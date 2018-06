Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Munkácsy Krisztus-trilógiájának egyetlen, nem állami tulajdonban lévő festményéről nem tett le a magyar állam. A tulajdonos műgyűjtő a májusi bírósági döntés után azt hitte, hogy vége a pereskedésnek, de nem így lett. A Golgota vételáráról továbbra sincs megállapodás. ","shortLead":"Munkácsy Krisztus-trilógiájának egyetlen, nem állami tulajdonban lévő festményéről nem tett le a magyar állam...","id":"20180604_golgota_a_magyar_allam_nekifut_egy_ujabb_eljarasnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95d0853-a442-4a76-b7c0-62d2f53da2c9","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_golgota_a_magyar_allam_nekifut_egy_ujabb_eljarasnak","timestamp":"2018. június. 04. 20:05","title":"Golgota: a magyar állam nekifut egy újabb eljárásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2509d190-c936-43a3-bf6f-f40c8cc74589","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt Strabag-irodába vonultak ki egyszerre a nyomozók házkutatásra.","shortLead":"Öt Strabag-irodába vonultak ki egyszerre a nyomozók házkutatásra.","id":"20180605_A_Strabagnal_razziaztak_az_osztrak_korrupcioellenes_ugyeszseg_nyomozoi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2509d190-c936-43a3-bf6f-f40c8cc74589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d95aaf8-0abb-490b-a39f-3da0579fb923","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_A_Strabagnal_razziaztak_az_osztrak_korrupcioellenes_ugyeszseg_nyomozoi","timestamp":"2018. június. 05. 15:38","title":"A Strabagnál razziáztak az osztrák korrupcióellenes ügyészség nyomozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351260c5-4eff-46e4-84d8-7eceebc34545","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó maga készítette álcaruhás képeket tett közzé.","shortLead":"A bajor gyártó maga készítette álcaruhás képeket tett közzé.","id":"20180604_BMWs_kemfotokon_a_legujabb_Z4","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=351260c5-4eff-46e4-84d8-7eceebc34545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbb9b1d-4b42-4e64-b4b4-a9637efb2080","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_BMWs_kemfotokon_a_legujabb_Z4","timestamp":"2018. június. 04. 11:01","title":"BMW-s „kémfotókon” a legújabb Z4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc10502-fcac-4796-90db-3cbf8e0fa68b","c_author":"Bartha Dániel","category":"itthon","description":"Manfred Weber lehetetlen helyzetben van: egyszerre kell megakadályoznia, hogy a Néppártból Orbánék miatt bárki távozzon Macron felé, és a Fideszt is a pártcsaládon belül kéne tartania. Így aztán Orbán Viktor az, akinek a mozgástere megnőtt. A 2019-es választások pedig új lehetőségeket nyitnak meg az Európai Parlamentben a magyar kormányfő számára – mutatja be elemzésében Bartha Dániel.","shortLead":"Manfred Weber lehetetlen helyzetben van: egyszerre kell megakadályoznia, hogy a Néppártból Orbánék miatt bárki távozzon...","id":"20180604_A_Fidesz_es_a_neppart_Orbannak_vannak_opcioi_es_zsarolasi_potencialja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dc10502-fcac-4796-90db-3cbf8e0fa68b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b999fdb-ab95-4a35-a30d-c57fef158acb","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_A_Fidesz_es_a_neppart_Orbannak_vannak_opcioi_es_zsarolasi_potencialja","timestamp":"2018. június. 04. 17:00","title":"A Fidesz és a Néppárt: Orbánnak vannak opciói és zsarolási potenciálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Döcögősen indult, de végül nyertek. Japán duóval csatáznak legközelebb. ","shortLead":"Döcögősen indult, de végül nyertek. Japán duóval csatáznak legközelebb. ","id":"20180604_Roland_Garros_Babosek_bejutottak_a_negyeddontobe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4c13b6-b363-4568-a278-7b78dcd95d9e","keywords":null,"link":"/sport/20180604_Roland_Garros_Babosek_bejutottak_a_negyeddontobe","timestamp":"2018. június. 04. 16:03","title":"Roland Garros: Babosék bejutottak a negyeddöntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8249be3-d8a0-45ed-a5b0-bb9af45fdd21","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakközépiskolákban 12 tanuló jut egy tanárra. ","shortLead":"A szakközépiskolákban 12 tanuló jut egy tanárra. ","id":"20180604_Egyre_kevesebb_a_tanar_a_kozepiskolakban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8249be3-d8a0-45ed-a5b0-bb9af45fdd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18dedeb-55a3-4353-ab5e-1853563b754f","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Egyre_kevesebb_a_tanar_a_kozepiskolakban","timestamp":"2018. június. 04. 06:12","title":"Egyre kevesebb a tanár a középiskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16982b0a-84e2-4bd5-a304-c827ef64ebb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább hét ember meghalt. ","shortLead":"Legalább hét ember meghalt. ","id":"20180604_Hirtelen_kitort_egy_vulkan_Guatemalaban_a_lava_elnyelt_egy_telepulest__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16982b0a-84e2-4bd5-a304-c827ef64ebb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad62a71a-29e0-4d59-9902-ae8aaa3d14e5","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Hirtelen_kitort_egy_vulkan_Guatemalaban_a_lava_elnyelt_egy_telepulest__video","timestamp":"2018. június. 04. 05:31","title":"Hirtelen kitört egy vulkán Guatemalában, a láva elnyelt egy települést - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beaf2a33-b395-4a38-aaad-c9ab6d7c0359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első ügyekben esik egymásnak kétharmad és ellenzéke. Az Alaptörvény-módosítás látszattevékenység, a benne foglaltak eddig is megvoltak, az igazi cél a Kúria megbüntetése, véli az ellenzék. A kormány tett arról, hogy az ellenzék ne fogadhassa el a javaslatokat, aztán pedig rájuk mutogathat majd. A Stop Soros egy vicc, a Fidesz átverte szavazóit, amikor teljesen átírta a törvényt. Kövesse velünk együtt az egész napos vitát!","shortLead":"Az első ügyekben esik egymásnak kétharmad és ellenzéke. Az Alaptörvény-módosítás látszattevékenység, a benne foglaltak...","id":"20180605_Ma_egesz_nap_a_Stop_Sorosrol_es_az_Alaptorveny_hetedik_modositasarol_vitazik_a_Parlament__Percrol_percre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beaf2a33-b395-4a38-aaad-c9ab6d7c0359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d04e15-16ef-4245-b286-3263ab9ddfb7","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Ma_egesz_nap_a_Stop_Sorosrol_es_az_Alaptorveny_hetedik_modositasarol_vitazik_a_Parlament__Percrol_percre","timestamp":"2018. június. 05. 10:15","title":"Elvesztette Soros-jellegét - általános vita zajlik a Parlamentben, percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]