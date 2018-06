Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Brian De Palma már írja a Weinsten-ügyről szóló film forgatókönyvét, amelynek a részleteit egy francia producerrel egyezteti. ","shortLead":"Brian De Palma már írja a Weinsten-ügyről szóló film forgatókönyvét, amelynek a részleteit egy francia producerrel...","id":"20180602_weinstein_film_rendezo_depalma","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcde7452-cd3f-42a6-9639-02417882bbcd","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_weinstein_film_rendezo_depalma","timestamp":"2018. június. 02. 14:51","title":"Weinstein-film: „Ez egy horrorfilm lesz, egy szexuális ragadozóról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul ott van Ukrajna, ahol Magyarország próbál izmozni Oroszország érdekei mentén, miközben veszélyben a kisebbségek, közte a kárpátaljai magyarok. Magyar fókuszú külpolitikai beszélgetés a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"Ráadásul ott van Ukrajna, ahol Magyarország próbál izmozni Oroszország érdekei mentén, miközben veszélyben...","id":"20180602_Fulke_podcast_Europa_sem_kikopni_sem_lenyelni_nem_tudja_Orbant","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7434dcae-249f-41b9-8ed9-0a3aaef29722","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Fulke_podcast_Europa_sem_kikopni_sem_lenyelni_nem_tudja_Orbant","timestamp":"2018. június. 02. 12:30","title":"Fülke: Európa sem kiköpni, sem lenyelni nem tudja Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A római császár bronzszobrának maradványait a római Capitoliumi Múzeumban őrzik, de egy fontos része 1863 óta Párizsban volt, és ez most derült ki.","shortLead":"A római császár bronzszobrának maradványait a római Capitoliumi Múzeumban őrzik, de egy fontos része 1863 óta Párizsban...","id":"20180601_megtalaltak_nagy_konstantin_elveszett_mutatoujjat_a_louvreban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027fa762-72ab-49e2-8154-bca6b84a8d86","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_megtalaltak_nagy_konstantin_elveszett_mutatoujjat_a_louvreban","timestamp":"2018. június. 01. 21:55","title":"Megtalálták Nagy Konstantin elveszett mutatóujját a Louvre-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359cae2f-9425-491d-9b0f-8f964d20b645","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Elfáradtam, fel kell töltődnöm” – ezzel indokolta távozását Iván Júlia, az Amnesty International Magyarország (AIM) igazgatója","shortLead":"„Elfáradtam, fel kell töltődnöm” – ezzel indokolta távozását Iván Júlia, az Amnesty International Magyarország (AIM...","id":"20180601_Tavozik_a_magyar_Amnesty_vezetoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=359cae2f-9425-491d-9b0f-8f964d20b645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4754a686-e10a-4e74-b6ff-78d09ce654a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Tavozik_a_magyar_Amnesty_vezetoje","timestamp":"2018. június. 01. 20:32","title":"Távozik a magyar Amnesty vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22eff4ea-ea62-4ee8-98e7-f0bbc4f29175","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak az amerikai mogyoróvaj drágulhat, a vámháború kiszélesedése a kecskeméti Mercedes gyárat is elérheti.","shortLead":"Nem csak az amerikai mogyoróvaj drágulhat, a vámháború kiszélesedése a kecskeméti Mercedes gyárat is elérheti.","id":"20180602_Mi_magyarok_is_rafizetunk_az_amerikaieuropai_vamhaborura_itt_vannak_a_reszletek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22eff4ea-ea62-4ee8-98e7-f0bbc4f29175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbeb641-f2ca-497b-b2e0-acbe9439e315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Mi_magyarok_is_rafizetunk_az_amerikaieuropai_vamhaborura_itt_vannak_a_reszletek","timestamp":"2018. június. 02. 17:33","title":"Mi, magyarok is ráfizetünk az amerikai-európai vámháborúra, itt vannak a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c7d1d2-6bba-4f5e-973d-6037a1c73e70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író, irodalomtörténész szerint a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Balassi Intézet és az Operaház a Magyar Idők kulturális rovatában hónapok óta penetránsan durva támadásoknak vannak kitéve, mert baloldaliként – vagy csak nem eléggé jobboldaliként – listázott műveknek és művészeknek is teret adnak.","shortLead":"Az író, irodalomtörténész szerint a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Balassi Intézet és az Operaház a Magyar Idők kulturális...","id":"20180602_Nyary_Krisztian_Billy_Elliot_Okovacs_Szilveszter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15c7d1d2-6bba-4f5e-973d-6037a1c73e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b55253-4a3e-4d9c-be15-fd39f6cea427","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_Nyary_Krisztian_Billy_Elliot_Okovacs_Szilveszter","timestamp":"2018. június. 02. 18:47","title":"Nyáry Krisztián is megszólalt Billy Elliot-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Összetűzésbe került a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely drukkereivel az Alba Fehérvár egyik kosárlabdázója. A szövetség fegyelmi eljárást indított.","shortLead":"Összetűzésbe került a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely drukkereivel az Alba Fehérvár egyik kosárlabdázója...","id":"20180601_rasszista_szurkolok_fehervar_szombathely_kosarlabda","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b985a1c-10e5-4ac1-8dcd-210b7bef8f30","keywords":null,"link":"/sport/20180601_rasszista_szurkolok_fehervar_szombathely_kosarlabda","timestamp":"2018. június. 01. 17:17","title":"Huhogtak, megdobálták, leöntötték – nekiment a szurkolóknak a fehérvári kosaras","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8bbfe9f-b9dc-44a4-a95e-807ee00ddb10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A második világháború óta ez lesz a hatvanötödik kormánya Olaszországnak. Két, újnak számító populista párt alakít kormányt, mindkettő képviselői nyíltan bírálják az EU politikáját.","shortLead":"A második világháború óta ez lesz a hatvanötödik kormánya Olaszországnak. Két, újnak számító populista párt alakít...","id":"20180601_vegre_lesz_uj_kormanya_olaszorszagnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8bbfe9f-b9dc-44a4-a95e-807ee00ddb10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a65d3e2-af42-4509-8751-981c0983cd04","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_vegre_lesz_uj_kormanya_olaszorszagnak","timestamp":"2018. június. 01. 16:49","title":"Végre van új kormánya Olaszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]