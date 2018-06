Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e9f5012-5ee1-404b-92fe-036cf33ece73","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy trendi autóval vagy egy divatterepjáróval ma már nem lehet kitűnni a tömegből. Ehhez több kell – például kétszínű fényezés.","shortLead":"Egy trendi autóval vagy egy divatterepjáróval ma már nem lehet kitűnni a tömegből. Ehhez több kell – például kétszínű...","id":"201817__ketszinu_fenyezes__mulo_divat__azegyediseg_illuzioja__korfestes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9f5012-5ee1-404b-92fe-036cf33ece73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f923f2b-d525-4419-807d-e93e6c1c1c94","keywords":null,"link":"/cegauto/201817__ketszinu_fenyezes__mulo_divat__azegyediseg_illuzioja__korfestes","timestamp":"2018. június. 02. 08:30","title":"Az egyediség illuzióját adja, de pár év múlva ciki lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Amnesty International hétfőn szeretné emlékeztetni a parlamenti képviselőket: a magyar civil szervezetek azért dolgoznak, hogy Magyarország mindenki számára jobb és élhetőbb hely legyen. ","shortLead":"Az Amnesty International hétfőn szeretné emlékeztetni a parlamenti képviselőket: a magyar civil szervezetek azért...","id":"20180601_stop_soros_oriasi_piros_szivet_allit_fel_az_amnesty_a_kossuth_teren","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5791b9-8b25-4e3f-9008-9d37f1b34834","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_stop_soros_oriasi_piros_szivet_allit_fel_az_amnesty_a_kossuth_teren","timestamp":"2018. június. 01. 16:37","title":"Stop Soros: óriási piros szívet állít fel az Amnesty a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a44618-7fb6-4679-b9a7-7efd513f227f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába a sok szép kormányzati program, a szegregált romák sora nem változott, sőt inkább rosszabbodott az elmúlt 10 évben, erre jutott a témával az MTA-n foglalkozó konferencia. Orbán Viktor pálinkaforradalma is növekvő alkoholizmusként csapódott le a szegény romák körében. Az összkép tragikus.\r

\r

","shortLead":"Hiába a sok szép kormányzati program, a szegregált romák sora nem változott, sőt inkább rosszabbodott az elmúlt 10...","id":"20180601_Orban_palinkaforradalma_csak_novelte_az_alkoholizmust_a_romak_koreben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80a44618-7fb6-4679-b9a7-7efd513f227f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b296723-ecd2-492f-b2f9-bca5fdcf2e37","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Orban_palinkaforradalma_csak_novelte_az_alkoholizmust_a_romak_koreben","timestamp":"2018. június. 01. 10:17","title":"Orbán pálinkaforradalma csak növelte az alkoholizmust a romák körében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241e5953-43c1-48e2-8f65-6185c985bcf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leköszönt felcsúti polgármester érdekeltségébe tartozó Mediaworks megkezdi az egykori Népszabadságot kiadó cég végelszámolását. ","shortLead":"A leköszönt felcsúti polgármester érdekeltségébe tartozó Mediaworks megkezdi az egykori Népszabadságot kiadó cég...","id":"20180601_meszaros_lorincek_a_nepszabadsag_utolso_nyomait_is_eltuntetik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=241e5953-43c1-48e2-8f65-6185c985bcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e18cfaa-b79a-41e1-b47c-b3fbbee83be1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_meszaros_lorincek_a_nepszabadsag_utolso_nyomait_is_eltuntetik","timestamp":"2018. június. 01. 18:55","title":"Mészáros Lőrincék a Népszabadság utolsó nyomait is eltüntetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe0a5eb-3a9a-432d-bd45-2c7dc0f1b932","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székelyföldön járt Károly herceg, és ha már ott volt, beszélgetett a helybéliekkel.","shortLead":"Székelyföldön járt Károly herceg, és ha már ott volt, beszélgetett a helybéliekkel.","id":"20180602_Igy_beszelget_szekelyekkel_Karoly_brit_herceg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbe0a5eb-3a9a-432d-bd45-2c7dc0f1b932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425a4cc9-ed45-4ef0-b780-9573a9b1c588","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Igy_beszelget_szekelyekkel_Karoly_brit_herceg","timestamp":"2018. június. 02. 18:57","title":"Így beszélget székelyekkel Károly brit herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b869f9f2-39cc-4059-9cf4-1dd7504bb7c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kísérletezett új dizájnnal, lényegében egy az egyben lemásolta az iPhone X megjelenését új készülékénél a Xiaomi. A Mi 8-as széria rögtön három verzióban indul bevetésre, olyan nyalánkságok mellett, mint a kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó vagy az iPhone X-hez hasonló 3D-s arcfelismerés. Különbség persze van, például, hogy a legdrágább változat se nagyon kerül többe 150 ezer forintnál.","shortLead":"Nem kísérletezett új dizájnnal, lényegében egy az egyben lemásolta az iPhone X megjelenését új készülékénél a Xiaomi...","id":"20180601_xiaomi_mi_8_telefon_arcfelismeres_iphone_x_mi_8_se_mi_8_explorer_edition","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b869f9f2-39cc-4059-9cf4-1dd7504bb7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a6f360-dc2b-4c84-9195-e747dfd0c0b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_xiaomi_mi_8_telefon_arcfelismeres_iphone_x_mi_8_se_mi_8_explorer_edition","timestamp":"2018. június. 01. 08:03","title":"Nem akármilyen telefonnal jött ki a Xiaomi: sokat tud, de nem sokba kerül – ráadásul még átlátszó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3805df88-caa5-4314-9b69-2395207d79da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két tigris, oroszlán, egy jaguár, valamint egy medve is megszökött pénteken egy német állatkertből. Sajtóhírek szerint valamennyit elkapták, egyet kivéve: a medvét kilőtték. ","shortLead":"Két tigris, oroszlán, egy jaguár, valamint egy medve is megszökött pénteken egy német állatkertből. Sajtóhírek szerint...","id":"20180601_Megszokott_ket_oroszlan_ket_tigris_es_egy_jaguar_egy_nemet_allatkertbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3805df88-caa5-4314-9b69-2395207d79da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41dc416-d201-4a76-84f2-cd161dfe79bf","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Megszokott_ket_oroszlan_ket_tigris_es_egy_jaguar_egy_nemet_allatkertbol","timestamp":"2018. június. 01. 13:29","title":"Elkapták a németországi állatkertből megszökött tigriseket és oroszlánokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ca4b6c0-f25b-409e-8eb1-3f0fb8f44f7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tegnap délutáni első szabadedzést követően ma már időmérő és futam is lesz Mogyoródon.","shortLead":"A tegnap délutáni első szabadedzést követően ma már időmérő és futam is lesz Mogyoródon.","id":"20180602_dtm_hungaroring_mogyorod_audi_bmw_mercedes_v8_autoverseny","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ca4b6c0-f25b-409e-8eb1-3f0fb8f44f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126f0334-bc56-4531-b3c3-93bc36e75921","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_dtm_hungaroring_mogyorod_audi_bmw_mercedes_v8_autoverseny","timestamp":"2018. június. 02. 06:41","title":"Ma és holnap az ordító V8-as DTM autóktól hangos a Hungaroring - összecsap az Audi, a BMW és a Merci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]