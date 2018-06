Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e459e800-0dee-4f62-b2ac-ec36d365a624","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma és holnap is inkább a Tiszántúlon van nagyobb esélye egy-egy vihar kialakulásának. A csúcshőmérséklet egész hétvégén 30 fok körül alakul.","shortLead":"Ma és holnap is inkább a Tiszántúlon van nagyobb esélye egy-egy vihar kialakulásának. A csúcshőmérséklet egész hétvégén...","id":"20180602_riasztas_az_orszag_egyik_felen_barmikor_johet_felhoszakadas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e459e800-0dee-4f62-b2ac-ec36d365a624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf7e629-85f6-4713-ba19-1b490ab48b90","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_riasztas_az_orszag_egyik_felen_barmikor_johet_felhoszakadas","timestamp":"2018. június. 02. 15:26","title":"Riasztás: az ország egyik felén bármikor jöhet felhőszakadás – térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5e9df2-3f4b-4f90-9cf1-cf73bf442c2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mesterséges gyémántból készült ékszereket is forgalmaz a De Beers, a világ piacvezető gyémántvállalata.","shortLead":"Mesterséges gyémántból készült ékszereket is forgalmaz a De Beers, a világ piacvezető gyémántvállalata.","id":"20180603_Fordulat_130_ev_hagyomanyat_rugja_fol_a_gyemantorias","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce5e9df2-3f4b-4f90-9cf1-cf73bf442c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ad9461-e668-4c76-9a8c-3f59f39c0181","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Fordulat_130_ev_hagyomanyat_rugja_fol_a_gyemantorias","timestamp":"2018. június. 03. 19:22","title":"Fordulat: 130 éves hagyományát rúgja föl a gyémántóriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fba9e66-6dd1-4179-a6a0-03fd7dc30d0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A San Franciscóban élő Walt Mordenti a legidősebb regisztrált Tesla-tulajdonos a világon. A 96 éves úrnak egy vadonatúj vörös Model 3-asa van.","shortLead":"A San Franciscóban élő Walt Mordenti a legidősebb regisztrált Tesla-tulajdonos a világon. A 96 éves úrnak egy vadonatúj...","id":"20180602_tesla_model_3_legidosebb","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fba9e66-6dd1-4179-a6a0-03fd7dc30d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731123a5-0f49-475f-9631-1d516006fa00","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_tesla_model_3_legidosebb","timestamp":"2018. június. 02. 11:28","title":"Közel 100 éves a legidősebb teslás bácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47a55a7-28df-4932-a80d-38239b10edb7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Concorso D'Eleganza Villa D'Este a világ talán legelegánsabb környezetében megrendezett autókiállítása. Ide olyasmivel kell jönni az esélyességhez, amiből jellemzően 20 darabnál kevesebb készült összesen. ","shortLead":"A Concorso D'Eleganza Villa D'Este a világ talán legelegánsabb környezetében megrendezett autókiállítása. Ide...","id":"20180603_Alfa_Romeo_332_Stradale","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b47a55a7-28df-4932-a80d-38239b10edb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e34ad46-bb49-4093-9a6f-093e0c0f750a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_Alfa_Romeo_332_Stradale","timestamp":"2018. június. 03. 12:49","title":"Mi más, mint egy ilyen Alfa Romeo nyerhetné el a legszebb autó címét? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce6ad29-8e4a-4e5a-9b0f-28f3ad676008","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánypárti lap a veszprémi kórház példáján keresztül próbálja bizonyítani, milyen jól megy a kórházaknak Budapesten és vidéken egyaránt. ","shortLead":"A kormánypárti lap a veszprémi kórház példáján keresztül próbálja bizonyítani, milyen jól megy a kórházaknak Budapesten...","id":"20180602_A_Magyar_Idok_szerint_a_videki_korhazak_mar_megujultak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ce6ad29-8e4a-4e5a-9b0f-28f3ad676008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5fe382-6f27-464b-ab2d-8da55f12ce6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_A_Magyar_Idok_szerint_a_videki_korhazak_mar_megujultak","timestamp":"2018. június. 02. 08:28","title":"A Magyar Idők szerint a vidéki kórházak már megújultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul ott van Ukrajna, ahol Magyarország próbál izmozni Oroszország érdekei mentén, miközben veszélyben a kisebbségek, közte a kárpátaljai magyarok. Magyar fókuszú külpolitikai beszélgetés a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"Ráadásul ott van Ukrajna, ahol Magyarország próbál izmozni Oroszország érdekei mentén, miközben veszélyben...","id":"20180602_Fulke_podcast_Europa_sem_kikopni_sem_lenyelni_nem_tudja_Orbant","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7434dcae-249f-41b9-8ed9-0a3aaef29722","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Fulke_podcast_Europa_sem_kikopni_sem_lenyelni_nem_tudja_Orbant","timestamp":"2018. június. 02. 12:30","title":"Fülke: Európa sem kiköpni, sem lenyelni nem tudja Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543f3219-2e21-4084-902f-49511375cfc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi pedig annak, hogy a főzés minden fázisát dokumentálja a politikus.","shortLead":"Mi pedig annak, hogy a főzés minden fázisát dokumentálja a politikus.","id":"20180603_Nemeth_Szilard_porkoltjenek_orulhetnek_a_kotcsei_piknik_resztvevoi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=543f3219-2e21-4084-902f-49511375cfc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddfa382-9327-438f-a587-f0189801667a","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Nemeth_Szilard_porkoltjenek_orulhetnek_a_kotcsei_piknik_resztvevoi","timestamp":"2018. június. 03. 11:45","title":"Németh Szilárd pörköltjének örülhetnek a kötcsei piknik résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0885a389-41f9-479e-944a-a06bf17dfe85","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Itt_a_foto_Tom_Cruise_tenyleg_felszall_a_Top_Gun_2vel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0885a389-41f9-479e-944a-a06bf17dfe85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef4822d-112f-4653-a054-1cb30956d685","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Itt_a_foto_Tom_Cruise_tenyleg_felszall_a_Top_Gun_2vel","timestamp":"2018. június. 03. 16:40","title":"Itt a fotó: Tom Cruise tényleg felszáll a Top Gun 2-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]