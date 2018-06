Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c81aabf9-a13c-4bec-a6e8-11ac0c8afac6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A körülbelül 26 kilométeres sztrádaszakasz alapkövét tavaly júliusban tették le. Ha elkészül az M4-es sztráda ezen szakasza, kevesebb mint 2 óra 40 perc alatt lehet majd eljutni Budapesttől a román határig autópályán.","shortLead":"A körülbelül 26 kilométeres sztrádaszakasz alapkövét tavaly júliusban tették le. Ha elkészül az M4-es sztráda ezen...","id":"20180531_penzt_ad_az_eu_a_roman_hatarig_tarto_autopalyara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c81aabf9-a13c-4bec-a6e8-11ac0c8afac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4a24c1-e047-4ae5-9994-0cd8053aab5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_penzt_ad_az_eu_a_roman_hatarig_tarto_autopalyara","timestamp":"2018. május. 31. 17:40","title":"Pénzt ad az EU a román határig tartó autópályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc23da99-cce2-456f-92b5-789eaa470b02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párisi Nagy Áruházban június 1-jén nyíló Andrássy Élményközpont első kiállítása a világ legmodernebb tudományos játszótere, a Future Park lesz.","shortLead":"A Párisi Nagy Áruházban június 1-jén nyíló Andrássy Élményközpont első kiállítása a világ legmodernebb tudományos...","id":"20180531_A_vilag_legmodernebb_tudomanyos_jatszoterevel_nyit_az_Andrassy_Elmenykozpont","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc23da99-cce2-456f-92b5-789eaa470b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f01457-da52-493c-a17b-839338aa7355","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_A_vilag_legmodernebb_tudomanyos_jatszoterevel_nyit_az_Andrassy_Elmenykozpont","timestamp":"2018. május. 31. 13:18","title":"Rajzolj egy állatot, és életre kel a falakon! – Nyit az Andrássy Élményközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3da9ece-0a10-498b-813e-1a453e68f603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európában országonként nagyon eltérő, hogy mennyi a megengedett legnagyobb sebesség. A közelgő nyaraláskor érdemes erre is odafigyelni.","shortLead":"Európában országonként nagyon eltérő, hogy mennyi a megengedett legnagyobb sebesség. A közelgő nyaraláskor érdemes erre...","id":"20180531_nyaralas_europa_orszagok_sebesseg_tempo_sebesseghatar_rendorseg_buntetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3da9ece-0a10-498b-813e-1a453e68f603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa94c2f3-3584-430f-a41f-34e8786f2315","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_nyaralas_europa_orszagok_sebesseg_tempo_sebesseghatar_rendorseg_buntetes","timestamp":"2018. május. 31. 06:41","title":"Van, ahol már 90 km/h-nál büntetnek, de van, ahol mehet a padlógáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131bd9f5-3f87-43b0-802b-2be0c2163d9f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs válogatott úszója, így hivatalosan is kikerült a kiemelt edzőprogramból Shane Tusup, ezzel pedig nem jár neki a kiemelt trénereknek járó állami egymillió.","shortLead":"Nincs válogatott úszója, így hivatalosan is kikerült a kiemelt edzőprogramból Shane Tusup, ezzel pedig nem jár neki...","id":"20180531_Shane_Tusup_szegenyebb_lett_havi_egymillioval","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=131bd9f5-3f87-43b0-802b-2be0c2163d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0716215b-43bf-4423-b74f-4b621e87733e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Shane_Tusup_szegenyebb_lett_havi_egymillioval","timestamp":"2018. május. 31. 09:34","title":"Shane Tusup szegényebb lett havi egymillióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elkezdődött az 1986-os akciómozi második részének forgatása. ","shortLead":"Elkezdődött az 1986-os akciómozi második részének forgatása. ","id":"20180601_Tom_Cruise_mar_a_Top_Gun_folytatasan_dolgozik__foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4960fdf-be88-499e-a6bf-4f8ea210fad1","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Tom_Cruise_mar_a_Top_Gun_folytatasan_dolgozik__foto","timestamp":"2018. június. 01. 10:25","title":"Tom Cruise már a Top Gun folytatásán dolgozik – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925f8d3f-2d4c-4927-807e-781e2b208167","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori szocialista politikus ellen télen indult nyomozás, a gyanú szerint most adatlopással próbáltak meg kamupártokat létrehozni.","shortLead":"Az egykori szocialista politikus ellen télen indult nyomozás, a gyanú szerint most adatlopással próbáltak meg...","id":"20180530_Ismet_szabadlabon_Zuschlag_Janos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=925f8d3f-2d4c-4927-807e-781e2b208167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace6c693-00b8-4e4e-9c2c-05534f9e667d","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Ismet_szabadlabon_Zuschlag_Janos","timestamp":"2018. május. 30. 19:17","title":"Ismét szabadlábon Zuschlag János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az egy évvel korábbi 770 milliós veszteség is nagy volt a Hír TV-nél, de ezt sikerült majdnem megduplázni.","shortLead":"Már az egy évvel korábbi 770 milliós veszteség is nagy volt a Hír TV-nél, de ezt sikerült majdnem megduplázni.","id":"20180531_A_tavalyi_eredmenyen_is_rontott_sulyos_minuszban_a_Hir_TV","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b109f2ac-53ca-42e4-8f79-e1ace7ecf5e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_A_tavalyi_eredmenyen_is_rontott_sulyos_minuszban_a_Hir_TV","timestamp":"2018. május. 31. 11:01","title":"Az egy évvel korábbi eredményén is rontott, súlyos mínuszban a Hír TV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fab7c81-b578-4912-8559-bf3f0d8ae07c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Frank Lampard hároméves szerződést kötött a Derby County labdarúgócsapatával.","shortLead":"Frank Lampard hároméves szerződést kötött a Derby County labdarúgócsapatával.","id":"20180531_az_angol_masodosztalyban_lesz_edzo_a_chelsea_legendaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fab7c81-b578-4912-8559-bf3f0d8ae07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3aaf90b-209a-4090-86c9-f308e5bd3692","keywords":null,"link":"/sport/20180531_az_angol_masodosztalyban_lesz_edzo_a_chelsea_legendaja","timestamp":"2018. május. 31. 11:10","title":"Az angol másodosztályban lesz edző a Chelsea legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]