A Google folyamatosan fejleszti népszerű fotótároló szolgáltatását. Most újabb érdekes funkcióról érkezett hír. Használja a Google Fotókat? Kap egy hasznos új funkciót A demonstrálók arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy a fideszes önkormányzati többség el próbálja lehetetleníteni az ellenzéki tüntetéseken felszólaló polgármester munkáját. Sérelmezik azt is, hogy régen járt Lázár a városházán. A közgyűlés kezdete után majdnem két órával érkezett csak meg Lázár János, aki kezet is fogott Márki-Zayjal. Tüntetők várták Lázárt a hódmezővásárhelyi közgyűlésben - videó Délután, este nyugaton és esetleg az Északi-középhegységben néhol kialakulhat zivatar - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Kánikulával búcsúzik a május És kicsit megtámogatja az Echo Tv-t és a Magyar Időket. Rokonok, Rumini – a Médiatanács 45,7 millió forint ad hangjáték- és online sorozatokra Nekünk pedig képünk is van róla. Szijjártó nagy napja: találkozott az amerikai külügyminiszterrel Tanácsadója szerint a nyáron elhagyja a bajorokat a klub lengyel futballistája. Lewandowski leléphet Münchenből Az Összefogás Párt egyik jelöltje ellen korábban különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet miatt folyt eljárás, majd képviselőjelölt lett, mentelmi jogot kapott, de nem jutott be a parlamentbe, így újraindult ellene a nyomozás. Újra letartóztatták az egyik kispárt képviselőjelöltjét Számos ponton szigorít a kormány. Itt az Alaptörvény módosítása, nem sokat lacafacázott a kormány