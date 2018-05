Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Meghátrált vagy szigorított a kormány a Stop Soros törvénytervezeten? Mit akarhat Orbán az Alaptörvény hetedik módosításával? G. Szabó Dániel jogász egyszerre lát politikai bullshitet, kommunista tempót és sötét jövőt. A távolban Oroszország is felsejlik.","shortLead":"Meghátrált vagy szigorított a kormány a Stop Soros törvénytervezeten? Mit akarhat Orbán az Alaptörvény hetedik...","id":"20180530_Stop_Soros_es_alkotmanymodositas_egyertelmu_cel_a_szabadsag_szukitese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa9d5fe-92aa-498d-a36f-14a70e26d4b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Stop_Soros_es_alkotmanymodositas_egyertelmu_cel_a_szabadsag_szukitese","timestamp":"2018. május. 30. 17:00","title":"Stop Soros és alkotmánymódosítás: egyértelmű cél a szabadság szűkítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közgyűlés rábólintott a Széna tér felújítására, amelyhez jövő nyárra készülnének el a tervek, illetve addig szereznék meg az építési engedélyt is.","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés rábólintott a Széna tér felújítására, amelyhez jövő nyárra készülnének el a tervek, illetve addig...","id":"20180530_2020_vegere_keszulhet_el_a_buszallomastol_megszabaditott_szena_ter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d09020-3e54-41ac-87d6-ae8bdf53881d","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_2020_vegere_keszulhet_el_a_buszallomastol_megszabaditott_szena_ter","timestamp":"2018. május. 30. 10:38","title":"2020 végére készülhet el a buszállomástól megszabadított Széna tér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két nyereséges év után tavaly újra veszteséges az Orbán-család egyik legfontosabb bányászati cégének eredménye, osztalékot sem tudtak fizetni.","shortLead":"Két nyereséges év után tavaly újra veszteséges az Orbán-család egyik legfontosabb bányászati cégének eredménye...","id":"20180529_Veszteseges_az_Orbancsalad_banyaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c424d3-c288-4459-a4f3-d6c2af146887","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Veszteseges_az_Orbancsalad_banyaja","timestamp":"2018. május. 29. 12:10","title":"Veszteséges az Orbán-család bányája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960ac104-3f98-44f6-bdc4-70395306032b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elárverezik a színész személyes levelezését.","shortLead":"Elárverezik a színész személyes levelezését.","id":"20180529_Ugy_tunik_Alan_Rickman_nem_elvezte_annyira_a_Harry_Pottert_mint_mi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=960ac104-3f98-44f6-bdc4-70395306032b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c869c4e8-755f-4f9f-987e-d0d3539f1d12","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Ugy_tunik_Alan_Rickman_nem_elvezte_annyira_a_Harry_Pottert_mint_mi","timestamp":"2018. május. 30. 09:15","title":"Úgy tűnik, Alan Rickman nem élvezte annyira a Harry Pottert, mint mi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dde4fe-63ea-4eb2-adbb-16bf1c4a7f8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc személlyel szemben nyújt ma be újabb vádiratot a Fővárosi Főügyészség. ","shortLead":"Nyolc személlyel szemben nyújt ma be újabb vádiratot a Fővárosi Főügyészség. ","id":"20180531_Ujabb_22_milliard_forintos_sikkasztas_vadja_a_Quaestorugyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43dde4fe-63ea-4eb2-adbb-16bf1c4a7f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a80385a-15c9-4f2e-a037-be624ceed7ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Ujabb_22_milliard_forintos_sikkasztas_vadja_a_Quaestorugyben","timestamp":"2018. május. 31. 09:21","title":"Újabb, 2,2 milliárd forintos sikkasztás vádja a Quaestor-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem éppen a legolvasottabb időszakot választották a helyreigazítás megjelentetésére.","shortLead":"Nem éppen a legolvasottabb időszakot választották a helyreigazítás megjelentetésére.","id":"20180530_mti_magyar_helsinki_bizottsag_os","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8395813-6ed2-4d25-8bde-77d320fd6ab2","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_mti_magyar_helsinki_bizottsag_os","timestamp":"2018. május. 30. 05:26","title":"Elismerte az MTI, hogy hazugságokat tett közzé a Magyar Helsinki Bizottságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f347cc-74d6-4b16-a319-37c476519fe3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Agnes Varda francia filmrendező 90 éves.","shortLead":"Agnes Varda francia filmrendező 90 éves.","id":"20180528_Akinek_a_rakszures_hozta_meg_a_vilaghirt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8f347cc-74d6-4b16-a319-37c476519fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2c4741-5c97-45b3-82be-d7aba220b1f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Akinek_a_rakszures_hozta_meg_a_vilaghirt","timestamp":"2018. május. 30. 08:55","title":"Akinek a rákszűrés hozta meg a világhírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember rosszul lett és összeesett az Üllői úton, a segítségére siető rendőrök újraélesztették.","shortLead":"Egy ember rosszul lett és összeesett az Üllői úton, a segítségére siető rendőrök újraélesztették.","id":"20180530_Villamosmegalloban_mentettek_eletet_a_rendorok_Budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee15f93-5d39-4381-a084-5a72ff9514b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Villamosmegalloban_mentettek_eletet_a_rendorok_Budapesten","timestamp":"2018. május. 30. 14:28","title":"Villamosmegállóban mentettek életet a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]