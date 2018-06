Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1c5819c-6a0c-49d1-9a10-4739fa7bbcc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hardver mellett kiegészítők tekintetében is igazi különlegességeket vonultat fel a tajvani Computexen bemutatkozott ROG Phone, mellyel az Asus is belépett a gamer telefont fejlesztő gyártók sorába. ","shortLead":"A hardver mellett kiegészítők tekintetében is igazi különlegességeket vonultat fel a tajvani Computexen bemutatkozott...","id":"20180604_asus_rog_phone_computex","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1c5819c-6a0c-49d1-9a10-4739fa7bbcc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd046a1-2b07-4d62-a50b-c118f9881088","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_asus_rog_phone_computex","timestamp":"2018. június. 04. 18:03","title":"Ennél erősebb androidos telefon nem nagyon van: igazi erőmű lett az Asus ROG Phone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07417dd4-3770-4296-b06f-dca454dc2399","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tévedések persze lehetnek, de a jelek szerint egy Perth–London légi járat utasa nagyon kényelmesen érezhette magát az ülőhelyén. A testére rögzített érzékelők szerint fel sem állt ugyanis egész idő alatt. Azt nem tudni, mennyit evett és ivott útközben.

","shortLead":"Tévedések persze lehetnek, de a jelek szerint egy Perth–London légi járat utasa nagyon kényelmesen érezhette magát...","id":"20180604_vizsgaljak_a_legi_utas_rejtelyet_aki_valoszinuleg_kibirt_17_orat_pisiles_nelkul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07417dd4-3770-4296-b06f-dca454dc2399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a4c3ee-3a4b-493c-a012-741149adf8f2","keywords":null,"link":"/elet/20180604_vizsgaljak_a_legi_utas_rejtelyet_aki_valoszinuleg_kibirt_17_orat_pisiles_nelkul","timestamp":"2018. június. 04. 17:47","title":"Vizsgálják a légi utas rejtélyét, aki valószínűleg kibírt 17 órát pisilés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb2f760-0d64-4d5a-b67c-fa90aa9d2691","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"A negyedik ipari forradalom hajnalán nyilvánvaló, hogy már nem az ember a legokosabb. De ettől még az új technológiák és az egymással kommunikáló, maguktól tanuló eszközök jobb életet teremthetnek.","shortLead":"A negyedik ipari forradalom hajnalán nyilvánvaló, hogy már nem az ember a legokosabb. De ettől még az új technológiák...","id":"201822__ipari_forradalmak__okos_gyarak__szep_uj_vilag__a_gepek_tundoklese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fb2f760-0d64-4d5a-b67c-fa90aa9d2691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7789c1c9-9505-4466-8126-da939bac64a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/201822__ipari_forradalmak__okos_gyarak__szep_uj_vilag__a_gepek_tundoklese","timestamp":"2018. június. 03. 17:00","title":"Jön a negyedik ipari forradalom, és a gépek aranykora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék közös jelöltje, Győri Péter meg is kérdezte, milyen terjedelemben számíthat arra, hogy a kampányidőszakban ő is sorra kerül.","shortLead":"Az ellenzék közös jelöltje, Győri Péter meg is kérdezte, milyen terjedelemben számíthat arra, hogy a kampányidőszakban...","id":"20180604_A_Fidesz_polgarmesterjeloltje_8_oldalon_22szer_szerepel_Jozsefvaros_keruleti_lapjaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc49ce8-8069-4547-9624-e1e2fa0c2b06","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_A_Fidesz_polgarmesterjeloltje_8_oldalon_22szer_szerepel_Jozsefvaros_keruleti_lapjaban","timestamp":"2018. június. 04. 09:35","title":"A Fidesz polgármesterjelöltje 8 oldalon 22-szer szerepel Józsefváros kerületi lapjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7422eb2-4448-42d9-83d2-db45796405f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Ot_azaz_otezer_forinttal_tamogatta_Orban_Viktor_az_uldozott_keresztenyeket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7422eb2-4448-42d9-83d2-db45796405f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16230546-af13-4bc7-8b76-fc4a5b99eae7","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Ot_azaz_otezer_forinttal_tamogatta_Orban_Viktor_az_uldozott_keresztenyeket","timestamp":"2018. június. 03. 16:04","title":"Öt-, azaz ötezer forinttal támogatta Orbán Viktor az üldözött keresztényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Fél év múlva debütál a mozikban a Legendás állatok - Grindelwald bűntettei című film, de J.K. Rowling, a Harry Potter-regények írója már dolgozik az új sorozat harmadik részén.","shortLead":"Fél év múlva debütál a mozikban a Legendás állatok - Grindelwald bűntettei című film, de J.K. Rowling, a Harry...","id":"20180603_JK_Rowling_reg_tervezi_most_megirja_varazsmentes_gyerekkonyvet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635596b8-c3b5-4f92-9851-2d2432fcec87","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_JK_Rowling_reg_tervezi_most_megirja_varazsmentes_gyerekkonyvet","timestamp":"2018. június. 03. 18:41","title":"J.K. Rowling rég tervezi, most megírja varázsmentes gyerekkönyvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49eed499-a3f6-4b3b-a875-55083831bbbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ronaldo pedig egyre hátrébb sodródik.","shortLead":"Ronaldo pedig egyre hátrébb sodródik.","id":"20180604_Itt_az_uj_lista_Kane_a_vilag_legdragabb_jatekosa_Messi_lemaradt_a_dobogorol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49eed499-a3f6-4b3b-a875-55083831bbbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159417d0-13f1-47de-b24c-dc26ec0d5fd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Itt_az_uj_lista_Kane_a_vilag_legdragabb_jatekosa_Messi_lemaradt_a_dobogorol","timestamp":"2018. június. 04. 17:52","title":"Itt az új lista: Kane a világ legdrágább játékosa, Messi lemaradt a dobogóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755e09a2-ead8-47a0-939e-e08ab1844d18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkaerőhiányra reagált a kormány úgy, hogy elítéltek foglalkoztatására tett javaslatot a mezőgazdaságban, főként a Brexit utáni időkre tekintettel. Egyelőre nem ment át a javaslat, pont az érintett gazdák tiltakoznak, de ami késik, nem múlik.","shortLead":"A munkaerőhiányra reagált a kormány úgy, hogy elítéltek foglalkoztatására tett javaslatot a mezőgazdaságban, főként...","id":"20180604_Rabokkal_dolgoztatnanak_a_britek_a_foldeken","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=755e09a2-ead8-47a0-939e-e08ab1844d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515cc053-13ac-483b-8291-e67e885acb01","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Rabokkal_dolgoztatnanak_a_britek_a_foldeken","timestamp":"2018. június. 04. 09:56","title":"Rabokkal dolgoztatnának a britek a földeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]