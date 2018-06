Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"787d68ab-7702-4f95-a8bd-ef11045b0da9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tíz éve halt meg Yves Saint Laurent francia divattervező.","shortLead":"Tíz éve halt meg Yves Saint Laurent francia divattervező.","id":"20180601_Nadragban_es_garboban_minden_no_jololtozott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=787d68ab-7702-4f95-a8bd-ef11045b0da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b867142-0115-4ef0-872c-c335495ba74c","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Nadragban_es_garboban_minden_no_jololtozott","timestamp":"2018. június. 01. 14:24","title":"Nadrágban és garbóban minden nő jólöltözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66b1aada-ae99-4255-ab19-6c158e0f7b7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zenében sokkal sikeresebb volt Kovács Ákos, mint a borozójával, de még így is mínuszban zárta az előző évet.","shortLead":"A zenében sokkal sikeresebb volt Kovács Ákos, mint a borozójával, de még így is mínuszban zárta az előző évet.","id":"20180531_Akos_a_zenere_es_a_borozora_is_rafizetett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66b1aada-ae99-4255-ab19-6c158e0f7b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e84816-9434-4a9e-801d-6e9b6593a56a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Akos_a_zenere_es_a_borozora_is_rafizetett","timestamp":"2018. május. 31. 16:19","title":"Ákos a zenére és a borozóra is ráfizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9c93a5-a0ac-4e48-9551-d439f62c8cbc","c_author":"","category":"elet","description":"Az angoltanár szerint csak \"morálisan igyekezett támogatni\" a diáklányt.\r

\r

","shortLead":"Az angoltanár szerint csak \"morálisan igyekezett támogatni\" a diáklányt.\r

\r

","id":"20180531_Csokolozni_kellett_a_tanaraval_egy_15_eves_roman_diaklanynak_hogy_ne_bukjon_meg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd9c93a5-a0ac-4e48-9551-d439f62c8cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4832f4ba-47be-4394-9e7a-7efe4a87cde7","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Csokolozni_kellett_a_tanaraval_egy_15_eves_roman_diaklanynak_hogy_ne_bukjon_meg","timestamp":"2018. május. 31. 13:13","title":"Csókolózni kellett a tanárával egy 15 éves román diáklánynak, hogy ne bukjon meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1feff6-0059-4513-99b6-8f498e827ba9","c_author":"Hercsel Adél","category":"velemeny","description":"Egy agyonbántalmazott, lelki beteg társadalomban élünk, ahol mindenki lábon hordja ki a maga szégyellt neurózisát. Vélemény.","shortLead":"Egy agyonbántalmazott, lelki beteg társadalomban élünk, ahol mindenki lábon hordja ki a maga szégyellt neurózisát...","id":"20180531_A_politika_vege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c1feff6-0059-4513-99b6-8f498e827ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c3c9b1-ed67-49e9-bba9-53b1986e9a3f","keywords":null,"link":"/velemeny/20180531_A_politika_vege","timestamp":"2018. május. 31. 18:15","title":"Hercsel Adél: A politika vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b31c4d-40a8-4226-b01e-bf61599438cb","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180531_A_Szabad_Nep_koszonti_a_bolcs_vezetot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78b31c4d-40a8-4226-b01e-bf61599438cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04dfac8-b04e-4e03-8802-af4fb38f7045","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_A_Szabad_Nep_koszonti_a_bolcs_vezetot","timestamp":"2018. május. 31. 12:37","title":"A Szabad Nép köszönti a bölcs vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az egy évvel korábbi 770 milliós veszteség is nagy volt a Hír TV-nél, de ezt sikerült majdnem megduplázni.","shortLead":"Már az egy évvel korábbi 770 milliós veszteség is nagy volt a Hír TV-nél, de ezt sikerült majdnem megduplázni.","id":"20180531_A_tavalyi_eredmenyen_is_rontott_sulyos_minuszban_a_Hir_TV","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b109f2ac-53ca-42e4-8f79-e1ace7ecf5e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_A_tavalyi_eredmenyen_is_rontott_sulyos_minuszban_a_Hir_TV","timestamp":"2018. május. 31. 11:01","title":"Az egy évvel korábbi eredményén is rontott, súlyos mínuszban a Hír TV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"A sikeredző, aki három BL-t nyert a Real kispadján, elhagyja a Real Madridot.","shortLead":"A sikeredző, aki három BL-t nyert a Real kispadján, elhagyja a Real Madridot.","id":"20180531_Lemondott_Zidane","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35480201-3909-4110-b9fd-a7b384a4cff2","keywords":null,"link":"/sport/20180531_Lemondott_Zidane","timestamp":"2018. május. 31. 12:59","title":"Lemondott Zidane, a Real Madrid edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397a74f6-982b-4247-809e-ac87713e133a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Donald Trump nemrég posztumusz rehabilitálta Jack Johnsont.","shortLead":"Donald Trump nemrég posztumusz rehabilitálta Jack Johnsont.","id":"20180531_Sylvester_Stallone_filmet_keszit_a_rasszista_okokbol_bebortonzott_bokszvilagbajnokrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=397a74f6-982b-4247-809e-ac87713e133a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4d67ce-7ad9-4122-86c6-8d34fbef88a9","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Sylvester_Stallone_filmet_keszit_a_rasszista_okokbol_bebortonzott_bokszvilagbajnokrol","timestamp":"2018. május. 31. 15:50","title":"Sylvester Stallone filmet készít a rasszista okokból bebörtönzött bokszvilágbajnokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]