleles_amerikai_haditengereszet_legireo_jelentes","timestamp":"2018. május. 28. 09:03","title":"Mi ez, UFO? Itt a jelentés a videóról, amelyen egy tényleg furcsa repülő tárgyat rögzített az amerikai légierő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Üllői úti egyszülős központban van jogi tanácsadás, kérhető segítség pszichológusoktól, moderátoroktól, de mobilirodaként is használható.","shortLead":"Az Üllői úti egyszülős központban van jogi tanácsadás, kérhető segítség pszichológusoktól, moderátoroktól, de...","id":"20180528_az_emmi_allamtitkara_meguzente_hogy_az_egyedulallo_szulok_nincsenek_egyedul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d083297-3609-4fd2-841d-0357c98e88aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_az_emmi_allamtitkara_meguzente_hogy_az_egyedulallo_szulok_nincsenek_egyedul","timestamp":"2018. május. 28. 11:44","title":"Az Emmi államtitkára megüzente, hogy az egyedülálló szülők nincsenek egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f53f017-39a5-439a-986e-7b22ab1f4fde","c_author":"MABISZ","category":"brandcontent","description":"Egy külföldi nyaralásnak legalább annyira fontos kelléke az utasbiztosítás, mint a fürdőruha, a naptej vagy a fényképezőgép. Hiszen csak ez véd az ellen, ha útközben tönkremegy az autó, városnézés közben ellopják a telefonunkat, vagy egy szerencsétlen esés, hirtelen jövő betegség miatt orvosi segítségre szorulunk. ","shortLead":"Egy külföldi nyaralásnak legalább annyira fontos kelléke az utasbiztosítás, mint a fürdőruha, a naptej vagy...","id":"20180525_Orom_az_uromben_biztosithato_a_meghiusult_nyaralas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f53f017-39a5-439a-986e-7b22ab1f4fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f329ed5-bba7-44bb-a58d-76b0f015e227","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180525_Orom_az_uromben_biztosithato_a_meghiusult_nyaralas","timestamp":"2018. május. 28. 11:30","title":"Öröm az ürömben: biztosítható a meghiúsult nyaralás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]