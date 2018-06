Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajost választotta elnökének tisztújító közgyűlésén az Országos Szövetkezeti Tanács – közölte a szervezet. ","shortLead":"Kósa Lajost választotta elnökének tisztújító közgyűlésén az Országos Szövetkezeti Tanács – közölte a szervezet. ","id":"20180601_Kosanak_bejott_a_diakszovetkezeti_mult_az_Orszagos_Szovetkezeti_Tanacs_elnoke_lett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38034aa8-ab6f-456d-be3b-13435a868f7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Kosanak_bejott_a_diakszovetkezeti_mult_az_Orszagos_Szovetkezeti_Tanacs_elnoke_lett","timestamp":"2018. június. 01. 10:08","title":"Kósának bejött a diákszövetkezeti múlt: az Országos Szövetkezeti Tanács elnöke lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a86fab9-d982-4c55-9bd1-dc93cb532fd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A feminista szerző újraértelmezné a nemi erőszakot és az érte járó büntetést.","shortLead":"A feminista szerző újraértelmezné a nemi erőszakot és az érte járó büntetést.","id":"20180531_Germaine_Greer_Egy_ferfi_nem_tud_olni_a_nemi_szervevel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a86fab9-d982-4c55-9bd1-dc93cb532fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7eb3ab-a986-4254-a013-18b1dc3cb0be","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Germaine_Greer_Egy_ferfi_nem_tud_olni_a_nemi_szervevel","timestamp":"2018. május. 31. 11:57","title":"Germaine Greer: Egy férfi nem tud ölni a nemi szervével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95410502-a3a8-4cfb-8269-71dd58aa90cb","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A baleset Szigetszentmiklós térségében történt. Már most 5-6 kilométeres torlódás van. ","shortLead":"A baleset Szigetszentmiklós térségében történt. Már most 5-6 kilométeres torlódás van. ","id":"20180530_Nyolc_auto_utkozott_az_M0ason_jokora_dugo_alakult_ki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95410502-a3a8-4cfb-8269-71dd58aa90cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7291cdc7-34a2-4f49-8c3a-a3192cfd1f7c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180530_Nyolc_auto_utkozott_az_M0ason_jokora_dugo_alakult_ki","timestamp":"2018. május. 30. 18:22","title":"Nyolc autó ütközött az M0-son, jókora dugó alakult ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cdcf2e4-3b67-4f68-bb64-246f3a58db64","c_author":"Domány András","category":"cegauto","description":"Kérhetik a parkolási díjat attól, aki már eladta az autót, ha így szól a törvény – így döntött az Alkotmánybíróság Salamon László vezette öt tagú tanácsa.","shortLead":"Kérhetik a parkolási díjat attól, aki már eladta az autót, ha így szól a törvény – így döntött az Alkotmánybíróság...","id":"20180601_nem_alkotmanyellenes_hogy_az_auto_vevojenek_kell_bejelentenie_a_valtozast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cdcf2e4-3b67-4f68-bb64-246f3a58db64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c89056e-bbe7-4413-9ff9-814ba665b1f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_nem_alkotmanyellenes_hogy_az_auto_vevojenek_kell_bejelentenie_a_valtozast","timestamp":"2018. június. 01. 14:57","title":"Nem biztos, hogy jó, de nem alkotmányellenes, hogy az autó vevőjének kell bejelentenie a változást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A provokatív dokumentumfilmes szerint Rosanne Barr és Donald Trump is megbánja még, hogy ismeri őt.","shortLead":"A provokatív dokumentumfilmes szerint Rosanne Barr és Donald Trump is megbánja még, hogy ismeri őt.","id":"20180531_Donald_Trump_nem_lesz_boldog_Michael_Moore_legujabb_titkos_projektjetol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31862d79-acb0-4f92-a621-e511f2076d8e","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Donald_Trump_nem_lesz_boldog_Michael_Moore_legujabb_titkos_projektjetol","timestamp":"2018. május. 31. 17:25","title":"Donald Trump nem lesz boldog Michael Moore legújabb, \"titkos projektjétől\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem könnyű most a Balaton felé autózóknak.","shortLead":"Nem könnyű most a Balaton felé autózóknak.","id":"20180601_harmas_karambol_torlodas_az_m7esen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc13914-f991-41fe-88ea-d2e9db1f018f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_harmas_karambol_torlodas_az_m7esen","timestamp":"2018. június. 01. 11:43","title":"Hármas karambol, torlódás az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6546e6-f1b6-40b4-8754-49f803eceab2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szinte kivétel nélkül nagy profitot termeltek a kormányhoz hű médiacégek. Az állam pumpálja a közpénzt a hirdetésekbe, így aztán torzul a piac, de mindenhova eljut a kormányzati reklám, a hatalom kedvenc vállalkozói pedig nagyot nyernek.","shortLead":"Szinte kivétel nélkül nagy profitot termeltek a kormányhoz hű médiacégek. Az állam pumpálja a közpénzt a hirdetésekbe...","id":"20180601_media_beszamolok_tv2_vajna_meszaros_echotv_figyelo_nepszava_mediaworks","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b6546e6-f1b6-40b4-8754-49f803eceab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebdaf3c-3544-441f-b998-51c866fccd8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_media_beszamolok_tv2_vajna_meszaros_echotv_figyelo_nepszava_mediaworks","timestamp":"2018. június. 01. 14:31","title":"A TV2 vesztesége a légypiszok az állami pénzekkel kitömött sajtó makulátlan mérlegében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd59aa1-cb45-499d-8207-0c2482421526","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyáltalán nem értesítették őket, pedig a közterület lefoglalására állítólag maga a polgármester adott engedélyt. ","shortLead":"Egyáltalán nem értesítették őket, pedig a közterület lefoglalására állítólag maga a polgármester adott engedélyt. ","id":"20180531_A_lakok_tudta_nelkul_vittek_el_az_autoikat_a_IX_keruletben_egy_forgatas_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fd59aa1-cb45-499d-8207-0c2482421526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e98ae9c-cd90-4cc3-8978-f6a33b1020d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_A_lakok_tudta_nelkul_vittek_el_az_autoikat_a_IX_keruletben_egy_forgatas_miatt","timestamp":"2018. május. 31. 19:15","title":"A lakók tudta nélkül vitték el az autóikat a IX. kerületben egy forgatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]