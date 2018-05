Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d697d8f5-3f54-4c9c-8630-1406ce49ae19","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egy májusban nyílt budapesti kiállításon ismertük meg Stefan Bremer finn fotográfus munkáit. Bremer azt vizsgálta, hogy milyen emlékeket őriznek telefonjaikon az Európába érkező menekültek. A mobil egy menekült legfontosabb tárgya, a tengeren hánykódás nehéz óráinak és az otthon hagyott családtagoknak a fájó emlékét is konzerválja. Stefan Bremerrel ezekről a digitálisan őrzött életekről beszélgettünk, és arról, hogy ez miként kapcsolódik a művészi hitvallásához.","shortLead":"Egy májusban nyílt budapesti kiállításon ismertük meg Stefan Bremer finn fotográfus munkáit. Bremer azt vizsgálta...","id":"20180529_Emberi_lenykent_kotelessegem_reagalni_a_hulye_politikai_dontesekre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d697d8f5-3f54-4c9c-8630-1406ce49ae19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b15e44-5935-47fd-942e-5733c4dec147","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Emberi_lenykent_kotelessegem_reagalni_a_hulye_politikai_dontesekre","timestamp":"2018. május. 29. 20:00","title":"\"Emberi lényként kötelességem reagálni a hülye politikai döntésekre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5e287b-4bba-4466-8865-ac333a9d8f6b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az MSZP elnökjelöltje és EP-politikusa nemrég robbantotta a hírt, ő felszámolná az MSZP-t. Vannak követői párton belül. Azt mondja, ha pártja nem tudja rövidre zárni a megújulást, az európai parlamenti választásokra csak fél gőzzel tudnak ráfordulni. Interjú Szanyi Tiborral, aki saját politikai küzdelmét gyermeke kézmosásához hasonlította.","shortLead":"Az MSZP elnökjelöltje és EP-politikusa nemrég robbantotta a hírt, ő felszámolná az MSZP-t. Vannak követői párton belül...","id":"20180529_szanyi_tibor_mszp_ep_valasztas_molnar_gyula_molnar_zsolt_elnokvalasztas_orban_viktor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af5e287b-4bba-4466-8865-ac333a9d8f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08c9d54-0e46-4a29-96f8-e41756983448","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_szanyi_tibor_mszp_ep_valasztas_molnar_gyula_molnar_zsolt_elnokvalasztas_orban_viktor","timestamp":"2018. május. 29. 13:15","title":"Szanyi Tibor: Mi vagyunk a kurvák a kuplerájban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7c3c9d-7a3e-4218-81a6-4dc98afda687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180528_Van_lejjebb_a_Habonymedia_a_gyerekmento_host_is_alazza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d7c3c9d-7a3e-4218-81a6-4dc98afda687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52130b42-358d-4293-888b-bc3b08de5c86","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Van_lejjebb_a_Habonymedia_a_gyerekmento_host_is_alazza","timestamp":"2018. május. 28. 17:02","title":"Van lejjebb: a Habony-média alázza a gyerekmentő hőst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem gondolták a Real-múzeum legutóbbi átépítésekor, hogy ennyire hamar nyer a csapat még három Bajnokok Ligáját.","shortLead":"Nem gondolták a Real-múzeum legutóbbi átépítésekor, hogy ennyire hamar nyer a csapat még három Bajnokok Ligáját.","id":"20180529_At_kell_alakitani_a_Real_Madrid_muzeumat_mert_mar_nem_fer_be_az_uj_BLserleg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241730e5-a509-4329-84ad-c1a31bfada3b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180529_At_kell_alakitani_a_Real_Madrid_muzeumat_mert_mar_nem_fer_be_az_uj_BLserleg","timestamp":"2018. május. 29. 16:16","title":"Át kell alakítani a Real Madrid múzeumát, mert már nem fér be az új BL-serleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e4e227-8749-4599-a96d-2fe3c1d9538e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Számos ponton szigorít a kormány.","shortLead":"Számos ponton szigorít a kormány.","id":"20180529_Itt_az_Alaptorveny_modositasa_nem_sokat_lacafacazott_a_kormany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7e4e227-8749-4599-a96d-2fe3c1d9538e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c88a992-c0a5-4f46-8bb8-f785f5186677","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Itt_az_Alaptorveny_modositasa_nem_sokat_lacafacazott_a_kormany","timestamp":"2018. május. 29. 17:07","title":"Itt az Alaptörvény módosítása, nem sokat lacafacázott a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27fdb261-ff40-4dda-93c1-ec7810698408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Roissy-Charles de Gaulle reptér Párizs első számú légikikötője, és az öreg kontinens egyik legnagyobb tranzitállomása is a világrészek között utazók számára. Jelenleg évente 70 millió utas fordul meg itt, és ebben a számban hatalmas biznisz rejlik.","shortLead":"A Roissy-Charles de Gaulle reptér Párizs első számú légikikötője, és az öreg kontinens egyik legnagyobb tranzitállomása...","id":"20180529_Szalamis_szendvics_helyett_sztarsefek_menuje_Europa_masodik_legnagyobb_repuloteren","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27fdb261-ff40-4dda-93c1-ec7810698408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f37196-0a9c-45e1-a09b-22c2199eb272","keywords":null,"link":"/kkv/20180529_Szalamis_szendvics_helyett_sztarsefek_menuje_Europa_masodik_legnagyobb_repuloteren","timestamp":"2018. május. 29. 07:04","title":"Szalámis szendvics helyett sztárséfek menüje Európa második legnagyobb repülőterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fbb588-7ba7-43f4-9483-7bb3fed3d077","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindösszesen 7 darab készült abból az autóból, amelynek most a bemutató példányát szeretnék eladni.","shortLead":"Mindösszesen 7 darab készült abból az autóból, amelynek most a bemutató példányát szeretnék eladni.","id":"20180529_w_motors_lykan_hypersport_elado_szuperauto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03fbb588-7ba7-43f4-9483-7bb3fed3d077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a208d9-ba8d-45cc-9cff-799eba657a39","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_w_motors_lykan_hypersport_elado_szuperauto","timestamp":"2018. május. 29. 13:11","title":"750 millió forint a legdrágább használt autó \"Magyarországon\", mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfa366d-62ae-4dcf-9cd9-b7cd0665c561","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180529_Ilyen_lesz_az_akciofilmbe_ultetett_Robin_Hood__itt_a_trailer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbfa366d-62ae-4dcf-9cd9-b7cd0665c561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321818fe-bf3c-4535-a7a1-31902a269bc0","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Ilyen_lesz_az_akciofilmbe_ultetett_Robin_Hood__itt_a_trailer","timestamp":"2018. május. 29. 15:04","title":"Ilyen lesz az akciófilmbe ültetett Robin Hood – itt a szinkronos trailer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]