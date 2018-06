Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f04a6cf-ec7a-4fac-a523-07ca068931d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szemet vetett a Microsoft a jelenleg több mint 23 millió felhasználót számláló GitHubra. Lapértesülések szerint már ma hivatalossá tehetik a megállapodást.","shortLead":"Szemet vetett a Microsoft a jelenleg több mint 23 millió felhasználót számláló GitHubra. Lapértesülések szerint már ma...","id":"20180604_a_microsoft_felvasarolna_a_githubot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f04a6cf-ec7a-4fac-a523-07ca068931d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80376c7c-ccd8-4124-9d9b-136e67149280","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_a_microsoft_felvasarolna_a_githubot","timestamp":"2018. június. 04. 11:33","title":"Nem lesz olcsó: a Microsoft felvásárolná a GitHubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két másik ember sietett az akkor már nem lélegző fiú segítségére. ","shortLead":"Két másik ember sietett az akkor már nem lélegző fiú segítségére. ","id":"20180604_Majdnem_meghalt_egy_kisfiu_a_vasvari_furdoben_mert_szulei_nem_tudtak_hogyan_kell_ujraeleszteni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a05ccb-1b3a-431b-a69d-d9382e07b5d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Majdnem_meghalt_egy_kisfiu_a_vasvari_furdoben_mert_szulei_nem_tudtak_hogyan_kell_ujraeleszteni","timestamp":"2018. június. 04. 15:21","title":"Majdnem meghalt egy kisfiú a vasvári fürdőben, mert szülei nem tudták, hogyan kell újraéleszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Trócsányi szerint nem áll szándékunkban, nincs napirendben, és egyébként is, a vonatkozó javaslat több szempontból is aggályos. ","shortLead":"Trócsányi szerint nem áll szándékunkban, nincs napirendben, és egyébként is, a vonatkozó javaslat több szempontból is...","id":"20180604_Trocsanyi_Magyarorszag_tovabbra_sem_csatlakozik_az_Europai_Ugyeszseghez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbdacde-72d1-44ce-8152-20eb732131b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Trocsanyi_Magyarorszag_tovabbra_sem_csatlakozik_az_Europai_Ugyeszseghez","timestamp":"2018. június. 04. 20:34","title":"Trócsányi: Magyarország továbbra sem csatlakozik az Európai Ügyészséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f2284-4630-45ee-92d4-81f401e39ba3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szakvélemény szerint egyértelműen bizonyítható, hogy a kapusnál térbeli zavarok keletkeztek, miután a második félidőben Ramos könyékkel halántékon ütötte. ","shortLead":"A szakvélemény szerint egyértelműen bizonyítható, hogy a kapusnál térbeli zavarok keletkeztek, miután a második...","id":"20180604_BLdonto_Karius_agyrazkodas_miatt_kaphatott_ket_potyagolt_a_Realtol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8f2284-4630-45ee-92d4-81f401e39ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a53b3ef-b44d-467e-a845-bf663043a8c7","keywords":null,"link":"/sport/20180604_BLdonto_Karius_agyrazkodas_miatt_kaphatott_ket_potyagolt_a_Realtol","timestamp":"2018. június. 04. 21:37","title":"BL-döntő: Karius agyrázkódás miatt kaphatott két potyagólt a Realtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78d3a51-170b-4d78-b8bb-d62e222527cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy nyelvbotlás okán bemutatkozott az erőfosások minisztériuma.\r

