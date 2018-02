2018. január. 25. 20:10 Kovács Gellért Kult

Most már aztán hivatalosan is finisbe fordult az Oscar-szezon, hiszen kihirdették a jelölteket. Innentől tényleg minden héten bemutatnak a magyar mozik akár több nominált alkotást is. Most épp kettőt. S még egy régen várt, új magyar filmmel is megpróbálkozhatunk!