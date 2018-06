Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ellenzéki óriástüntetésen vetítették le a magyar miniszterelnök üzenetét.","shortLead":"Egy ellenzéki óriástüntetésen vetítették le a magyar miniszterelnök üzenetét.","id":"20180603_Orban_Viktor_mar_a_macedonoknak_is_utat_mutat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec1a6bc-0405-4c7c-8fdf-7059908772bc","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_Orban_Viktor_mar_a_macedonoknak_is_utat_mutat","timestamp":"2018. június. 03. 11:05","title":"Orbán Viktor már a macedónoknak is utat mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A török elnök kiadta a parancsot: mindenki dolgozzon az Uber minél teljesebb betiltásán.\r

\r

","shortLead":"A török elnök kiadta a parancsot: mindenki dolgozzon az Uber minél teljesebb betiltásán.\r

\r

","id":"20180602_A_kormanyzok_es_a_rendorseg_is_az_Uber_betiltasan_ugykodik_Torokorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac630c9d-56fd-4681-a487-1f163046b2e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_A_kormanyzok_es_a_rendorseg_is_az_Uber_betiltasan_ugykodik_Torokorszagban","timestamp":"2018. június. 02. 17:54","title":"A kormányzók és a rendőrség is az Uber betiltásán ügyködik Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b6396b-8046-4568-909e-e15bfd7ff107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180602_Pedagogusnap_alkalmabol_kituntette_Kosa_Lajost_a_Klik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5b6396b-8046-4568-909e-e15bfd7ff107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52103d83-0d7d-427c-963b-b23d4ddfd3fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Pedagogusnap_alkalmabol_kituntette_Kosa_Lajost_a_Klik","timestamp":"2018. június. 02. 13:10","title":"Pedagógusnap alkalmából kitüntették Kósa Lajost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9f5012-5ee1-404b-92fe-036cf33ece73","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy trendi autóval vagy egy divatterepjáróval ma már nem lehet kitűnni a tömegből. Ehhez több kell – például kétszínű fényezés.","shortLead":"Egy trendi autóval vagy egy divatterepjáróval ma már nem lehet kitűnni a tömegből. Ehhez több kell – például kétszínű...","id":"201817__ketszinu_fenyezes__mulo_divat__azegyediseg_illuzioja__korfestes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9f5012-5ee1-404b-92fe-036cf33ece73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f923f2b-d525-4419-807d-e93e6c1c1c94","keywords":null,"link":"/cegauto/201817__ketszinu_fenyezes__mulo_divat__azegyediseg_illuzioja__korfestes","timestamp":"2018. június. 02. 08:30","title":"Az egyediség illuzióját adja, de pár év múlva ciki lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd74c331-598c-4cd7-ab12-e7e1d94948ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kisrepülő a csodával határos módon tudott leszállni egy kaliforniai autóútra. ","shortLead":"Egy kisrepülő a csodával határos módon tudott leszállni egy kaliforniai autóútra. ","id":"20180602_Elkepeszto_ahogy_leszallt_az_autok_koze_ez_a_kisrepulo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd74c331-598c-4cd7-ab12-e7e1d94948ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef4d8e9-3b3c-46fd-a4a2-13cc6a7bf961","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_Elkepeszto_ahogy_leszallt_az_autok_koze_ez_a_kisrepulo","timestamp":"2018. június. 02. 16:55","title":"Elképesztő, ahogy leszállt az autók közé ez a kisrepülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca66e42a-a91a-463e-8867-6e29635400d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A nagymacskák elbújtak a kifutójukban, ők nem tudtak meglépni. Egyedül egy medve szabadult ki, de ő nagyon rosszul járt.","shortLead":"A nagymacskák elbújtak a kifutójukban, ők nem tudtak meglépni. Egyedül egy medve szabadult ki, de ő nagyon rosszul járt.","id":"20180601_megsem_szabadultak_el_oroszlanok_es_tigrisek_a_lunebachi_allatkertbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca66e42a-a91a-463e-8867-6e29635400d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5138260e-448c-44f9-b3c7-6a1b39bcbb9a","keywords":null,"link":"/elet/20180601_megsem_szabadultak_el_oroszlanok_es_tigrisek_a_lunebachi_allatkertbol","timestamp":"2018. június. 01. 18:29","title":"Mégsem szabadultak el oroszlánok és tigrisek a lünebachi állatkertből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A római császár bronzszobrának maradványait a római Capitoliumi Múzeumban őrzik, de egy fontos része 1863 óta Párizsban volt, és ez most derült ki.","shortLead":"A római császár bronzszobrának maradványait a római Capitoliumi Múzeumban őrzik, de egy fontos része 1863 óta Párizsban...","id":"20180601_megtalaltak_nagy_konstantin_elveszett_mutatoujjat_a_louvreban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027fa762-72ab-49e2-8154-bca6b84a8d86","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_megtalaltak_nagy_konstantin_elveszett_mutatoujjat_a_louvreban","timestamp":"2018. június. 01. 21:55","title":"Megtalálták Nagy Konstantin elveszett mutatóujját a Louvre-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920607e4-7e96-4b32-8c32-5afb416121f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először a spanyol demokrácia négy évtizedes történetében, hiányoztak a vallási jelképek Pedro Sánchez szocialista kormányfő beiktatási ünnepségén.","shortLead":"Először a spanyol demokrácia négy évtizedes történetében, hiányoztak a vallási jelképek Pedro Sánchez szocialista...","id":"20180602_eskut_tett_a_kiraly_elott_az_uj_spanyol_miniszterelnok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=920607e4-7e96-4b32-8c32-5afb416121f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecef4b64-f6c4-4b8d-9f10-f79d4dd75202","keywords":null,"link":"/vilag/20180602_eskut_tett_a_kiraly_elott_az_uj_spanyol_miniszterelnok","timestamp":"2018. június. 02. 12:18","title":"Esküt tett a király előtt az új spanyol miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]