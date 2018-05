Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"413c2d75-1280-46e6-b79c-ecd78f058d49","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egykori honvédelmi miniszter egy olyan szövetség elnöke lett, amely fontos szerepet vállal a hazafias nevelésben is.","shortLead":"Az egykori honvédelmi miniszter egy olyan szövetség elnöke lett, amely fontos szerepet vállal a hazafias nevelésben is.","id":"20180528_simicsko_istvan_volt_miniszternek_maris_van_egy_elnoki_posztja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=413c2d75-1280-46e6-b79c-ecd78f058d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effcd260-cfda-4f24-93db-51b979cc326a","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_simicsko_istvan_volt_miniszternek_maris_van_egy_elnoki_posztja","timestamp":"2018. május. 28. 13:19","title":"Simicskó István volt miniszternek máris van egy elnöki posztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3040bb7-9f51-4a49-9ac4-1a3116edf767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár a tavalyiakhoz képest tovább emelkedtek az árak, minden ingatlantípusra jelentős az érdeklődés a balatoni piacon. Még azokat is könnyen lehet értékesíteni, melyek már egy-két éve keresik a új tulajdonost.","shortLead":"Bár a tavalyiakhoz képest tovább emelkedtek az árak, minden ingatlantípusra jelentős az érdeklődés a balatoni piacon...","id":"20180529_Szinte_mindent_el_lehet_adni_a_balatoni_ingatlanpiacon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3040bb7-9f51-4a49-9ac4-1a3116edf767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c75591-e79f-49f1-a1aa-0e90c9f79745","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180529_Szinte_mindent_el_lehet_adni_a_balatoni_ingatlanpiacon","timestamp":"2018. május. 29. 11:49","title":"Szinte mindent el lehet adni a balatoni ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2b3a75-3558-4c95-b09e-4573584641af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem több milliárd forintnyi közpénz eltüntetéséről lenne szó, igazából nevetnénk a reakciókon, ahogy a kamupártok vezetői fogadták a kampánytámogatásaik elszámolását firtató kérdéseinket. Nézze végig a magyarázkodásaikat a lerázós sablonszövegtől a teljes önellentmondásig! ","shortLead":"Ha nem több milliárd forintnyi közpénz eltüntetéséről lenne szó, igazából nevetnénk a reakciókon, ahogy a kamupártok...","id":"20180530_Nem_hiszem_hogy_takekoztatast_kell_adnom_onnek__szukszavuak_a_kamupartok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b3a75-3558-4c95-b09e-4573584641af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5800f43e-7f83-4bda-8612-4ae6de53558a","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Nem_hiszem_hogy_takekoztatast_kell_adnom_onnek__szukszavuak_a_kamupartok","timestamp":"2018. május. 30. 06:30","title":"\"Nem kell tájékoztatást adnom önnek\" – így számolnak el a kamupártok a kampánypénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter megfogalmazása szerint a bolgárok javaslata egyet jelent a menekülteknek szóló meghívóval.","shortLead":"A magyar külügyminiszter megfogalmazása szerint a bolgárok javaslata egyet jelent a menekülteknek szóló meghívóval.","id":"20180528_Szijjarto_szerint_riaszto_es_veszelyes_a_bolgarok_migracios_javaslata","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77650db6-76de-42e3-8edd-0da1966a628e","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Szijjarto_szerint_riaszto_es_veszelyes_a_bolgarok_migracios_javaslata","timestamp":"2018. május. 28. 17:48","title":"Szijjártó szerint riasztó és veszélyes a bolgárok migrációs javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90936a6-60bb-4320-9141-b8eb9813eb42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudomásul veszik a Kúria döntését, de nem hagyják annyiban.","shortLead":"Tudomásul veszik a Kúria döntését, de nem hagyják annyiban.","id":"20180529_Nagyot_lepnek_Poltek_nyilvanossa_tennek_a_kemakta_egy_reszet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a90936a6-60bb-4320-9141-b8eb9813eb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e524eb5a-242c-408d-849d-a73543da24e6","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Nagyot_lepnek_Poltek_nyilvanossa_tennek_a_kemakta_egy_reszet","timestamp":"2018. május. 29. 15:23","title":"Nagyot lépnek Polték: nyilvánossá tennék a \"kémakta\" egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2125f116-720d-42fc-a925-fd5e684840b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem túl lelkes a kormányhivatal, ha egy kényes ügy, az Orbán vejével szoros kapcsolatban álló WHB illegális margitszigeti fakivágásáról érdkelődik a sajtó. Annyit beismertek, amit a főpolgármester is elmondott: vizsgálat folyik az ügyben.

","shortLead":"Nem túl lelkes a kormányhivatal, ha egy kényes ügy, az Orbán vejével szoros kapcsolatban álló WHB illegális...","id":"20180529_Nem_repes_az_allam_ha_a_margitszigeti_illegalis_fakivagasokrol_kerdezzuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2125f116-720d-42fc-a925-fd5e684840b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d63b1a-ffc6-4e5f-b7c1-0fd9d6717cca","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Nem_repes_az_allam_ha_a_margitszigeti_illegalis_fakivagasokrol_kerdezzuk","timestamp":"2018. május. 29. 11:55","title":"Nem repes az állam, ha a margitszigeti illegális fakivágásokról kérdezzük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tengeri hulladék csökkentése a cél, rengeteg eldobható eszköz használatát tiltaná meg Brüsszel.","shortLead":"A tengeri hulladék csökkentése a cél, rengeteg eldobható eszköz használatát tiltaná meg Brüsszel.","id":"20180528_Betilthatjak_a_muanyag_szivoszalat_az_EUban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e19dde-81ca-4358-96cb-794255e03279","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Betilthatjak_a_muanyag_szivoszalat_az_EUban","timestamp":"2018. május. 28. 14:52","title":"Betilthatják a műanyag szívószálat az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán Washingtonban kerül sor a találkozóra. ","shortLead":"Szerdán Washingtonban kerül sor a találkozóra. ","id":"20180529_Szijjarto_most_eloszor_vegre_talalkozni_fog_az_amerikai_kulugyminiszterrel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a60778-8316-4e23-86ae-760de87261ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Szijjarto_most_eloszor_vegre_talalkozni_fog_az_amerikai_kulugyminiszterrel","timestamp":"2018. május. 29. 09:59","title":"Szijjártó most először végre találkozni fog az amerikai külügyminiszterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]