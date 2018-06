Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89ff4a6d-3ae7-44c9-92da-28accb41452e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Alaposan kipróbáltuk azt a mobilt, amellyel szinte teljes sötétben és állvány nélkül is lehet fotózni, és amely okos szoftverrel javít a képek minőségén. A Leica központjában jártunk egy Huawei P20 Próval.","shortLead":"Alaposan kipróbáltuk azt a mobilt, amellyel szinte teljes sötétben és állvány nélkül is lehet fotózni, és amely okos...","id":"20180602_huawei_p20_pro_foto_fenykep_leica_dxo_mark","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89ff4a6d-3ae7-44c9-92da-28accb41452e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e30af54-4d1f-4450-bb80-5a69a0b1727c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180602_huawei_p20_pro_foto_fenykep_leica_dxo_mark","timestamp":"2018. június. 02. 20:30","title":"A fotósok Mekkájában teszteltük le, milyen képeket is csinál valójában a legjobbnak kikiáltott telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa803ff-d358-41c7-b427-a40bd611062d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre nagyobb a pánik az E. coli fertőzés miatt.","shortLead":"Egyre nagyobb a pánik az E. coli fertőzés miatt.","id":"20180603_Csak_egy_kis_salatat_akart_enni_nehany_amerikai_de_belehalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa803ff-d358-41c7-b427-a40bd611062d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74023d0a-40ef-45cb-b95d-93156e87c38c","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Csak_egy_kis_salatat_akart_enni_nehany_amerikai_de_belehalt","timestamp":"2018. június. 03. 07:32","title":"Csak egy kis salátát akart enni néhány amerikai, de belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul ott van Ukrajna, ahol Magyarország próbál izmozni Oroszország érdekei mentén, miközben veszélyben a kisebbségek, közte a kárpátaljai magyarok. Magyar fókuszú külpolitikai beszélgetés a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"Ráadásul ott van Ukrajna, ahol Magyarország próbál izmozni Oroszország érdekei mentén, miközben veszélyben...","id":"20180602_Fulke_podcast_Europa_sem_kikopni_sem_lenyelni_nem_tudja_Orbant","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7434dcae-249f-41b9-8ed9-0a3aaef29722","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Fulke_podcast_Europa_sem_kikopni_sem_lenyelni_nem_tudja_Orbant","timestamp":"2018. június. 02. 12:30","title":"Fülke: Európa sem kiköpni, sem lenyelni nem tudja Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6034fe6a-c2bb-4a9d-936e-0d8d739ce6f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Véletlenül derült ki egy hírügynökségi képből.","shortLead":"Véletlenül derült ki egy hírügynökségi képből.","id":"20180603_Harryekrol_egy_eddig_soha_nem_latott_foto_disziti_a_kiralyno_szobajat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6034fe6a-c2bb-4a9d-936e-0d8d739ce6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcf16fd-a9aa-4a83-8bf4-827c8b17711d","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Harryekrol_egy_eddig_soha_nem_latott_foto_disziti_a_kiralyno_szobajat","timestamp":"2018. június. 03. 07:20","title":"Harryékről egy eddig soha nem látott fotó dísziti a királynő szobáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22eff4ea-ea62-4ee8-98e7-f0bbc4f29175","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak az amerikai mogyoróvaj drágulhat, a vámháború kiszélesedése a kecskeméti Mercedes gyárat is elérheti.","shortLead":"Nem csak az amerikai mogyoróvaj drágulhat, a vámháború kiszélesedése a kecskeméti Mercedes gyárat is elérheti.","id":"20180602_Mi_magyarok_is_rafizetunk_az_amerikaieuropai_vamhaborura_itt_vannak_a_reszletek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22eff4ea-ea62-4ee8-98e7-f0bbc4f29175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbeb641-f2ca-497b-b2e0-acbe9439e315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Mi_magyarok_is_rafizetunk_az_amerikaieuropai_vamhaborura_itt_vannak_a_reszletek","timestamp":"2018. június. 02. 17:33","title":"Mi, magyarok is ráfizetünk az amerikai-európai vámháborúra, itt vannak a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756509e2-4dd9-4c4a-a8e3-a6f2554b9e69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Számtalan véleményes részlete ellenére a Tesla Model X nem rossz ajánlat, sőt lényegében egyelőre egyetlen is, aki tisztán elektromos szabadidő-autót szeretne. De mi van akkor, ha valaki egy csipetnyivel teátrálisabb megjelenést akar?","shortLead":"Számtalan véleményes részlete ellenére a Tesla Model X nem rossz ajánlat, sőt lényegében egyelőre egyetlen is, aki...","id":"20180602_tesla_model_x_tuning","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=756509e2-4dd9-4c4a-a8e3-a6f2554b9e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ad3154-1cdb-487f-bbc5-9c987c21e111","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_tesla_model_x_tuning","timestamp":"2018. június. 03. 17:41","title":"Ez a Tesla megjelenésben simán agyoncsap bármilyen BMW X6-ost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Egy_nyiradonyi_fiu_49szer_adott_el_nemletezo_mobiltelefont_az_interneten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd39a17d-ae45-4ec6-81a9-562bf8e2e92a","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Egy_nyiradonyi_fiu_49szer_adott_el_nemletezo_mobiltelefont_az_interneten","timestamp":"2018. június. 03. 11:11","title":"Egy nyíradonyi fiú 49-szer adott el nemlétező mobiltelefont az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8254dc2-c1b4-42ac-9e9d-ef2caeeab8b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy igazán gyors és nagyteljesítményű processzorral ünnepli az Intel a neves, 1978-ban bevezetett processzorának születésnapját.","shortLead":"Egy igazán gyors és nagyteljesítményű processzorral ünnepli az Intel a neves, 1978-ban bevezetett processzorának...","id":"20180602_intel_core_i7_8086k_processzor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8254dc2-c1b4-42ac-9e9d-ef2caeeab8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aedac0f-d5ae-42ef-9f0d-9dadffce5bb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180602_intel_core_i7_8086k_processzor","timestamp":"2018. június. 02. 08:03","title":"Igazi processzorbajnokot ad ki az Intel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]