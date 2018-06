Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Trócsányi szerint nem áll szándékunkban, nincs napirendben, és egyébként is, a vonatkozó javaslat több szempontból is aggályos. ","shortLead":"Trócsányi szerint nem áll szándékunkban, nincs napirendben, és egyébként is, a vonatkozó javaslat több szempontból is...","id":"20180604_Trocsanyi_Magyarorszag_tovabbra_sem_csatlakozik_az_Europai_Ugyeszseghez","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbdacde-72d1-44ce-8152-20eb732131b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Trocsanyi_Magyarorszag_tovabbra_sem_csatlakozik_az_Europai_Ugyeszseghez","timestamp":"2018. június. 04. 20:34","title":"Trócsányi: Magyarország továbbra sem csatlakozik az Európai Ügyészséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f80469-306e-461a-ba9f-9ffb4f4e4afb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aztán nagyon megbánta.","shortLead":"Aztán nagyon megbánta.","id":"20180605_Tizennegy_evet_vart_arra_hogy_feltegyen_egy_bunko_kerdest_Serena_Williamsnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74f80469-306e-461a-ba9f-9ffb4f4e4afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e08bff-d5e1-4a05-ad8f-781b26db4c35","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Tizennegy_evet_vart_arra_hogy_feltegyen_egy_bunko_kerdest_Serena_Williamsnek","timestamp":"2018. június. 05. 08:54","title":"Tizennégy évet várt arra, hogy feltegyen egy bunkó kérdést Serena Williamsnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa6ef10-db9f-4501-b6c0-34ab349bcf9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180604_Kover_Laszlo_az_elso_mondat_utan_majdnem_leharapta_a_jobbikos_Jakab_Peter_fejet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa6ef10-db9f-4501-b6c0-34ab349bcf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c06e65-0193-4f5c-899d-d102980faa4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Kover_Laszlo_az_elso_mondat_utan_majdnem_leharapta_a_jobbikos_Jakab_Peter_fejet","timestamp":"2018. június. 04. 15:02","title":"Kövér László az első mondat után majdnem leharapta a jobbikos Jakab Péter fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b692e84-a199-4625-8eef-cdc50c792113","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre várni kell a világ első fekete lyukról készíett fotójára, egy izgalmas aprósággal azonban ismét közelebb kerültünk a világegyetem különös jelenségeinek megismeréséhez.","shortLead":"Egyelőre várni kell a világ első fekete lyukról készíett fotójára, egy izgalmas aprósággal azonban ismét közelebb...","id":"20180606_tejutrendszer_fekete_lyuk_event_horizon_telescope_sagittarius_a","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b692e84-a199-4625-8eef-cdc50c792113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ef9214-3bff-4388-a541-2722b78e6ffa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_tejutrendszer_fekete_lyuk_event_horizon_telescope_sagittarius_a","timestamp":"2018. június. 06. 10:03","title":"Ránéztek a tudósok a Tejútrendszer közepén lévő fekete lyukra, és valami érdekeset találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815e38e5-6237-41d6-8dd8-4150bbbd45cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az MGM tárgyal a színésznővel a folytatásról. ","shortLead":"Az MGM tárgyal a színésznővel a folytatásról. ","id":"20180605_Ujra_Doktor_Szoszi_borebe_bujik_Reese_Witherspoon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=815e38e5-6237-41d6-8dd8-4150bbbd45cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ac2663-cec3-45ec-bbe1-4e50c01d6cb5","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Ujra_Doktor_Szoszi_borebe_bujik_Reese_Witherspoon","timestamp":"2018. június. 05. 12:17","title":"Újra Doktor Szöszi bőrébe bújik Reese Witherspoon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az előre sejthető, hogy nem kell majd a figyelemért könyörögnie a hatalmas, feltűnő megjelenésű Audinak. ","shortLead":"Az előre sejthető, hogy nem kell majd a figyelemért könyörögnie a hatalmas, feltűnő megjelenésű Audinak. ","id":"20180605_Fotok_eleg_sokkolo_lett_az_Audi_Q8","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad5e768-bb6d-4231-9501-7ac5e1a01f80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_Fotok_eleg_sokkolo_lett_az_Audi_Q8","timestamp":"2018. június. 05. 09:21","title":"Itt az utca új királya? - megjelent az Audi Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb9a54f-4baa-42a4-bdf2-196eccd081f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben Vlagyimir Putyin orosz államfő az országa elleni nyugati szankciók feloldásáért lobbizott Bécsben, egy egészen furcsa Európa-térkép előtt fényképezték le őt, s a Moszkva-barátnak tartott szélsőjobboldali Szabadságpárt (FPÖ) vezérét, Heinz-Christian Strache alkancellárt, illetve Sebastian Kurz néppárti kancellárt.\r

","shortLead":"Miközben Vlagyimir Putyin orosz államfő az országa elleni nyugati szankciók feloldásáért lobbizott Bécsben, egy egészen...","id":"20180606_Mi_lehet_ez_a_furcsa_Europaterkep_Putyinek_mogott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cb9a54f-4baa-42a4-bdf2-196eccd081f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f041b6d3-c3ff-40f9-bd69-e427c6ec3a2e","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Mi_lehet_ez_a_furcsa_Europaterkep_Putyinek_mogott","timestamp":"2018. június. 06. 09:43","title":"Mi lehet ez a furcsa Európa-térkép Putyinék mögött?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652759c7-65aa-48c8-9c43-5ca7b7f5ac8f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Prága új galériát épít a Szláv eposz számára.","shortLead":"Prága új galériát épít a Szláv eposz számára.","id":"20180605_Alfons_Mucha_kerese_vegre_teljesul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=652759c7-65aa-48c8-9c43-5ca7b7f5ac8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd8071d-be5c-40d7-9aef-8ac274d39137","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Alfons_Mucha_kerese_vegre_teljesul","timestamp":"2018. június. 05. 15:45","title":"Alfons Mucha kérése végre teljesül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]