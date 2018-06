Harvey Weinstein kedden tagadta bűnösségét nemi erőszak és szexuális bántalmazás vádjában az illetékes manhattani legfelső bíróság előtt. Ügyvédje közölte, megpróbálja elérni az ügyészeknél, hogy ejtsék az ügyet még az előtt, hogy tárgyalásra kerülne.

A bukott filmmogul először jelent meg a testület előtt az után, hogy a vádesküdtszék múlt héten hivatalosan is vádat emelt ellene két nő sérelmére elkövetett szexuális zaklatás, erőszakos nemi közösülés, szexuális bántalmazás és más bűncselekmények miatt.

A 66 éves filmproducer május 25-én feladta magát a New York-i rendőrségen. Még aznap egymillió dollár óvadék ellenében szabadon engedték, de elektronikus nyomkövetőt kell viselnie és nem hagyhatja el New York és Connecticut államot.

Kedden anélkül hagyta el a bíróság épületét, hogy újságíróknak nyilatkozott volna. Ügyvédje, Benjamin Brafman megerősítetté, hogy ügyfele ártatlannak vallotta magát. "Weinstein úr tagadja a bűncselekmények elkövetését. Soha senkivel nem bocsátkozott olyan szexuális aktusba, amely nem közös megegyezéssel történt" – mondta Brafman újságíróknak.

Disgraced Hollywood producer Harvey Weinstein leaves his arraignment in NYC: https://t.co/qjNo5vnxzk pic.twitter.com/ugIkrUhMct — CNBC (@CNBC) 2018. június 5.

"A nemi erőszak egy elítélendő bűncselekmény. De ugyanúgy elítélendő az, hogyha valakit hamisan vádolnak nemi erőszakkal. Véleménye szerint őt hamisan vádolják erőszakos nemi közösüléssel" – hangoztatta az ügyvéd. Brafman "a legnagyobb mértékben védhetőnek" nevezte az ügyet azon bizonyítékok alapján, amelyeket a vádiratból megismertek.

"Megkezdtük harcunkat" – hangsúlyozta az ügyvéd, hozzátéve, hogy megpróbálja elérni az ügyészeknél, hogy ejtsék az ügyet. "Ha sikeresek leszünk, valószínűleg nem lesz tárgyalás" – tette hozzá.

Tavaly október óta, amikor a The New York Times és a The New Yorker amerikai napilapok feltárták a producer zaklatási ügyeit, több mint 70 nő – köztük Salma Hayek, Ashley Judd, Rose McGowan és Gwyneth Paltrow – vádolta meg a Miramax filmstúdió és a Weinstein-vállalat társalapítóját nemi erőszakkal, szexuális zaklatással. Weinstein helytelen szexuális viselkedését elismerte, de következetesen tagadja, hogy valaha közös megegyezés nélküli nemi aktusban vett volna részt.

© MTI/EPA/Jason Szenes

A botrány kirobbanása után Harvey Weinsteint eltávolították a cég éléről, az amerikai filmakadémia pedig megvonta tőle a tagságot. A bukott filmmogul ellen New York mellett Los Angelesben és Londonban is rendőrségi vizsgálat folyik a bejelentések alapján.

Az ügyészség a vádiratban nem nevezte meg az áldozatokat, amerikai sajtóértesülések szerint az egyik sértett Lucia Evans, akit kezdő színésznőként 2004-ben a filmmogul orális szexre kényszerített. Evans az első nők között volt, akik az újságíróknak feltárták ügyüket.

Ha bírósági tárgyláson az esküdtszék Weinsteint bűnösnek találja, 5 évtől 25 évig terjedő börtönbüntetést szabhat ki rá a bíró. Az illetékes bíró szeptember végére rendelte vissza a feleket.