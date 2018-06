Hogy miket csinál Woody Harrelson mostanában? A Rolling Stone cikke alapján mintha kicsit szét lenne esve, például sakkozik, akár 5 órát is egyhuzamban, méghozzá online gyorsasági sakkot. Közben csak pár áfonyát eszik, nem jut eszébe a londoni Tower neve, így ad interjút a lapnak. Harrelson nem nagyon állt le, legutóbb a Solóban láthattuk, de színpadra állította élete legszörnyűbb éjszakáját is. Ez 2002-ben történt: a színészt megszállta valami, miután magánéleti komplikációi keletkeztek azáltal, hogy képek jelentek meg róla, ahogy két nővel flörtöl. Harrelson gyakorlatilag szétvert egy taxit, úgy őrjöngött, hogy 14 rendőr tudta csak lefogni. Másnap börtön, eljárás. Soha nem akart erről beszélni, de rájött, inkább vígjátékot kellene belőle csinálni - meg is csinálta, be is mutatták Londonban 2017 januárjában, most pedig online meg is nézhető a produktum. Harrelson egyszer sikeresen lejött a fűről is, bár most mintha megint közelebb állna hozzá. Donald Trump minden cselekedete mélységes depresszióba löki - csoda, hogy inkább sakkozik?