[{"available":true,"c_guid":"b17cabc1-fe9f-4042-b9e3-7625053e2c23","c_author":"MTI","category":"sport","description":"3 millió forintnyi készpénzt loptak ki a bőröndjéből. ","shortLead":"3 millió forintnyi készpénzt loptak ki a bőröndjéből. ","id":"20180604_Megloptak_az_egyik_leghiresebb_nigeriai_focistat_a_moszkvai_repteren","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b17cabc1-fe9f-4042-b9e3-7625053e2c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22ada45-9451-47fc-bdbb-90b2d1ef363d","keywords":null,"link":"/sport/20180604_Megloptak_az_egyik_leghiresebb_nigeriai_focistat_a_moszkvai_repteren","timestamp":"2018. június. 04. 12:44","title":"Meglopták az egyik leghíresebb nigériai focistát a moszkvai reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951df884-7a9f-470e-9639-71607980a0ce","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pályafutása első dobogós helyezését érte el Herczig Norbert a rali-Európa-bajnokságon (ERC): a magyar versenyző a sorozat görögországi futamát a második helyen zárta.","shortLead":"Pályafutása első dobogós helyezését érte el Herczig Norbert a rali-Európa-bajnokságon (ERC): a magyar versenyző...","id":"20180604_dobogos_a_magyar_paros_a_rali_ebn","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=951df884-7a9f-470e-9639-71607980a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca256c4-a851-4762-a7dd-9e476c73f5e9","keywords":null,"link":"/sport/20180604_dobogos_a_magyar_paros_a_rali_ebn","timestamp":"2018. június. 04. 07:38","title":"Komoly siker: magyar páros dobogós a rali-Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23adf2e-28ec-4188-b77e-7cd0aca745ea","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A soron következő, 2019-es európai parlamenti választás az értékek és a kultúrák küzdelme lesz, és itt nagyon sok mindent lehet veszíteni - sajtófőnöke, Havasi Bertalan szerint egyebek mellett erről is beszélt a kötcsei találkozón Orbán Viktor miniszterelnök.\r

","shortLead":"A soron következő, 2019-es európai parlamenti választás az értékek és a kultúrák küzdelme lesz, és itt nagyon sok...","id":"20180603_Orban_Kotcsen_is_europai_lepteku_harcot_vizionalt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d23adf2e-28ec-4188-b77e-7cd0aca745ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85dd6b11-960e-4473-ac28-f99567767ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Orban_Kotcsen_is_europai_lepteku_harcot_vizionalt","timestamp":"2018. június. 03. 18:58","title":"Orbán Kötcsén is európai léptékű harcot vízionált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c45763-4514-4eca-b2e6-5189932f7641","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új-zélandi motorost valószínűleg az útpadka \"zavarta\" meg, a többi pedig már jött magától.","shortLead":"Az új-zélandi motorost valószínűleg az útpadka \"zavarta\" meg, a többi pedig már jött magától.","id":"20180603_motoros_baleset_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74c45763-4514-4eca-b2e6-5189932f7641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0a5944-3440-423a-ba5d-fd7749bdf002","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_motoros_baleset_video","timestamp":"2018. június. 03. 04:01","title":"A nap videója: Ilyen motoros balesetet még az életben nem láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e6d369-6c47-4768-8437-0b8eadb41f88","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kezd sok lenni a Prága belvárosában randalírozó turistából. Aki olcsó sörre és szexre vágyik, azt kintebb küldenék a városból. Egyelőre csak egy ötletről van szó. ","shortLead":"Kezd sok lenni a Prága belvárosában randalírozó turistából. Aki olcsó sörre és szexre vágyik, azt kintebb küldenék...","id":"20180604_pragaban_is_lesz_piroslampas_negyed","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3e6d369-6c47-4768-8437-0b8eadb41f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01df9299-285f-4813-b523-d59466fb1356","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_pragaban_is_lesz_piroslampas_negyed","timestamp":"2018. június. 04. 13:44","title":"Prágában is lesz piros lámpás negyed?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20d4e48-e380-4658-a6ab-9ad6bfa11e0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan összeget kínáltak nemrég egy Ferrari 250 GTO-ért, ami minden rekordot megdöntött.","shortLead":"Olyan összeget kínáltak nemrég egy Ferrari 250 GTO-ért, ami minden rekordot megdöntött.","id":"20180603_ferrari_250_gto_vilagrekord","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a20d4e48-e380-4658-a6ab-9ad6bfa11e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e7d598-9f3f-4b03-bb64-6d43c33d1134","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_ferrari_250_gto_vilagrekord","timestamp":"2018. június. 03. 10:31","title":"Világrekord: 80 millióért adták el a legdrágább Ferrarit – de nem forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3cc0509-03e3-46ac-bd56-e102237299ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A leggyakrabban előforduló mellráktípus korai stádiumában az esetek zömében el lehet kerülni a kemoterápiát - állítja egy új, mérföldkőnek számító tanulmány, amelyet a BBC News ismertetett vasárnap.\r

","shortLead":"A leggyakrabban előforduló mellráktípus korai stádiumában az esetek zömében el lehet kerülni a kemoterápiát - állítja...","id":"20180603_Egy_uj_kutatas_szerint_kemoterapia_nelkul_gyogyulhat_a_mellrakos_esetek_jo_resze","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3cc0509-03e3-46ac-bd56-e102237299ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da06f7fd-a436-49f2-abbb-5814dcaa46f7","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Egy_uj_kutatas_szerint_kemoterapia_nelkul_gyogyulhat_a_mellrakos_esetek_jo_resze","timestamp":"2018. június. 03. 16:58","title":"Egy új kutatás szerint kemoterápia nélkül gyógyulhat a mellrákos esetek jó része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce5b740-7388-471b-bb5c-686f1c936350","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Közel egy hónappal azután, hogy a Google leleplezte az Android következő verziójának új funkcióit, az Apple is elmondta, hogyan képzeli telefonjai és számítógépei szoftveres jövőjét. Íme az iPhone-ok és a MacBookok újdonságai, melyekhez még csak új készülék vásárlására sincs szükség.



","shortLead":"Közel egy hónappal azután, hogy a Google leleplezte az Android következő verziójának új funkcióit, az Apple is...","id":"20180604_apple_wwdc_2018_ios_2018_uj_funkciok_ne_zavarjanak_mod_iphone_ertesitesek_ar_kiterjesztett_valosag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ce5b740-7388-471b-bb5c-686f1c936350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543c2a85-529a-4935-b9ce-41aeb9febdd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_apple_wwdc_2018_ios_2018_uj_funkciok_ne_zavarjanak_mod_iphone_ertesitesek_ar_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2018. június. 04. 21:05","title":"Rengeteg új funkciót jelentett be az Apple: soroljuk, miket fognak tudni ősztől még a régi iPhone-ok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]