Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75a95e08-a836-4971-bb6b-059d2b94cf68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Itthon is kapható az a bio nugátkrém, amelyben egy bejelentés szerint fémdarabot találtak. Mivel a fémből más üvegcsékbe is kerülhetett, a Nébih azt tanácsolja, senki fogyasszon belőle.","shortLead":"Itthon is kapható az a bio nugátkrém, amelyben egy bejelentés szerint fémdarabot találtak. Mivel a fémből más...","id":"20180601_Ha_ilyen_nugatkremet_vett_nehogy_egyen_belole_femdarab_lehet_benne","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75a95e08-a836-4971-bb6b-059d2b94cf68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7589504a-2008-4bf1-8ad2-81abdd5e5c9d","keywords":null,"link":"/kkv/20180601_Ha_ilyen_nugatkremet_vett_nehogy_egyen_belole_femdarab_lehet_benne","timestamp":"2018. június. 01. 12:16","title":"Ha ilyen nugátkrémet vett, nehogy egyen belőle, fémdarab lehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Policy Agenda akárcsak az elmúlt két évben, idén is közzétette a létminimum értékeket, és most először meghatározta az úgynevezett társadalmi minimumot is.","shortLead":"A Policy Agenda akárcsak az elmúlt két évben, idén is közzétette a létminimum értékeket, és most először meghatározta...","id":"20180601_A_magyarok_harmada_a_letminimum_alatt_el","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a158ee5d-bd50-4cf5-afd1-a048f4429750","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_A_magyarok_harmada_a_letminimum_alatt_el","timestamp":"2018. június. 01. 07:48","title":"A magyarok harmada a létminimum alatt él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e6db7b-e527-4527-a588-cfd31e5a9672","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy elkezdődött a meleg időszak, elindult az is, aminek nem kellene: a Közlekedő Tömeg egyesület 33 fokos meleget mért egy budapesti buszon.","shortLead":"Ahogy elkezdődött a meleg időszak, elindult az is, aminek nem kellene: a Közlekedő Tömeg egyesület 33 fokos meleget...","id":"20180601_Itt_a_nyar_33_fok_van_a_BKV_buszain","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3e6db7b-e527-4527-a588-cfd31e5a9672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688c40eb-b529-4891-8744-3e6424de7304","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_Itt_a_nyar_33_fok_van_a_BKV_buszain","timestamp":"2018. június. 01. 14:21","title":"Itt a nyár, 33 fok van a BKV buszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint Borisz Herman bérelte fel a gyilkosságra egy ismerősét, aki korábban a Donyec-medencében az ukrán fegyveres erőknél szolgált.","shortLead":"A hatóságok szerint Borisz Herman bérelte fel a gyilkosságra egy ismerősét, aki korábban a Donyec-medencében az ukrán...","id":"20180601_Elkaptak_a_ferfit_aki_az_orosz_ujsagiro_meggyilkolasat_szervezhette","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ae764d-db0d-4b05-8ccb-d1fe427d6bef","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_Elkaptak_a_ferfit_aki_az_orosz_ujsagiro_meggyilkolasat_szervezhette","timestamp":"2018. június. 01. 07:07","title":"Elkapták a férfit, aki az orosz újságíró meggyilkolását szervezhette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef6bdce-efdb-4beb-a976-098af8478979","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Buda felett nem sokkal hat előtt már gyűltek a viharfelhők, de egy szivárvány is elfért az égen.","shortLead":"Buda felett nem sokkal hat előtt már gyűltek a viharfelhők, de egy szivárvány is elfért az égen.","id":"20180602_Szivarvanyra_ebredt_szombaton_aki_koran_kelt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ef6bdce-efdb-4beb-a976-098af8478979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf31b9f-d8fc-4400-bfd7-b7f861fdb247","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Szivarvanyra_ebredt_szombaton_aki_koran_kelt","timestamp":"2018. június. 02. 07:10","title":"Szivárványra ébredt szombaton, aki korán kelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bec1af6-1108-4ab7-9223-8919012085da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az is szinte aprópénznek tűnik a Mr. Funknál, hogy egy évvel korábban még csak 70 millió forint volt a veszteség.","shortLead":"Már az is szinte aprópénznek tűnik a Mr. Funknál, hogy egy évvel korábban még csak 70 millió forint volt a veszteség.","id":"20180531_Oriasi_veszteseget_termelt_Vajna_Timea_fankozoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bec1af6-1108-4ab7-9223-8919012085da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db910f5f-d108-4e45-b848-7bf1fc2943a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Oriasi_veszteseget_termelt_Vajna_Timea_fankozoja","timestamp":"2018. május. 31. 14:27","title":"Óriási veszteséget termelt Vajna Tímea fánkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff34efa5-fbd8-442d-802d-1eaacc5cf88e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hangos és szemetelő turisták 140 eurós büntetést kaphatnak, amíg a közterületen részegen mulatozók 95 eurós bírságra számíthatnak a holland fővárosban.","shortLead":"A hangos és szemetelő turisták 140 eurós büntetést kaphatnak, amíg a közterületen részegen mulatozók 95 eurós bírságra...","id":"20180531_az_amszterdamiaknak_eleguk_lett_a_hangos_es_szemetelo_turistakbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff34efa5-fbd8-442d-802d-1eaacc5cf88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7468ad68-04c4-4746-b187-6dd738344f54","keywords":null,"link":"/elet/20180531_az_amszterdamiaknak_eleguk_lett_a_hangos_es_szemetelo_turistakbol","timestamp":"2018. május. 31. 17:15","title":"Az amszterdamiaknak elegük lett a hangos és szemetelő turistákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3dd8d1-e2c5-4848-bc02-8a852998d04f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányközeli Bors szerint az építkezésen naponta ezer ember dolgozik. Az új arénához több mint 550 parkoló és rengeteg WC tartozik majd.","shortLead":"A kormányközeli Bors szerint az építkezésen naponta ezer ember dolgozik. Az új arénához több mint 550 parkoló és...","id":"20180602_a_teto_egy_resze_fent_van_mar_a_meregdraga_puskas_stadionon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a3dd8d1-e2c5-4848-bc02-8a852998d04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df7be35-4cac-45c5-8ee8-6aaaf528e0d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_a_teto_egy_resze_fent_van_mar_a_meregdraga_puskas_stadionon","timestamp":"2018. június. 02. 10:12","title":"A tető egy része fent van már a méregdrága Puskás-stadionon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]