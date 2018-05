Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d6a8458-9066-447b-9877-b9b86b55057e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A legújabb feminista pophimnuszként tartják számon Janelle Monáe PYNK című számát, amely fülbemászó örömóda a női nemi szervhez. Vagyis jóval több annál: a nemi identitás szabadságának manifesztuma és cinikus reakció az Egyesült Államok elnökének szexista és rasszista megnyilvánulásaira. A 32 éves R&B/soul énekes Monáe jelenleg az egyik legizgalmasabb popelőadó, aki új tempót diktál a girl-power slágerek rengetegében: hiszen a női függetlenségért harcolni már rég meghaladott dolog.","shortLead":"A legújabb feminista pophimnuszként tartják számon Janelle Monáe PYNK című számát, amely fülbemászó örömóda a női nemi...","id":"20180528_vagina_videoklip_janelle_monae_vaginanadrag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d6a8458-9066-447b-9877-b9b86b55057e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba28c9fd-079c-477f-a2f7-f886aca6ab6d","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_vagina_videoklip_janelle_monae_vaginanadrag","timestamp":"2018. május. 28. 20:00","title":"A vaginanadrág nem csak a nőknek üzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magasságkorlátozó kapuba rohant egy ukrán busz, ami gyakorlatilag leborotválta a jármű tetejét. A balesetnek összesen 28 sérültje van. ","shortLead":"Magasságkorlátozó kapuba rohant egy ukrán busz, ami gyakorlatilag leborotválta a jármű tetejét. A balesetnek összesen...","id":"20180529_Tobb_sulyos_serultje_van_a_Ferihegynel_tortent_buszbalesetnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15cd57ab-9222-416c-af3d-fe16b74b8238","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_Tobb_sulyos_serultje_van_a_Ferihegynel_tortent_buszbalesetnek","timestamp":"2018. május. 29. 05:21","title":"Több súlyos sérültje van a Ferihegynél történt buszbalesetnek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f9f706-9640-43c6-9675-976f9a460c5c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A halak megfulladhattak. ","shortLead":"A halak megfulladhattak. ","id":"20180528_Negyszaz_kilo_haltetemet_szedtek_ki_a_HoltMarosbol_Szegednel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32f9f706-9640-43c6-9675-976f9a460c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afab5e5-4007-4d96-a9a7-0688fc6c6886","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Negyszaz_kilo_haltetemet_szedtek_ki_a_HoltMarosbol_Szegednel","timestamp":"2018. május. 28. 20:10","title":"Négyszáz kiló haltetemet szedtek ki a Holt-Marosból Szegednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f420e6d9-adf8-4b2e-ba90-0db1cf4ed627","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20180528_Halalos_baleset_tortent_a_III_keruletben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f420e6d9-adf8-4b2e-ba90-0db1cf4ed627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e72cf9-7d87-4463-b53b-438eab7c84c3","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Halalos_baleset_tortent_a_III_keruletben","timestamp":"2018. május. 28. 16:18","title":"Halálos baleset történt a III. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d33c88-ed68-4055-bf14-6fa9a390de6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A különleges frissítők kizárólag Japánban kaphatók, és nem is nagyon tervezik máshol forgalomba hozni. ","shortLead":"A különleges frissítők kizárólag Japánban kaphatók, és nem is nagyon tervezik máshol forgalomba hozni. ","id":"20180528_125_evet_kellett_varni_ra_most_megtortent_megjottek_a_Coca_Cola_elso_alkoholos_italai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41d33c88-ed68-4055-bf14-6fa9a390de6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284286a6-ef0f-4c1a-a92f-df4990f04514","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_125_evet_kellett_varni_ra_most_megtortent_megjottek_a_Coca_Cola_elso_alkoholos_italai","timestamp":"2018. május. 28. 14:47","title":"125 évet kellett várni rá, most megtörtént: megjöttek a Coca Cola első alkoholos italai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ukrajnába ment volna a sofőr, ha túljut a barabási rendőrökön. De nem jutott.","shortLead":"Ukrajnába ment volna a sofőr, ha túljut a barabási rendőrökön. De nem jutott.","id":"20180528_barabasi_rendorok_lopott_auto_citroen_xsara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1858a2-2f1d-47d9-8810-caf12bfb08ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_barabasi_rendorok_lopott_auto_citroen_xsara","timestamp":"2018. május. 28. 22:21","title":"Azonnal látták a barabási rendőrök, hogy át akarja őket verni a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f9fad9-20c8-4c54-9de9-c6eb0a26901c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A skót vezető élesen bírálta Londont.","shortLead":"A skót vezető élesen bírálta Londont.","id":"20180528_Nagy_baj_lehet_a_brit_munkaeropiacon_az_orult_Brexitpartiak_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31f9fad9-20c8-4c54-9de9-c6eb0a26901c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b696f2-dda6-45ec-9fc0-68481710e8d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Nagy_baj_lehet_a_brit_munkaeropiacon_az_orult_Brexitpartiak_miatt","timestamp":"2018. május. 28. 16:07","title":"Nagy baj lehet a brit munkaerőpiacon az \"őrült Brexit-pártiak\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4c0290-3895-40a0-b887-4901d8f59851","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom videója megnézése után Észak-Korea beakasztaná a repeat gombot – véli az óvónőnek készülő Mészáros Luca.\r

\r

","shortLead":"A Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom videója megnézése után Észak-Korea beakasztaná a repeat gombot – véli...","id":"20180528_Kavefozos_Luca_durvan_visszaszolt_a_nem_szulo_noket_vadlo_video_keszitoinek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f4c0290-3895-40a0-b887-4901d8f59851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1a2ba9-d3ba-4415-b1a9-d0471794c9b0","keywords":null,"link":"/elet/20180528_Kavefozos_Luca_durvan_visszaszolt_a_nem_szulo_noket_vadlo_video_keszitoinek","timestamp":"2018. május. 28. 10:59","title":"“Kávéfőzős” Luca durván visszaszólt a nem szülő nőket vádló videó készítőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]