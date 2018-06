Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74ac8e36-55ae-4131-bdaf-3dce8b2477c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche volt a kezdeményező fél. A parkolófiú, aki a jelenetért felelős, megúszta a kalandot.","shortLead":"A Porsche volt a kezdeményező fél. A parkolófiú, aki a jelenetért felelős, megúszta a kalandot.","id":"20180531_sydney_porsche_pakrol_hotel_subaru","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74ac8e36-55ae-4131-bdaf-3dce8b2477c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5f1434-9a33-4df8-bd12-ffde0afcecaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_sydney_porsche_pakrol_hotel_subaru","timestamp":"2018. május. 31. 17:21","title":"Úgy néz ki, mintha ezt a Porschét megmászta volna egy Subaru, pedig pont nem – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"A sikeredző, aki három BL-t nyert a Real kispadján, elhagyja a Real Madridot.","shortLead":"A sikeredző, aki három BL-t nyert a Real kispadján, elhagyja a Real Madridot.","id":"20180531_Lemondott_Zidane","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35480201-3909-4110-b9fd-a7b384a4cff2","keywords":null,"link":"/sport/20180531_Lemondott_Zidane","timestamp":"2018. május. 31. 12:59","title":"Lemondott Zidane, a Real Madrid edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Weinstein nem tanúskodik.","shortLead":"Weinstein nem tanúskodik.","id":"20180531_Birosag_elott_a_Weinsteinugy__tobb_rendbeli_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_volt_filmmogult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e5e5d4-23f1-495b-86f4-429f855b5f5a","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Birosag_elott_a_Weinsteinugy__tobb_rendbeli_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_volt_filmmogult","timestamp":"2018. május. 31. 11:40","title":"Bíróság előtt a Weinstein-ügy: többrendbeli nemi erőszakkal vádolják a volt filmmogult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a669a54-39c2-489b-a522-73b8a619a7fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre több utas hagyja az autóját a manchesteri repülőtér közvetlen közelében található kis településen. Az egyik helyinek elege lett abból, hogy mindenki az utcájukban parkol.","shortLead":"Egyre több utas hagyja az autóját a manchesteri repülőtér közvetlen közelében található kis településen. Az egyik...","id":"20180530_megrongalt_auto_manchester_repuloter_wythenshawe_festekkel_leontott_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a669a54-39c2-489b-a522-73b8a619a7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fbff7a-abc1-49bc-9c24-55c24abeeaec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_megrongalt_auto_manchester_repuloter_wythenshawe_festekkel_leontott_auto","timestamp":"2018. május. 30. 13:21","title":"Nagyon meg fog lepődni az autós, ha leszáll a manchesteri repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0636e1-01c4-4d95-8283-b97f02e05e96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon kevesen értik, mit is jelent valójában a fenntarthatóság, melyet magyar fiatalok által indított kezdeményezés tenne központi témává a Visegrádi országokban.","shortLead":"Nagyon kevesen értik, mit is jelent valójában a fenntarthatóság, melyet magyar fiatalok által indított kezdeményezés...","id":"20180531_Ezert_fognak_a_most_felnovok_nehezebb_eletet_elni_mint_mi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd0636e1-01c4-4d95-8283-b97f02e05e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae85c33-f70a-4638-9be1-f27e457d8348","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Ezert_fognak_a_most_felnovok_nehezebb_eletet_elni_mint_mi","timestamp":"2018. május. 31. 10:55","title":"Ezért fognak a most felnövők nehezebb életet élni, mint mi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c6bbe3-964b-49ea-a27e-fedb49133e2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három éve küzd azért az Átlátszó, hogy a Klebelsberg Központ nyilvánosságra hozza végre a tanárfizetések csúszásával kapcsolatos adatokat, pedig jogerős ítélet is van már. A portál szerint a Klik ezzel közérdekű adattal való visszaélést követett el. ","shortLead":"Három éve küzd azért az Átlátszó, hogy a Klebelsberg Központ nyilvánosságra hozza végre a tanárfizetések csúszásával...","id":"20180531_Harom_eve_titkolja_a_Klebelsberg_Kozpont_hany_tanar_nem_kapott_idoben_fizetest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66c6bbe3-964b-49ea-a27e-fedb49133e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ab641d-2df8-40f4-9ba7-22782c8a3ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Harom_eve_titkolja_a_Klebelsberg_Kozpont_hany_tanar_nem_kapott_idoben_fizetest","timestamp":"2018. május. 31. 12:10","title":"Három éve titkolja a Klebelsberg Központ, hány tanár nem kapott időben fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny szerdai számában jelent meg.","shortLead":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny szerdai számában jelent meg.","id":"20180530_Megsem_hagyjak_az_ut_szelen_Sesztak_Miklos_turisztikai_kormanybiztos_lett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb146d6e-3c03-4eb8-8e35-872c75966390","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Megsem_hagyjak_az_ut_szelen_Sesztak_Miklos_turisztikai_kormanybiztos_lett","timestamp":"2018. május. 30. 17:49","title":"Mégsem hagyják az út szélén, Seszták Miklós turisztikai kormánybiztos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901a9ee6-4c0a-48b4-8c8e-b70999fc893b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai önkormányzat várhatóan lebontja a Hős utca elhíresült ingatlanjait. D. Kovács Róbert polgármester az InfoRádiónak azt mondta: minden ott lakónak, valamint a szintén érintett Bihari utcai házakban élőnek próbálják megoldani a lakhatását.","shortLead":"A kőbányai önkormányzat várhatóan lebontja a Hős utca elhíresült ingatlanjait. D. Kovács Róbert polgármester...","id":"20180601_Lebontjak_a_Hos_utcai_gettot_az_kap_lakast_aki_nem_iszik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=901a9ee6-4c0a-48b4-8c8e-b70999fc893b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640eeecc-c56b-4b66-88f9-51e30c659550","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Lebontjak_a_Hos_utcai_gettot_az_kap_lakast_aki_nem_iszik","timestamp":"2018. június. 01. 05:36","title":"Lebontják a Hős utcai gettót, az kap lakást, aki nem iszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]