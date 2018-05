Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár nyilván ez a legkisebb gondja, de most, hogy külön utakon folytatják, Shane Tusupnak valószínűleg el kell gondolkodnia azon, mihez kezd majd a temérdek tetoválásával, amelyek Hosszú Katinkára emlékeztetik őt. ","shortLead":"Bár nyilván ez a legkisebb gondja, de most, hogy külön utakon folytatják, Shane Tusupnak valószínűleg el kell...","id":"20180530_shane_tusup_hosszu_katinka_szakitas_tetovalas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c74a7d-b0a9-4ec7-8ffe-cd63aac43ff7","keywords":null,"link":"/elet/20180530_shane_tusup_hosszu_katinka_szakitas_tetovalas","timestamp":"2018. május. 30. 09:55","title":"Rengeteg idő és sok pénz eltüntetni Shane Tusup Hosszúra emlékeztető tetoválásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83482500-3c96-4159-a58c-5be8ca681090","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János nemrég beígérte, hogy a következő vásárhelyi közgyűlésre elmegy. Márki-Zay Péter szimpatizánsai kedden tüntetést szerveznek, éppen az ülés idejére a Városháza elé.","shortLead":"Lázár János nemrég beígérte, hogy a következő vásárhelyi közgyűlésre elmegy. Márki-Zay Péter szimpatizánsai kedden...","id":"20180528_Tuntetessel_varjak_Lazart_a_hodmezovasarhelyi_kozgyulesre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83482500-3c96-4159-a58c-5be8ca681090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ce0d4f-92b6-43f3-916f-56561bf043ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Tuntetessel_varjak_Lazart_a_hodmezovasarhelyi_kozgyulesre","timestamp":"2018. május. 28. 19:35","title":"Tüntetéssel várják Lázárt a hódmezővásárhelyi közgyűlésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe80085c-34c8-420c-8f55-1f14dd6913d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"A rendőrök néhány óra leforgása alatt azonosították és elfogták a háromfős társaság tagjait.","shortLead":"A rendőrök néhány óra leforgása alatt azonosították és elfogták a háromfős társaság tagjait.","id":"20180528_Indul_a_szezon_telefont_es_tobb_uveg_italt_lopott_harom_ferfi_egy_fesztivalrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe80085c-34c8-420c-8f55-1f14dd6913d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d22bb27-e636-412e-9d77-1ff8cc8e57dd","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180528_Indul_a_szezon_telefont_es_tobb_uveg_italt_lopott_harom_ferfi_egy_fesztivalrol","timestamp":"2018. május. 28. 14:42","title":"Indul a szezon: telefont és több üveg italt lopott három férfi egy fesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b63f5b-8fc6-4735-a247-30de1dc0f0ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó az európai vásárlókról sem feledkezik meg, de a Model 3 csak késve érkezik az öreg kontinensre. ","shortLead":"Az amerikai gyártó az európai vásárlókról sem feledkezik meg, de a Model 3 csak késve érkezik az öreg kontinensre. ","id":"20180530_europa_tesla_model_3_villanyauto_elektromos_akkumulator_elon_musk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6b63f5b-8fc6-4735-a247-30de1dc0f0ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e79439-bd84-4e0e-b7e3-1848312310de","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_europa_tesla_model_3_villanyauto_elektromos_akkumulator_elon_musk","timestamp":"2018. május. 30. 08:31","title":"Európába jön az olcsó Tesla, de még várnunk kell rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közgyűlés rábólintott a Széna tér felújítására, amelyhez jövő nyárra készülnének el a tervek, illetve addig szereznék meg az építési engedélyt is.","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés rábólintott a Széna tér felújítására, amelyhez jövő nyárra készülnének el a tervek, illetve addig...","id":"20180530_2020_vegere_keszulhet_el_a_buszallomastol_megszabaditott_szena_ter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d09020-3e54-41ac-87d6-ae8bdf53881d","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_2020_vegere_keszulhet_el_a_buszallomastol_megszabaditott_szena_ter","timestamp":"2018. május. 30. 10:38","title":"2020 végére készülhet el a buszállomástól megszabadított Széna tér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szemetelni nem szép dolog, sem gyalogosként, sem autósként. És ezt most valaki vélhetően egy életre megtanulta, de talán többes számot is használhatunk. ","shortLead":"Szemetelni nem szép dolog, sem gyalogosként, sem autósként. És ezt most valaki vélhetően egy életre megtanulta, de...","id":"20180529_a_nap_videoja_autobol_szemeteles_50_ezres_birsag_frappans_lecke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8758aa5-626a-4f3d-95b6-07f6d21df75d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_a_nap_videoja_autobol_szemeteles_50_ezres_birsag_frappans_lecke","timestamp":"2018. május. 29. 06:41","title":"A nap videója: autóból szemetelt, 50 ezres bírság helyett frappáns leckét kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675b5bfa-1c9b-4f97-a551-3615a8d27741","c_author":"P.E.","category":"itthon","description":"Nem bírálta el érdemben az Alkotmánybíróság azokat a beadványokat, amelyek szerint a törvény kijátszásával dolgoztatnak ítélkező bírákat az Országos Bírósági Hivatalban. Az ok: az indítványok utólagos normakontrollra vonatkoznak, de ilyet a bírók nem kérhettek volna.","shortLead":"Nem bírálta el érdemben az Alkotmánybíróság azokat a beadványokat, amelyek szerint a törvény kijátszásával dolgoztatnak...","id":"20180529_Az_Alkotmanybirosag_akarki_keresere_nem_iteli_el_Hando_Tunde_trukkjet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=675b5bfa-1c9b-4f97-a551-3615a8d27741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e544e17-2f27-40bc-80f7-b373157e999a","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Az_Alkotmanybirosag_akarki_keresere_nem_iteli_el_Hando_Tunde_trukkjet","timestamp":"2018. május. 29. 16:23","title":"Az Alkotmánybíróság akárki kérésére nem ítéli el Handó Tünde trükkjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51cb792-d836-4ed2-a2cf-a3306d047a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új emberminiszter szerint meg kell nézni, hogy a feltételek hiányáról vagy az orvosi szakma szabályainak be nem tartásáról van-e szó. ","shortLead":"Az új emberminiszter szerint meg kell nézni, hogy a feltételek hiányáról vagy az orvosi szakma szabályainak be nem...","id":"20180528_Kasler_kivizsgaltatna_a_korhazi_fertozeseket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b51cb792-d836-4ed2-a2cf-a3306d047a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d969e9ff-5879-4636-b56d-708fc48b9f96","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Kasler_kivizsgaltatna_a_korhazi_fertozeseket","timestamp":"2018. május. 28. 20:25","title":"Kásler kivizsgáltatná a kórházi fertőzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]