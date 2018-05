Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0966d85-ef93-4f61-adab-6085c3c9acc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka továbbra sem hagy fel a dízelmotorok fejlesztésével és forgalmazásával, íme az újabb bizonyíték.","shortLead":"A bajor márka továbbra sem hagy fel a dízelmotorok fejlesztésével és forgalmazásával, íme az újabb bizonyíték.","id":"20180530_dizel_nem_halott_bmw_x3_x4_dizelmotor_divatterepjaro_suv_gazolaj_hibrid_villanyauto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0966d85-ef93-4f61-adab-6085c3c9acc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d0a480-3278-47ad-ac36-bc510b2b025b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_dizel_nem_halott_bmw_x3_x4_dizelmotor_divatterepjaro_suv_gazolaj_hibrid_villanyauto","timestamp":"2018. május. 30. 15:23","title":"A dízel nem halott, legalábbis a BMW szerint biztosan nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c509b06e-0701-42ba-829f-d2f57747404d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legendás gitáros igen akadékos szomszédnak bizonyult.","shortLead":"A legendás gitáros igen akadékos szomszédnak bizonyult.","id":"20180531_Jimmy_Page_miatt_nem_lehet_uszomedenceje_Robbie_Williamsnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c509b06e-0701-42ba-829f-d2f57747404d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a35e684-1147-4106-92dc-b399e2af5edc","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Jimmy_Page_miatt_nem_lehet_uszomedenceje_Robbie_Williamsnek","timestamp":"2018. május. 31. 13:28","title":"Jimmy Page miatt nem lehet úszómedencéje Robbie Williamsnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee4bb93-78ec-4b1e-be11-e083a12ece4f","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"A Stop Sorossal a magyar törvényhozás elfogadja történetének első olyan jogszabályát, amely az égvilágon senkire se vonatkozik. Vélemény.","shortLead":"A Stop Sorossal a magyar törvényhozás elfogadja történetének első olyan jogszabályát, amely az égvilágon senkire se...","id":"20180531_Seres_CDU_Fidesz_Europai_Neppart_kizaras_migracio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ee4bb93-78ec-4b1e-be11-e083a12ece4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabef08c-48d9-47af-978f-520639a97959","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Seres_CDU_Fidesz_Europai_Neppart_kizaras_migracio","timestamp":"2018. május. 31. 13:02","title":"Seres: Kizárásos alapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23cab80-1a82-4434-baa5-c6741ce3e729","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomás (ISS) következő hónapban útnak induló új legénysége egy sor olyan kísérletet végez majd el munkája során, amelyek közül több a Holdra és a Marsra vezető jövőbeli hosszú távú missziókat készíti elő. \r

\r

","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomás (ISS) következő hónapban útnak induló új legénysége egy sor olyan kísérletet végez majd el...","id":"20180531_nemzetkozi_urallomas_kiserletek_hold_mars_misszio_valos_ideju_3d_mikroszkop","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a23cab80-1a82-4434-baa5-c6741ce3e729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a727ed81-af87-4c90-ba1d-0b44ab4baa39","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_nemzetkozi_urallomas_kiserletek_hold_mars_misszio_valos_ideju_3d_mikroszkop","timestamp":"2018. május. 31. 13:03","title":"300 kísérletet végeznek el a fejünk fölött keringő űrállomáson, most először felküldik a 3D-s mikroszkópot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818facc8-734c-416e-ab8c-ebc34a0af678","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Csak legalizálja az eddig is létező, kiürült menekültpolitikáját a kormány, tartja a Stop Soros-törvénytervezetről a Magyar Helsinki Bizottság. A Balkán az ENSZ szerint sem biztonságos menekültszempontból: volt olyan év, hogy Szerbiában egy ember sem kapott menekültstátuszt. A szigorúnak kikiáltott Stop Soros pedig gyáva meghunyászkodás. Nyugatról már nem is küldenek vissza hozzánk menedékkérőket, csak a V4-es barátaink nem álltak még le. ","shortLead":"Csak legalizálja az eddig is létező, kiürült menekültpolitikáját a kormány, tartja a Stop Soros-törvénytervezetről...","id":"20180530_Stop_Soros_gyakorlatilag_nincs_mar_menekultjog","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=818facc8-734c-416e-ab8c-ebc34a0af678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ee3338-c658-42c2-8eab-d2a05e00113a","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Stop_Soros_gyakorlatilag_nincs_mar_menekultjog","timestamp":"2018. május. 30. 17:34","title":"Stop Soros: gyakorlatilag nincs már menekültjog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59df9c7-da32-465f-96bc-67436ca8d309","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Összefogás Párt egyik jelöltje ellen korábban különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet miatt folyt eljárás, majd képviselőjelölt lett, mentelmi jogot kapott, de nem jutott be a parlamentbe, így újraindult ellene a nyomozás.","shortLead":"Az Összefogás Párt egyik jelöltje ellen korábban különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet miatt folyt...","id":"20180529_Ujra_letartoztattak_az_egyik_kispart_kepviselojeloltjet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a59df9c7-da32-465f-96bc-67436ca8d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b10763e-3160-4e79-af16-92232e852fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Ujra_letartoztattak_az_egyik_kispart_kepviselojeloltjet","timestamp":"2018. május. 29. 20:24","title":"Újra letartóztatták az egyik kispárt képviselőjelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a6d99d-d92f-4661-8e0a-0bdf2805e020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűz két másik parkoló autóra is átterjedt Dél-Budán, a tűzoltók megfékezték a lángokat.","shortLead":"A tűz két másik parkoló autóra is átterjedt Dél-Budán, a tűzoltók megfékezték a lángokat.","id":"20180530_Egett_egy_auto_a_XI_keruletben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9a6d99d-d92f-4661-8e0a-0bdf2805e020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b79752-a9af-49df-a8bd-a90f49ac5506","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_Egett_egy_auto_a_XI_keruletben","timestamp":"2018. május. 30. 16:36","title":"Égett egy autó a XI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól nem kell külön csoportos beszélgetést nyitni, ha szeretnénk Messengeren szavazásra buzdítani az ismerőseinket: egy új funkcióval is meg tudjuk ezt tenni.","shortLead":"Mostantól nem kell külön csoportos beszélgetést nyitni, ha szeretnénk Messengeren szavazásra buzdítani...","id":"20180531_facebook_messenger_napom_szavazas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06b619b-ad6c-453d-89cc-891b8b07db99","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_facebook_messenger_napom_szavazas","timestamp":"2018. május. 31. 11:03","title":"Nyissa meg a Messengert – lehet, hogy már önnek is megérkezett az új, szavazós funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]