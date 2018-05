Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbfa366d-62ae-4dcf-9cd9-b7cd0665c561","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180529_Ilyen_lesz_az_akciofilmbe_ultetett_Robin_Hood__itt_a_trailer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbfa366d-62ae-4dcf-9cd9-b7cd0665c561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321818fe-bf3c-4535-a7a1-31902a269bc0","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Ilyen_lesz_az_akciofilmbe_ultetett_Robin_Hood__itt_a_trailer","timestamp":"2018. május. 29. 15:04","title":"Ilyen lesz az akciófilmbe ültetett Robin Hood – itt a szinkronos trailer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe0e235-8acc-4da7-b19b-a3bcfca32cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába vették meg a szülők az ötezer forintos jegyeket, már a bejutással is probléma volt, arról nem is beszélve, hogy cserébe csak egy műanyag vödröt kaptak. ","shortLead":"Hiába vették meg a szülők az ötezer forintos jegyeket, már a bejutással is probléma volt, arról nem is beszélve...","id":"20180528_Slime_Show_Millenaris_botrany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fe0e235-8acc-4da7-b19b-a3bcfca32cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0d5e31-dff4-42d0-9eec-e5ac4703b11f","keywords":null,"link":"/elet/20180528_Slime_Show_Millenaris_botrany","timestamp":"2018. május. 28. 14:25","title":"Csalódott gyerekek, dühös szülők: botrányba fulladt a gyereknapi Slime Show","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce0820c-1d02-463e-8f1f-fa7d365dec8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrálók arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy a fideszes önkormányzati többség el próbálja lehetetleníteni az ellenzéki tüntetéseken felszólaló polgármester munkáját. Sérelmezik azt is, hogy régen járt Lázár a városházán. A közgyűlés kezdete után majdnem két órával érkezett csak meg Lázár János, aki kezet is fogott Márki-Zayjal.","shortLead":"A demonstrálók arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy a fideszes önkormányzati többség el próbálja...","id":"20180529_Tuntetok_varjak_Lazar_Janost_a_hodmezovasarhelyi_varoshaza_elott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ce0820c-1d02-463e-8f1f-fa7d365dec8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4d1e1f-f515-45c3-9890-7085bbac1a18","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Tuntetok_varjak_Lazar_Janost_a_hodmezovasarhelyi_varoshaza_elott","timestamp":"2018. május. 29. 15:41","title":"Tüntetők várták Lázárt a hódmezővásárhelyi közgyűlésben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov a hivatalos tájékoztatás szerint az észak-koreai külügyminiszterrel tárgyal. Arról nincs hír, találkozik-e Kim Dzsong Unnal is.","shortLead":"Szergej Lavrov a hivatalos tájékoztatás szerint az észak-koreai külügyminiszterrel tárgyal. Arról nincs hír...","id":"20180530_eszak_koreaba_megy_putyin_kulugyminisztere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0915f4-4370-433b-a003-b4390a94af22","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_eszak_koreaba_megy_putyin_kulugyminisztere","timestamp":"2018. május. 30. 10:24","title":"Észak-Koreába megy Putyin külügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Groupama Arénában történt a baleset, a kisgyerek az apjától kapott egy hanggránátot, amely a kezében felrobbant. A gyerek súlyosan megsérült, az apa ellen a rendőrség eljárást indított. Vélhetően erről az esetről került elő egy felvétel.","shortLead":"A Groupama Arénában történt a baleset, a kisgyerek az apjától kapott egy hanggránátot, amely a kezében felrobbant...","id":"20180528_fradi_meccs_gyerek_hanggranat_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c34ca85-940a-4384-a2f3-6f48772669d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_fradi_meccs_gyerek_hanggranat_video","timestamp":"2018. május. 28. 14:20","title":"Előkerült egy videó a pillanatról, mikor egy gyerek kezében felrobbant a hanggránát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az illatszerboltokba és a bútorboltokba érdemes elszegődni, a sor végén a könyvesek, zöldségesek és a hentesboltok kullognak, az alacsonyabb áfa viszont feljebb nyomta a halasok bérét – írta a blokkk.com.","shortLead":"Az illatszerboltokba és a bútorboltokba érdemes elszegődni, a sor végén a könyvesek, zöldségesek és a hentesboltok...","id":"20180528_170_ezer_forint_alatt_nincs_ember__itt_az_eladok_berrangsora","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec114c55-b8bb-454b-b589-afe73380dbde","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180528_170_ezer_forint_alatt_nincs_ember__itt_az_eladok_berrangsora","timestamp":"2018. május. 28. 11:35","title":"„170 ezer forint alatt nincs ember” – itt az eladók bérrangsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2202df-480e-4555-b968-81cfca47174c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Homlokzatfelújítás és belsőépítészeti átalakítás is zajlott. Ön szerint megérte a beruházónak?","shortLead":"Homlokzatfelújítás és belsőépítészeti átalakítás is zajlott. Ön szerint megérte a beruházónak?","id":"20180529_Egymilliard_forintot_koltottek_erre_a_budapesti_plazara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec2202df-480e-4555-b968-81cfca47174c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8827855a-5b33-4e39-a6cf-bd51dca25a33","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180529_Egymilliard_forintot_koltottek_erre_a_budapesti_plazara","timestamp":"2018. május. 29. 13:35","title":"Egymilliárd forintot költöttek erre a budapesti plázára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccfca2f-7f9d-47d7-b2a7-28fa76d98b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki úgy gondolta, hogy pont tehető a többéves Apple–Samsung szabadalmi vita végére, nagyot tévedett. A legutóbbi, a napokban született ítélettel ugyanis fölöttébb elégedetlenek Dél-Koreában.","shortLead":"Ha valaki úgy gondolta, hogy pont tehető a többéves Apple–Samsung szabadalmi vita végére, nagyot tévedett. A legutóbbi...","id":"20180528_apple_samsung_szabadalmi_vita_visszhangja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fccfca2f-7f9d-47d7-b2a7-28fa76d98b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ddbff02-e75e-4ca2-8192-59311b1c3e2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_apple_samsung_szabadalmi_vita_visszhangja","timestamp":"2018. május. 28. 17:03","title":"Ítélet a nagy Apple–Samsung-vitában: így reagáltak az érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]