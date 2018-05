Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy webkamera vette fel, ahogy hétfő este belecsapott egy villám a párizsi Eiffel-toronyba.
Videón, ahogy az Eiffel-toronyba belecsap egy villám
2018. május. 29. 14:28

A brit autómárka derékhadát jelentő Cooperek megkapták aktuális frissítéseiket. Új lámpatesteket és ami fontosabb, sokkal modernebb automata váltókat. Beültünk itthon az újdonságba.
MINI-fészlift: piros lámpás brit lobogó
2018. május. 30. 16:23

A kraftoké egy külön sörgalaxis, ahova ha egyszer elkerült a sörszomjas utazó, mindig visszavágyik. A bolygóállás május utolsó teljes hetében Budapestnek kedvezett.
Kraftok hete – jegyzet
2018. május. 29. 17:05

Budapesten alig pár tucat ingatlan akad 15 millió forintért, ezek többsége is a külső pesti kerületben található. Vidéken ezzel szemben az 50 ezer főnél kisebb településeken értékesített ingatlanok legalább kétharmadát, az 5 ezer főnél kisebb településeken pedig négy ingatlanból hármat 15 millió forint alatt adtak el.
15 milliója van lakásvásárlásra? Ne Budán keresgéljen
2018. május. 29. 12:05

A javaslatot, ha elfogadják, tényleg önálló büntetőjogi tényállás lehet a jogellenes bevándorlás szervezése. A törvény azt is kimondaná, hogy elfogadhatatlan a menedékkérelme annak, aki olyan országon keresztül érkezett Magyarországra, ahol már nincs kitéve üldözésnek vagy "ha abban az országban, amin keresztül Magyarországra érkezett, a megfelelő szintű védelem biztosított".
Helsinki a Stop Sorosról: Ez mindennel ellentétes, amit jogállamnak vagy európai értéknek nevezünk
2018. május. 29. 19:10

Az Összefogás Párt egyik jelöltje ellen korábban különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet miatt folyt eljárás, majd képviselőjelölt lett, mentelmi jogot kapott, de nem jutott be a parlamentbe, így újraindult ellene a nyomozás.
Újra letartóztatták az egyik kispárt képviselőjelöltjét
2018. május. 29. 20:24

A társelnök állítása szerint a tanácsadó havidíját rendezték, a sikerdíjat ugyanakkor nem tartja jogosnak.
Szél Bernadett: Werber az utolsó hetekben hagyott magamra
2018. május. 29. 07:21

Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros-ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült a javaslatból – mondja Tordai Csaba ügyvéd, alkotmányjogász, korábbi államtitkár. Aggályos pontok így is maradtak a tervezetben, de azok Orbán belpolitikai keménykedéséhez kellenek inkább.
Orbán valójában meghátrált a Stop Sorossal, de leplezi
2018. május. 30. 14:50

\r

","shortLead":"A kraftoké egy külön sörgalaxis, ahova ha egyszer elkerült a sörszomjas utazó, mindig visszavágyik. A bolygóállás május...","id":"20180529_Sorkockak_hete__jegyzet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8ff878a-3f96-47e1-b3d7-7fb38cda2a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d26957-421f-4c4d-90a6-b29b60a27527","keywords":null,"link":"/elet/20180529_Sorkockak_hete__jegyzet","timestamp":"2018. május. 29. 17:05","title":"Kraftok hete – jegyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e581ce9a-b387-417a-b559-6199351c80cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten alig pár tucat ingatlan akad 15 millió forintért, ezek többsége is a külső pesti kerületben található. Vidéken ezzel szemben az 50 ezer főnél kisebb településeken értékesített ingatlanok legalább kétharmadát, az 5 ezer főnél kisebb településeken pedig négy ingatlanból hármat 15 millió forint alatt adtak el. ","shortLead":"Budapesten alig pár tucat ingatlan akad 15 millió forintért, ezek többsége is a külső pesti kerületben található...","id":"20180529_15_millioja_van_lakasvasarlasra_Ne_Budan_keresgeljen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e581ce9a-b387-417a-b559-6199351c80cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca24da5-83bc-4af5-99f2-66ddbadc1ae1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180529_15_millioja_van_lakasvasarlasra_Ne_Budan_keresgeljen","timestamp":"2018. május. 29. 12:05","title":"15 milliója van lakásvásárlásra? Ne Budán keresgéljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A javaslatot, ha elfogadják, tényleg önálló büntetőjogi tényállás lehet a jogellenes bevándorlás szervezése. A törvény azt is kimondaná, hogy elfogadhatatlan a menedékkérelme annak, aki olyan országon keresztül érkezett Magyarországra, ahol már nincs kitéve üldözésnek vagy \"ha abban az országban, amin keresztül Magyarországra érkezett, a megfelelő szintű védelem biztosított\".","shortLead":"A javaslatot, ha elfogadják, tényleg önálló büntetőjogi tényállás lehet a jogellenes bevándorlás szervezése. A törvény...","id":"20180529_helsinki_a_stop_sorosrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5114f7e7-adbb-4d1d-92d6-541c7abec9e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_helsinki_a_stop_sorosrol","timestamp":"2018. május. 29. 19:10","title":"Helsinki a Stop Sorosról: Ez mindennel ellentétes, amit jogállamnak vagy európai értéknek nevezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59df9c7-da32-465f-96bc-67436ca8d309","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Összefogás Párt egyik jelöltje ellen korábban különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet miatt folyt eljárás, majd képviselőjelölt lett, mentelmi jogot kapott, de nem jutott be a parlamentbe, így újraindult ellene a nyomozás.","shortLead":"Az Összefogás Párt egyik jelöltje ellen korábban különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet miatt folyt...","id":"20180529_Ujra_letartoztattak_az_egyik_kispart_kepviselojeloltjet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a59df9c7-da32-465f-96bc-67436ca8d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b10763e-3160-4e79-af16-92232e852fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Ujra_letartoztattak_az_egyik_kispart_kepviselojeloltjet","timestamp":"2018. május. 29. 20:24","title":"Újra letartóztatták az egyik kispárt képviselőjelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765a9771-4e14-40f3-bae4-df5418c03c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A társelnök állítása szerint a tanácsadó havidíját rendezték, a sikerdíjat ugyanakkor nem tartja jogosnak.","shortLead":"A társelnök állítása szerint a tanácsadó havidíját rendezték, a sikerdíjat ugyanakkor nem tartja jogosnak.","id":"20180529_Szel_Bernadett_Werber_az_utolso_hetekben_hagyott_magamra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=765a9771-4e14-40f3-bae4-df5418c03c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6025337-34df-414c-bddd-cbf3b0dcbf5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Szel_Bernadett_Werber_az_utolso_hetekben_hagyott_magamra","timestamp":"2018. május. 29. 07:21","title":"Szél Bernadett: Werber az utolsó hetekben hagyott magamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros-ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült a javaslatból – mondja Tordai Csaba ügyvéd, alkotmányjogász, korábbi államtitkár. Aggályos pontok így is maradtak a tervezetben, de azok Orbán belpolitikai keménykedéséhez kellenek inkább.","shortLead":"Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros-ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült...","id":"20180530_orban_meghatralt_stop_soros","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65607da-58b2-483b-bc0c-a0bd539959fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_orban_meghatralt_stop_soros","timestamp":"2018. május. 30. 14:50","title":"Orbán valójában meghátrált a Stop Sorossal, de leplezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]