[{"available":true,"c_guid":"d88753b2-8d65-485a-8b93-61ca330d44d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Első körben Budapestre és környékére koncentrálnának a házhoz szállítással kapcsolatban. Várhatóan a benzinkutakon lévő Spar-pontok száma is nő, és két éven belül elérheti a százat.","shortLead":"Első körben Budapestre és környékére koncentrálnának a házhoz szállítással kapcsolatban. Várhatóan a benzinkutakon lévő...","id":"20180606_jovore_indulhat_a_spar_webaruhaza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d88753b2-8d65-485a-8b93-61ca330d44d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1fc4af-bdc5-40e1-acdd-55beff017b7c","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_jovore_indulhat_a_spar_webaruhaza","timestamp":"2018. június. 06. 07:48","title":"Jövőre indulhat a Spar webáruháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db00b40b-0ae1-4ab3-b751-2fc3f24ca65b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint hatmillióan használnak egy fitneszalkalmazást, nem is gondolva arra, hogy emiatt veszélybe kerülhetnek az adataik.","shortLead":"Több mint hatmillióan használnak egy fitneszalkalmazást, nem is gondolva arra, hogy emiatt veszélybe kerülhetnek...","id":"20180604_pumpup_fitnesz_app_adatokat_szivarogtatott_ki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db00b40b-0ae1-4ab3-b751-2fc3f24ca65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80800ff-fe8c-44c7-b229-fc60d09524a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_pumpup_fitnesz_app_adatokat_szivarogtatott_ki","timestamp":"2018. június. 04. 17:33","title":"Privát üzeneteket, bankkártyaadatokat szivárogtatott ki a népszerű fitneszalkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár az tény, hogy ijesztően rosszul néz ki.","shortLead":"Bár az tény, hogy ijesztően rosszul néz ki.","id":"20180604_Johnny_Depp_talan_megsem_halalos_beteg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a278b55c-baa2-478f-b22f-0ed0c12c6bfe","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_Johnny_Depp_talan_megsem_halalos_beteg","timestamp":"2018. június. 04. 15:28","title":"Johnny Depp talán mégsem halálos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce5b740-7388-471b-bb5c-686f1c936350","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Közel egy hónappal azután, hogy a Google leleplezte az Android következő verziójának új funkcióit, az Apple is elmondta, hogyan képzeli telefonjai és számítógépei szoftveres jövőjét. Íme az iPhone-ok és a MacBookok újdonságai, melyekhez még csak új készülék vásárlására sincs szükség.



","shortLead":"Közel egy hónappal azután, hogy a Google leleplezte az Android következő verziójának új funkcióit, az Apple is...","id":"20180604_apple_wwdc_2018_ios_2018_uj_funkciok_ne_zavarjanak_mod_iphone_ertesitesek_ar_kiterjesztett_valosag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ce5b740-7388-471b-bb5c-686f1c936350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543c2a85-529a-4935-b9ce-41aeb9febdd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_apple_wwdc_2018_ios_2018_uj_funkciok_ne_zavarjanak_mod_iphone_ertesitesek_ar_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2018. június. 04. 21:05","title":"Rengeteg új funkciót jelentett be az Apple: soroljuk, miket fognak tudni ősztől még a régi iPhone-ok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e628f70-73a6-440d-9e60-764e94001df7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter az RTL Híradó kérdésére elismerte: a munkaerőhiány miatt támogatják a diákmunkát a mezőgazdaságban és a vendéglátóiparban. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter az RTL Híradó kérdésére elismerte: a munkaerőhiány miatt támogatják a diákmunkát...","id":"20180605_a_diakmunkasok_lesznek_orbanek_kovetkezo_csodafegyverei","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e628f70-73a6-440d-9e60-764e94001df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066194ec-a2ee-4f8f-b68e-6ebb7f43f80c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_a_diakmunkasok_lesznek_orbanek_kovetkezo_csodafegyverei","timestamp":"2018. június. 05. 20:20","title":"A diákmunkások lesznek Orbánék következő csodafegyverei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az előre sejthető, hogy nem kell majd a figyelemért könyörögnie a hatalmas, feltűnő megjelenésű Audinak. ","shortLead":"Az előre sejthető, hogy nem kell majd a figyelemért könyörögnie a hatalmas, feltűnő megjelenésű Audinak. ","id":"20180605_Fotok_eleg_sokkolo_lett_az_Audi_Q8","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad5e768-bb6d-4231-9501-7ac5e1a01f80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_Fotok_eleg_sokkolo_lett_az_Audi_Q8","timestamp":"2018. június. 05. 09:21","title":"Itt az utca új királya? - megjelent az Audi Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f1282f-66be-49c1-b3b6-35ee1e5a24d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Igencsak meglepődhetett az a motoros, aki alatt meggyulladt a saját robogója, miközben a budapesti Lehel téren közlekedett. Egy BKV-sofőr poroltóval sietett a segítségére. ","shortLead":"Igencsak meglepődhetett az a motoros, aki alatt meggyulladt a saját robogója, miközben a budapesti Lehel téren...","id":"20180605_Menet_kozben_langra_kapott_egy_robogo_fust_boritotta_be_a_Lehel_teret__videot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91f1282f-66be-49c1-b3b6-35ee1e5a24d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2523cf-b31a-4028-adff-f1e6e5dca0ef","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180605_Menet_kozben_langra_kapott_egy_robogo_fust_boritotta_be_a_Lehel_teret__videot","timestamp":"2018. június. 05. 15:07","title":"Menet közben lángra kapott egy robogó, füst borította be a Lehel teret – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amióta Orbán Viktor Kötcsén azt mondta, nyakunkon az újabb európai válság, a Fidesz közelében mindenki átvette ezeket a szólamokat, a hullámok az ÁSZ-elnök Domokos Lászlóig is elértek.","shortLead":"Amióta Orbán Viktor Kötcsén azt mondta, nyakunkon az újabb európai válság, a Fidesz közelében mindenki átvette ezeket...","id":"20180606_Mar_az_Allami_Szamvevoszek_elnoke_is_valsagrol_beszel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6db1d0-19d5-429e-b279-bc7df6fa2bf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Mar_az_Allami_Szamvevoszek_elnoke_is_valsagrol_beszel","timestamp":"2018. június. 06. 10:12","title":"Már az Állami Számvevőszék elnöke is válságról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]