[{"available":true,"c_guid":"9a923b55-12ff-4356-a02e-e3322cbc4e28","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nagyprojektekre kiszórt uniós támogatások, vizes vb, Liget projekt – remek évet zártak azok a magyar cégek, amelyek az állami beruházásokból élnek. Egészen jól behatárolható körről van szó, egészen kiszámítható üzleti modellel.","shortLead":"Nagyprojektekre kiszórt uniós támogatások, vizes vb, Liget projekt – remek évet zártak azok a magyar cégek, amelyek...","id":"20180601_ner_beszamolok_epitoipar_allami_megrendelesek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a923b55-12ff-4356-a02e-e3322cbc4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de504c8-ea07-4fee-a9ac-d1fef49bcdf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_ner_beszamolok_epitoipar_allami_megrendelesek","timestamp":"2018. június. 01. 06:30","title":"Állami gigaberuházások hizlalták a NER-lovagok cégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23cab80-1a82-4434-baa5-c6741ce3e729","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomás (ISS) következő hónapban útnak induló új legénysége egy sor olyan kísérletet végez majd el munkája során, amelyek közül több a Holdra és a Marsra vezető jövőbeli hosszú távú missziókat készíti elő. \r

\r

","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomás (ISS) következő hónapban útnak induló új legénysége egy sor olyan kísérletet végez majd el...","id":"20180531_nemzetkozi_urallomas_kiserletek_hold_mars_misszio_valos_ideju_3d_mikroszkop","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a23cab80-1a82-4434-baa5-c6741ce3e729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a727ed81-af87-4c90-ba1d-0b44ab4baa39","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_nemzetkozi_urallomas_kiserletek_hold_mars_misszio_valos_ideju_3d_mikroszkop","timestamp":"2018. május. 31. 13:03","title":"300 kísérletet végeznek el a fejünk fölött keringő űrállomáson, most először felküldik a 3D-s mikroszkópot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170b88ef-209e-43fb-ad54-aacfc36e699e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész először csak elköltözött egy másik lakásba, de most eladta házát.","shortLead":"A színész először csak elköltözött egy másik lakásba, de most eladta házát.","id":"20180601_Kulka_Janos_eladta_hazat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=170b88ef-209e-43fb-ad54-aacfc36e699e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7dbcd4-a4bb-45dc-ab54-0ad533c8ae82","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Kulka_Janos_eladta_hazat","timestamp":"2018. június. 01. 08:34","title":"Kulka János eladta házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dac9b65-c080-4673-b9aa-1022aa262bf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy üzlet a stadionüzemeltetés még akkor is, amikor a jegyek hatodát sem sikerül eladni.","shortLead":"Nagy üzlet a stadionüzemeltetés még akkor is, amikor a jegyek hatodát sem sikerül eladni.","id":"20180531_Ket_magyar_stadiont_is_sikerult_nyeresegesen_uzemeltetni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dac9b65-c080-4673-b9aa-1022aa262bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefae5a9-5f28-4d19-8303-6ade6bda7987","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Ket_magyar_stadiont_is_sikerult_nyeresegesen_uzemeltetni","timestamp":"2018. május. 31. 14:07","title":"Két magyar stadiont is sikerült nyereségesen üzemeltetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc8471a-d4f3-445e-b823-dcd5ad2b2c96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A most nyilvánosságra hozott számadatok szerint idén eddig összesen 333 déli csukabálnával végeztek, ebből 122 vemhes volt. Ahogy korábban, most is a tudományra hivatkoznak.","shortLead":"A most nyilvánosságra hozott számadatok szerint idén eddig összesen 333 déli csukabálnával végeztek, ebből 122 vemhes...","id":"20180530_122_vemhes_balnat_oltek_meg_a_japan_halaszok_a_tudomany_neveben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dc8471a-d4f3-445e-b823-dcd5ad2b2c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e053dc-0ede-47c3-8d07-2cb5a98b4aa3","keywords":null,"link":"/elet/20180530_122_vemhes_balnat_oltek_meg_a_japan_halaszok_a_tudomany_neveben","timestamp":"2018. május. 30. 18:54","title":"122 vemhes bálnát öltek meg a japán halászok \"a tudomány nevében\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f1ff8c-c7e8-4c9f-9198-495e9e34aa5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit autómárka derékhadát jelentő Cooperek megkapták aktuális frissítéseiket. Új lámpatesteket és ami fontosabb, sokkal modernebb automata váltókat. Beültünk itthon az újdonságba. ","shortLead":"A brit autómárka derékhadát jelentő Cooperek megkapták aktuális frissítéseiket. Új lámpatesteket és ami fontosabb...","id":"20180530_mini_cooper_facelift_bemutato","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83f1ff8c-c7e8-4c9f-9198-495e9e34aa5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68865196-f772-4136-a1db-4ce56c26557e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_mini_cooper_facelift_bemutato","timestamp":"2018. május. 30. 16:23","title":"MINI-fészlift: piros lámpás lett a brit lobogó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A felnőttek leggyakoribb, legagresszívebb agydaganata elleni védőoltással értek el ígéretes eredményeket nemzetközi klinikai tesztek során.","shortLead":"A felnőttek leggyakoribb, legagresszívebb agydaganata elleni védőoltással értek el ígéretes eredményeket nemzetközi...","id":"20180530_agydaganat_vedooltas_glioblasztoma_vakcina","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ab0bb5-23d3-4192-9c5b-d5b4216a2919","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_agydaganat_vedooltas_glioblasztoma_vakcina","timestamp":"2018. május. 30. 21:03","title":"Jöhet az agydaganat elleni védőoltás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0138da82-2abb-4fcc-834d-230221b6c988","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Skót Természetvédelmi Testület egy évvel ezelőtt kapta lencsevégre azt az állatot, amely a tengerek szennyezésétől szenved. Másik két szarvas szintén egy halászháló miatt pusztult el.","shortLead":"A Skót Természetvédelmi Testület egy évvel ezelőtt kapta lencsevégre azt az állatot, amely a tengerek szennyezésétől...","id":"20180531_gimszarvas_agancs_halaszhalo_skocia_rum_sziget_tengerek_szennyezettsege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0138da82-2abb-4fcc-834d-230221b6c988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4ea49f-c592-4504-a284-c74472eeee89","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_gimszarvas_agancs_halaszhalo_skocia_rum_sziget_tengerek_szennyezettsege","timestamp":"2018. május. 31. 20:03","title":"Szívszomorító kép: annyi műanyaggal szórja tele az ember a világot, hogy már a szarvasokon is meglátszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]