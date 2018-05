Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Kispesten beszorult egy busz a magasságkorlátozó kapu alá." "Súlyos baleset Ferihegynél: magasságkorlátozó kapuba rohant egy emeletes busz" "2018. május. 29. 00:24"

"A kerékpárosok szerettek volna rövidíteni az útjukon, az alagút végén azonban felbukkant a vonat." "A nap videója: bebicikliztek az alagútba, csakhogy szemből jött a vonat" "2018. május. 28. 04:01" ","shortLead":"A 8 éves gyermek a kórházba szállítás közben meghalt. "A 8 éves gyermek a kórházba szállítás közben meghalt." "Játék pisztolynak nézte a kezébe vett revolvert, fejbe lőtte vele a saját lányát" "2018. május. 28. 18:00" "Nemrégiben jött egy szakács a Petőfi-sétányra. Bement vagy öt helyre, s megkérdezte, mennyiért alkalmaznák. Hétszázezerről indult a licit, végül 1,1 millióért szegődött el" "Havi egymilliót is kínálnak egy szakácsnak a Balatonnál" "2018. május. 29. 09:05" "Többé nem szükséges emlékeztetőt beállítani, hogy egy fontos levélre válaszoljunk, ez a kis apróság mostantól alapvető része a Gmailnek. A funkció már Androidon is működik." "Jött egy nagyon hasznos kis funkció a Gmailbe" "2018. május. 28. 08:03" "A Qualcomm új chipjének köszönhetően szűkülhet a rés a középkategóriás és a csúcstelefonok között." "Van egy jó hírünk: kész az új chip, a mostaninál sokkal erősebbek lehetnek az olcsóbb telefonok" "2018. május. 29. 11:03" "Az MSZP elnökjelöltje és EP-politikusa nemrég robbantotta a hírt, ő felszámolná az MSZP-t. Vannak követői párton belül. Azt mondja, ha pártja nem tudja rövidre zárni a megújulást, az európai parlamenti választásokra csak fél gőzzel tudnak ráfordulni. Interjú Szanyi Tiborral, aki saját politikai küzdelmét gyermeke kézmosásához hasonlította." "Szanyi Tibor: Mi vagyunk a kurvák a kuplerájban" "2018. május. 29. 13:15" "Úgy volt, hogy igen. Aztán kiderült, hogy nem is. De most mégis! Elmagyarázzuk." "Hosszú Katinka apja mégis nyilatkozott a Lokálnak" "2018. május. 28. 19:20"