Mint írtuk, Orbán Viktor – sokakat meglepve – idén a Márti dalát posztolta ki a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából.

Az Anna and the Barbies énekese, Pásztor Anna ezt eredetileg Kiss Tibivel adta elő, aki mellesleg nem a fő kedvence a fideszes kultúrpolitikának. (Pláne azóta, hogy előadta versét a Varangykirályról, amiben többek között ilyen sorok vannak: „Mocsár e táj, és a varangykirály ünnepli, amit alkothatott / de ha lepihentek a büdös sárban / Ugyanúgy, mint a népetek / Én pióca leszek a pusztulásban, és szívom majd a véretek.”) A miniszterelnök azért figyelt arra, nehogy ezt a duós változatot posztolja, hanem egy 2012-es lottósorsoláson felvett, kizárólag Pásztor Anna által énekeltet.

A Márti dalának születéséről a hvg.hu-nak maga a szerző, Pásztor Anna mesélt korábban. Kiderült, hogy az egy rajongójuk halála után született. "A környezetemben vannak olyan negyven, sőt már harmincéves emberek is, akik konkrétan a fiatalságukat siratják. Milyen szép volt akkor, milyen izgalmas, színes életük volt, de felnőttek. Megvan a gyerek, megvan a kocsi, és megvan a lakáshitel. Most már bőven elég a be- és kilégzés. Őket akartam felrázni, megmutatni nekik, hogy a hétköznapokban sem kell feladni önmagukat. Tessék, itt a példa, itt volt valaki, aki feleannyi idő alatt ötször annyit és ötször olyan boldogan élt, mint ti együttvéve. Márti dala erről a szeretetteljes érzésről szól, nem többről és nem kevesebbről."

A miniszterelnök egyébként tavaly egy versidézetet osztott meg június 4-én Juhász Gyulától: „Lesz még itt szőlő és lesz lágy kenyér”, 2015-ben viszont egy videoklippel, az Ismerős Arcok nevű "nemzeti rockegyüttes" "Nélküled" című számával emlékezett Orbán a jeles napra.

Barackfa

Öt évvel ezelőtt a kormány hivatalos dalt is próbált az országra és a világ magyarságára erőltetni. Bársony Bálint és Gergely Éva Barackfa című szerzeményéhez Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) közös éneklést is szervezett, és minden magyart az Összetartozás dalának közös éneklésére buzdítottak.

A butuska és sokszor értelmetlen szövegű, giccses zenéjű, és egyébként is felülről, államilag ránk erőltetetten született dal szerencsére azóta a jótékony feledés homályába hullt. Itt elolvashatják a kormányzat akkori szándékait a dallal, illetve a hvg.hu műértelmezését is.

Most, a dal ötéves évfordulóján tekintsünk még egyszer vissza a kormány izzadságszagú és megbukott hagyományteremtési szándékára, és hallgassuk meg még egyszer, hogy "Kezeink összeérnek, talpaink egymásra lépnek / Szemünkben a boldogság fénye ég"!

Aztán feledjük el örökre, hallgassunk inkább Anna and the Barbiest.

