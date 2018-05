Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03fbb588-7ba7-43f4-9483-7bb3fed3d077","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindösszesen 7 darab készült abból az autóból, amelynek most a bemutató példányát szeretnék eladni.","shortLead":"Mindösszesen 7 darab készült abból az autóból, amelynek most a bemutató példányát szeretnék eladni.","id":"20180529_w_motors_lykan_hypersport_elado_szuperauto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03fbb588-7ba7-43f4-9483-7bb3fed3d077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a208d9-ba8d-45cc-9cff-799eba657a39","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_w_motors_lykan_hypersport_elado_szuperauto","timestamp":"2018. május. 29. 13:11","title":"750 millió forint a legdrágább használt autó \"Magyarországon\", mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222c6270-4af2-489f-8ee3-bc5de5378476","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2016-ban produkált 4,6 milliós adózott eredmény után tavaly már 211 millió forintot sikerült összehozniuk. A cég igazgatóságának elnöke Mészáros lánya.","shortLead":"A 2016-ban produkált 4,6 milliós adózott eredmény után tavaly már 211 millió forintot sikerült összehozniuk. A cég...","id":"20180529_Kilott_Meszaros_agrarcege_46szorosara_noveltek_a_profitjukat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=222c6270-4af2-489f-8ee3-bc5de5378476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed705868-6e05-4e6a-a86a-9dd943783d2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Kilott_Meszaros_agrarcege_46szorosara_noveltek_a_profitjukat","timestamp":"2018. május. 29. 06:37","title":"Kilőtt Mészárosék agrárcége, 46-szorosára növelték a profitjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heves megyében szombaton és kedden is láttak medvét. ","shortLead":"Heves megyében szombaton és kedden is láttak medvét. ","id":"20180529_Medve_setalgatott_az_utcan_Fuzesabonyban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adc0b96-127a-4726-8672-7b7093f24a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Medve_setalgatott_az_utcan_Fuzesabonyban","timestamp":"2018. május. 29. 11:57","title":"Medve sétálgatott az utcán Füzesabonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, felfedezték, hogy Magyarországon is létezik egy övékhez nagyon hasonló márkanév.","shortLead":"Úgy tűnik, felfedezték, hogy Magyarországon is létezik egy övékhez nagyon hasonló márkanév.","id":"20180529_Uzent_a_nigeriai_divatceg_Meszaros_Lorincnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06812c73-cbb3-463a-bc9d-e4fca4dfbff7","keywords":null,"link":"/kkv/20180529_Uzent_a_nigeriai_divatceg_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. május. 29. 05:05","title":"Üzent a nigériai divatcég Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8402789c-de56-433d-a7a8-acbd865e44a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" A franciaországi Gironde megyében, Bordeaux közelében működő GT Location cég ipari járművek bérbe adásával foglalkozik. De nem ezzel keltett feltűnést.","shortLead":" A franciaországi Gironde megyében, Bordeaux közelében működő GT Location cég ipari járművek bérbe adásával...","id":"20180530_Szeretne_olyan_cegnel_dolgozni_ahol_az_alkalmazottak_dontenek_a_fonok_fizeteserol_Mar_ilyen_is_van","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8402789c-de56-433d-a7a8-acbd865e44a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c932ec6-a78f-452e-bf06-13911ff5ddb5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Szeretne_olyan_cegnel_dolgozni_ahol_az_alkalmazottak_dontenek_a_fonok_fizeteserol_Mar_ilyen_is_van","timestamp":"2018. május. 30. 10:18","title":"Dolgozna olyan cégnél, ahol az alkalmazottak döntenek a főnök fizetéséről? Már ilyen is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ab5c3f-0064-4833-afd4-30c7e3e2ae90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hamarosan érkező Android P egyszerűen tudja majd megakadályozni, hogy alvó állapotba kerüljön a telefon.","shortLead":"A hamarosan érkező Android P egyszerűen tudja majd megakadályozni, hogy alvó állapotba kerüljön a telefon.","id":"20180530_android_p_ujjlenyomat_szkenner_funkciojanak_bovitese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3ab5c3f-0064-4833-afd4-30c7e3e2ae90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca2041a-8d2c-48a2-9ddf-128f2834d67b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_android_p_ujjlenyomat_szkenner_funkciojanak_bovitese","timestamp":"2018. május. 30. 13:03","title":"Így bánik majd el az aludni akaró telefonokkal az Android P","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52995703-c390-487d-b535-90a4fd443695","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA hivatalos fotósa, Bill Ingalls igyekezett biztonságos távolságba vinni a kameráját az indítóállomástól, de a kilövés nem kímélte a gépet.","shortLead":"A NASA hivatalos fotósa, Bill Ingalls igyekezett biztonságos távolságba vinni a kameráját az indítóállomástól, de...","id":"20180530_nasa_grace_muhold_space_x_falcon_9_raketa_canon_gep","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52995703-c390-487d-b535-90a4fd443695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417f9cbc-1e98-4ea4-8a0a-ba5993e59049","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_nasa_grace_muhold_space_x_falcon_9_raketa_canon_gep","timestamp":"2018. május. 30. 09:03","title":"Így néz ki egy fényképezőgép, amit túl közel vitt a fotós a Falcon 9-es rakétához + videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbb0f92-fa5d-47da-9b4e-9aa8c5471ffd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közép-Európa egyetlen „A kategóriás” fesztiválja meghívta Csuja László filmjét, a Virágvölgyet.\r

\r

","shortLead":"Közép-Európa egyetlen „A kategóriás” fesztiválja meghívta Csuja László filmjét, a Virágvölgyet.\r

\r

","id":"20180529_Lesz_magyar_film_Karlovy_Varyban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abbb0f92-fa5d-47da-9b4e-9aa8c5471ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bd978e-c03e-49eb-9f58-f370c031e788","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Lesz_magyar_film_Karlovy_Varyban","timestamp":"2018. május. 29. 14:31","title":"Lesz magyar film Karlovy Varyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]