Személyi változásokat jelentettek be a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál.

Mostantól Bekes Borbála helyett Jánoska Andrea a csoport kommunikációs vezetője. Ő korábban a Szerencsejáték Zrt.-nél dolgozott ugyanilyen beosztásban – derül ki az MTVA-nak az MTI Országos Sajtószolgálatán keresztül kiadott közleményéből. Ebben megdicsérték a távozó Bekest, aki "egy érzékeny időszakban kiválóan látta el a vezetői feladatot".

Változik az MTVA-csoporthoz tartozó Új Média és Teletext Kft. ügyvezetője is, Nagy Antal Zsolt feladatait Vas Imre veszi át. Nagy Antal Zsolt eddig az MTVA produkciós igazgatója is volt, ezt a posztját meg is tartja.