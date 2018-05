Formás fenekek, lábak közé belógó rózsaszín baseballütő, bugyi szélénél kibukkanó fanszőrzet, óriási, szeméremajkakra emlékeztető nadrág. Janelle Monáe PYNK című szerzeménye és az ahhoz készült klip a női nemi szervről, a női nemi szervnek, a női nemi szervért szól (többek között). Ha a képek nem lennének elég evidensek, akkor mindehhez hozzájön még az erotikus töltetű szöveg is:

Rózsaszín, az én kedvenc részem… Rózsaszín, mint a nyelv, ami elsüllyed… Rózsaszín, mint amikor elpirulsz belülről.

Az énekes április végén megjelent harmadik stúdióalbumának, a Dirty Computernek minden bizonnyal ez a leggyakrabban emlegetett száma a provokatív képei és az egyszerűnek tűnő üzenete miatt, a dalra biszexuális himnuszként, esetleg vaginahimnuszaként hivatkoznak, ez az új girl-power sláger.

Eddig is volt miből válogatni, ha feminista, a női függetlenséget hirdető girl-power dalokat kerestünk. Madonna az 1989-es Express Yourself című számában arra figyelmeztette a nőket, hogy néhány mutatós ékszerért vagy egy menő kocsiért cserébe ne adják oda magukat a férfiaknak, M.I.A a 2010-es Bad Girls-szel a vezetéstől eltiltott szaúdi nőkért állt ki. A Fifth Harmony együttes a BO$$ című dallal a női magabiztosságról énekelt, miközben Oprah Winfreyt és Michelle Obamát emlegette, Beyoncé 2013-as Flawless című szókimondó slágere pedig a nők elnyomása elleni kirohanás, a mansplaining földbe döngölése, társadalmi, politikai és gazdasági egyenjogúságot követel. A listát Katy Perryvel, Pinkkel, Cyndi Lauperrel, Lily Allennel is folytathatnánk, de ide erőltethetjük az idei Eurovízió izraeli győztesének, Nettának a Toy című számát is.

Janelle Monaé vaginanadrágos dala ezt a sort folytatja, de beemel új értelmezési lehetőségeket is. A 32 éves kansasi dalszerző-énekes eklektikus, a pop határain belül az R&B-vel, a soullal, a rockkal, a hiphoppal, az elektronikával, a prózaival és a teátrálissal egyaránt kísérletező albumaival nemcsak zeneileg nyújt többet az X-faktoros Fifth Harmony vagy Katy Perry dalaihoz képest, hanem a feminizmus és az aktivizmus tekintetében is. Janelle Monáe nem ragad le a „saját lábára álló, független nő” mostanra elhasználódott és kiüresedett toposzánál, művészi hitvallásához Beyoncé munkássága áll talán a legközelebb.

Üzenet Trumpnak: ez a punci visszaharap

Hogy értsük, miről van szó, aktuálpolitikai tartalma miatt vegyük elő újra a PYNKet. A vagináról talán utoljára 1998 környékén, Eve Ensler A vagina monológok című könyve kapcsán beszéltek annyit az Egyesült Államokban, mint manapság. A női nemi szerv Donald Trump hírhedt szexista megnyilvánulása után foglalta el ismét helyét a napi agendában. 2016-ban, a kampány idején szivárgott ki egy felvétel Trump még 2005-ben elhangzott mondatáról, miszerint ha sztár vagy, akkor anélkül, hogy azt a nők kifejezetten akarnák, bármit művelhetsz velük, „ragadd meg a pinájukat, mindent megtehetsz” („Grab them by the pussy”) – hangzik a bölcsesség.

Ez volt a kampánya talán legnagyobb botrányát okozó mondata, és mivel Trump akaratán kívül is „ráterelte” a szót a vaginára, hát beszélni kellett róla. Közvetlenül Trump beiktatását követően a nők a Women’s March nevű tüntetésen visszakövetelték maguknak a vaginát mint szimbólumot. Sürgősen meg kellett fosztani a női szeméremtestet a Trump-féle lealacsonyító és tárgyiasító interpretációtól. Így lett a Women’s March népszerű viselete a rózsaszínű, a vaginára – csak erős jóindulattal – emlékeztető kötött sapka, amely a februári Time magazin címlapjára is felkerült, mint a női autonómia és ellenállás jelképe.

Janelle Monáe és a kliprendező Emma Westenberg mindennek szellemében fűzte tovább rózsaszín asszociációit a PYNK-ben, amely igyekszik úgy beszélni a vagináról, ahogy a nők akarják, és nem úgy, ahogy a férfiak diktálják. A videóban van is egy egyértelmű utalás Donald Trump hírhedt mondatára: „I grab back” felirat szerepel az egyik szereplő bugyiján, ami gyakorlatilag annyit tesz, hogy a punci „visszaharap”.