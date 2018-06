Azt, hogy nem kell ismét éveket várnunk egy új Gorillaz-albumra, Damon Albarn már a legutóbbi lemez, a Humanz után világossá tette, és azt is elmondta, hogy a következő lemezen - ami a zenekar amerikai turnéján készült - kevesebb vendég szerepel majd, mint a megelőzőn. Azt is elárulta, hogy a lemez producere a többek közt Arctic Monkeys-albumokról ismerős James Ford lesz.

Nem csalás, nem ámítás: tényleg jön az új Gorillaz-album - június 29-én jelenik meg, The Now Now lesz a címe (a zenekar a napjainkban megszokott trükkös-titokzatos marketingkommunikáció eszközeivel természetesen élt; a londoni All Points East fesztiválon már elhelyezett néhány, a lemezre utaló plakátot, sőt, thenownow.tv címen külön weboldalt is indított). A lemezt leginkább Damon Albarn uralja majd, de szerepel rajta Snoop Dogg is.

Két új dalt már meg is jelentettek.

Az egyik a Humility, amiben - egy másik neves vendégszereplő - a legendás dzsessz-gitáros, George Benson penget, és szerepel benne Jack Black is, aki a Bensonra utaló legendás aranyszínű Ibanez gitáron játszik.

A másik a Lake Zürich, ami szöveges videót kapott.

A zenekar, ami kétszer is fellépett tavaly Budapesten (írtunk az egyik, meg a másik koncertről is), augusztus 9-én lesz a Szigeten.

(via NME)